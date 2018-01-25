Финансовые новости
- |
- 25.01.18
- |
- 07:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курс доллара на межбанке снижается вопреки пессимистическим прогнозам
21:05 24.01.2018 |
Валютный рынок второй день к ряду удивляет банкиров и их клиентов. Курс доллара снижается вопреки пессимистическим прогнозам: 24 января он потерял 7 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 28,77-27,79 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Хотя с утра котировки шли на 6 копеек вверх, и царили совсем другие настроения. «Открытие безналичных торгов происходило в рамках 28,-88-28,92 грн./$. А ближе к 10:30 курсы сузились к 28,87-28,90 грн./$», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Чтобы остановить валютное подорожание Нацбанку пришлось появиться на торгах и запросить у банков лучший курс на продажу доллара. Чиновники дали понять, что если потребуется, то продадут валюты из своих резервов.
Но это не потребовалось. После 11 часов на рынок потянулись продавцы - валюта полилась рекой, и покупатели смогли быстро затариться. Четкого объяснения этим распродажа никто не дал, зато возникло сразу несколько слухов о причинах. Главный - сегодняшнее размещение Минфином гривневых облигаций внутреннего госзайма: говорят, что на их покупку вышли банки с иностранным капиталом, которые для приобретения ОВГЗ продавали свою валюту с позиции.
Кроме того, рассказывали, что экспортеры стали активнее продавать свободную часть валютной выручки. Те из них, что не дождались выплат Госказначейства по НДС, и не могли тянуть с этим до пятницы.
«На минимальную цену доллар вышел лишь на финише торгов, когда стало ясно, что Нацбанк не выйдет скупать излишек доллара. Большинство же сделок по покупке-продаже было заключено на более высоких уровнях - в рамках 28,8850-28,89 грн./$», - уточнил Юрий Гриненко.
Общий объем торгов на межбанке сократился со вчерашних $498,0 млн. до $395,74 млн. Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Приватбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей - Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк и ОТП Банк.
Постепенно успокаивается ситуация в кассах.
«Наличный рынок снизился и сохраняет минимальный разрыв с межбанком: утренние котировки составили 28,74-28,81 грн./$, к середине дня коридор сократился до 28,74-28,79 грн./$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Максимальный ценник на продаже людям, который в начале недели достигал 29,10 грн./$, откатился к 29,0 грн./$, однако работать с ним стало больше банков: ВТБ Банк, Банк Портал, банк «Грант», А-Банк и Асвио Банк.
Минимум держался в рамках 28,75-28,78 грн./$, на нем торговали ТАСкомбанк и Приватбанк.
Большинство же курсов продажи валюты населению укладывались в рамки 28,85-28,95 грн./$: ОТП Банк, Проминвестбанк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк. Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрсоцбанк, Идея Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, Universal Bank, УкрСиббанк.
При этом выкупали валюту у людей в рамках 28,0-28,78 грн./$.
На черном рынке доллар потерял несколько копеек: начинался день в рамках 28,72-28,83 грн./$, до 15 часов менялы сдвинули цены к 28,72-28,81 грн./$, а вечеру к 28,71-28,78 грн./$.
После двух дней неожиданного укрепления гривни финансисты стали давать более аккуратные прогнозы.
«Скорее всего, старт межбанка завтра произойдет в рамках 28,80-28,85 грн./$. Еще идут выплаты Госказначейства по НДС, и, думаю, они продолжат давить на рынок», - сказал Юрий Гриненко.
Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 28,80-28,90 грн./$, и также не забыл о влиянии на валютный рынок казначейских вливаний.
«Против гривны играют снижение потребностей в ней участников рынка в связи с завершением периода налоговых проплат и существенными объемами выплат возмещений НДС, активный спрос на валюту со стороны энергоимпортеров на фоне растущего нефтяного ценового тренда, а также высокий уровень гривневой ликвидности, подогревающий спекулятивную составляющую курсовой волатильности», - сказал он.
А начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк заговорил о коррекции: «Похоже курс поставил локальный верх и начинает коррекционное движение. Глубина коррекции будет зависеть от желания НБУ покупать на тех или иных уровнях».
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке снижается вопреки пессимистическим прогнозам
ТОП-НОВОСТИ
|Председатель наблюдательного совета Приватбанка назвал сроки его продажи
|Итоги рынка недвижимости Киева в 2017 году. Прогноз на 2018 год
|Кремлевский список может подтолкнуть российские банки к новому дерискингу
|Перечеркнут ли русские хамством свое возвращение в ПАСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Доллар все еще слишком силен
|Реальным конечным бенефициаром, стоявшим за EPIC в процессе приватизации "Укртелекома", был Хорошковский – СКМ
|Миллионер и ректор КПИ : Кто такой Згуровский, который будет присматривать за Укроборонпромом
|Почему открытого рынка земли не будет как минимум до 2020 года
|"Нафтогаз" исключен из переговоров с потенциальными иностранными партнерами по управлению украинской ГТС, - Коболев
|За 2017 год количество свободных офисов уменьшилось почти вдвое
Это интересно
|Менее чем за 10 лет хакеры похитили порядка $1,2 млрд в криптовалютах
|Технология Huawei позволит зарядить батарею смартфона до 48 % за 5 минут
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей