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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Председатель наблюдательного совета Приватбанка назвал сроки его продажи

 

Компания McKinsey завершила подготовку пятилетней стратегии развития национализированного ПриватБанка. После того, как Минфин ее утвердит, бизнес-модель ПриватБанка будет изменена. О том, что произойдет с банком, чего ждать его клиентам, а также о перспективах приватизации госбанка в интервью журналисту FinClub Руслану Черному рассказал глава наблюдательного совета ПриватБанка Энгин Акчакоча.

- Недавно компания Kroll обнародовала результаты своего расследования в отношении действий прошлых владельцев ПриватБанка. Что вы должны делать дальше с этими результатами?

- Прежде всего проведения такого расследования профессиональной, независимой и очень хорошо технически укомплектованной компанией было инициативой НБУ, и я должен поздравить их с этой инициативой. Большинство выводов, приведенных в отчете компании Kroll, совпадают с уже имеющимися выводами НБУ. Ценность отчета в том, что об этом заявила международная, профессиональная, независимая и высококвалифицированная компания. Именно потому в этих выводах очень трудно усомниться.

И теперь, конечно, они должны усилить нашу позицию в рамках соответствующих юридических действий. Нужно сделать все, чтобы взыскать средства, в отношении которых против бывших собственников звучат обвинения в неправомерном выводе активов банка, которые до сих пор не возвращены. Кроме того, если соответствующие нарушения со стороны бывших собственников являются результатом незаконной деятельности, это требует надлежащих юридических действий и уголовного расследования. Об этом говорит и международная практика.

- Как вы оцениваете квалификацию избранного нового председателя правления Петра Крумханзла, соответствует ли он вашим личным ожиданиям? Насколько эффективно он сможет воплотить ту стратегию, которую вы сейчас разработали?

- Петр - профессионал, ориентированный на операционную деятельность, совершенствование процессов и внедрение инструментов контроля. Он имеет опыт во внедрении трансформационных процессов и операционном управлении. Это именно то, что нам сейчас нужно в банке. Он боец, умный и уравновешенный человек. Думаю, его стиль управления окажет положительное влияние на банк. Что касается остальных ожиданий, то я смогу дать более расширенный комментарий, как только он начнет работать. Сейчас очень важно, что он был избран единогласно всеми членами наблюдательного совета ПриватБанка.

- Чем закончились переговоры консорциума Rothschild с Коломойским и Боголюбовым? Консорциум получил вознаграждение за свою работу, но мы видим, что результата нет.

- Целью были не сами переговоры, в вашем понимании. Целью было привести господ Боголюбова и Коломойского к той ситуации, когда их кредиты будут должным образом обеспечены. Также эксперты Rothschild должны были дать свои рекомендации относительно того, каким образом можно взыскать эти кредиты.

- Что же они рекомендовали?

- Рекомендации разные. Некоторые кредиты пойдут в суды для взыскания. Относительно некоторых была рекомендация продать обеспечение. Также есть рекомендация удерживать обеспечение до тех пор, пока ситуация на рынке станет благоприятной для его продажи.

- McKinsey & Company завершила подготовку стратегии развития ПриватБанка. Когда она будет утверждена, начнется ее реализация, и банк начнет меняться в соответствии с этой стратегией?

- Важно понимать, что стратегия разрабатывалась McKinsey & Company совместно с ПриватБанком. Лишь после того, как мы получим подтверждение относительно стратегии от собственника - Министерства финансов, мы сможем дать инструкции банку, чтобы он начинал работать согласно им. Это настоящий вызов - реформировать бизнес-модель такого большого учреждения, как ПриватБанк. Но я уверен, что при поддержке наблюдательного совета и сотрудников банка новый председатель правления сможет выполнить эту миссию.

- Всех на рынке интересует вопрос: если в наблюдательном совете ПриватБанка очень квалифицированные и грамотные люди - Оксана Маркарова, Артем Шевалев, Франсис Малиж и другие, неужели вы сами не могли разработать стратегию, не привлекая стороннюю компанию?

