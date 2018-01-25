Нафтогаз объяснил, зачем засекретил решение Стокгольмского суда

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" не может опубликовать либо предоставить на информационный запрос находящуюся у него копию решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты от 22 декабря 2017 года, чтобы не дать повод компании "Газпром" не выполнять это решение.

Данная аргументация содержится в ответе НАК "Нафтогаз Украины" на информационный запрос Українських Новин.

В частности, в ответе говорится, что текст решения Стокгольмского суда содержит развернутую информацию о контракте купли-продажи газа с ПАО "Газпром" и дополнительных соглашениях. В то время, как в самом контракте прописана норма о его конфиденциальности.

"В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение. Потому нельзя исключать возможность использования в будущем подобной стратегии со стороны ПАО "Газпром", - говорится в ответе.

При этом уточняется, что во избежание осложнений с исполнением решения украинская сторона воздерживается от распространения каких-либо документов, которые содержатся в материалах соответствующего арбитражного производства.

В то же время, государственные органы, в которые направляли запросы Українські Новини, заявили, что не располагают копиями решения суда.

Так, в Администрации Президента Украины переслали запрос в "Нафтогаз", подчеркнув, что АП "не является распорядителем" данной информации.

В Кабинете Министров Украины уточнили, что "Нафтогаз" согласно нормам своего Устава самостоятельно ведет юридические тяжбы. И переслали запрос в сам "Нафтогаз", и в Министерство юстиции Украины, которое обычно сопровождает украинскую сторону в международных судах.

В Минюсте уточнили, что речь идет о споре двух компаний, и министерство в этом споре не участвовало, поскольку не имеет таких полномочий.

Не располагают информацией о подробностях судебного решения и в Минестерстве энергетики и угольной промышленности Украины.