- Это было требованием МВФ, чтобы стратегию готовила независимая высококвалифицированная компания. Для некоторых проектов важно, чтобы они были разработаны независимыми компаниями, которые специализируются именно на этом. Тогда подготовленная идея лучше воспринимается, ее проще воплотить.

- Как вы прописали техническое задание для разработки стратегии McKinsey?

- Прежде всего техническое задание готовилось не только для McKinsey, оно готовилось под тендерную процедуру. Так что на его основе многие другие компании давали свои предложения вместе с McKinsey. Техническое задание предусматривало разработку бизнес-модели, которая позволит подвести ПриватБанк к приватизации как можно быстрее. Это была его основная цель.

- И все-таки когда начнется имплементация этой стратегии?

- Срок действия стратегии - с самого начала 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее.

- Когда ПриватБанк будет выставлен на продажу?

- Непросто ответить на этот вопрос. Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года.

- Но если будет интересное предложение инвестора уже в этом году, как вы поступите?

- Конечно, мы будем рассматривать такое предложение и проводить переговоры.

- Каким вы видите ПриватБанк через четыре года?

- Сеть и штат будут меньше, чем сегодня. Клиентов будет больше, чем сегодня. Доходность станет намного выше.

 

- Насколько я понимаю, стратегия, разработанная McKinsey, предусматривает несколько сценариев развития. Какой вариант выбрал наблюдательный совет и почему?

- Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что стратегия разрабатывалась совместно - McKinsey и ПриватБанком. Первый вариант - это развить банк до полномасштабного универсального банка. Это один конец спектра, а противоположный - это сохранить банк только в качестве платежного агента. Между этими двумя крайними вариантами есть разные предложения, которые отличаются настолько, насколько банк хочет присутствовать в сегменте малых и средних предприятий (МСП), в корпоративном и розничном сегментах. Каждая стратегия предусматривает различные приоритеты.

Были проанализированы следующие стратегии:

1) универсальный банк;

2) ориентированный на розничный бизнес банк с хорошим присутствием в МСП и ограниченным присутствием в корпоративном бизнесе;

3) банк, ориентированный на розничный сегмент, но без присутствия в корпоративном бизнесе;

4) ориентированная на обслуживание розничных клиентов платежная сеть.

Как вы заметили, предложенные варианты предусматривают, что банк будет воздерживаться от рынков, где оказался недостаточно квалифицированным и в прошлом уже допускал ошибки, как в корпоративном сегменте. Наши советники сказали «за» и «против» относительно каждого из вариантов. Мы решили, что предложим ориентацию на розничный сегмент с очень ограниченным присутствием в малых и средних предприятиях и только с избирательным присутствием в корпоративных банковских услугах.

- Чтобы поддерживать зарплатные проекты?

- Да, выборочно. Наличие эффекта синергии будет основной причиной положительного решения по обслуживанию конкретных клиентов из корпоративного сегмента.

- Если вспомнить, как развивались Ощадбанк, Укрэксимбанк и в последние годы Укргазбанк, то увидим, что они активно кредитуют крупные госпредприятия. Доля госкомпаний превышает нормативы НБУ, а доля только одного «Нафтогаза» достигает 50%. Вы можете обещать, что в ПриватБанке такого не будет?

- Не будет никогда. Это не входит в нашу стратегию. И лично я не поддерживаю подобных подходов к ведению банковского бизнеса для ПриватБанка.

- Как ПриватБанк будет работать в розничном сегменте? Будет ли предоставлять кэш-кредиты?

- Очень важно закрепить роль ПриватБанка как лидера розничного рынка, который в полной мере обслуживает все потребности населения в банковских услугах. Важнейшая цель - предложить широкий спектр услуг и продуктов и обеспечить скорость и качество обслуживания. Также стратегическое значение имеет сегмент МСП - здесь ПриватБанк собирается увеличить свою долю рынка.

- В начале прошлого года картой ПриватБанка владел каждый четвертый украинец. Каждый третий депозит был в ПриватБанке. Сейчас доля его клиентов, конечно, уменьшается. Как, согласно стратегии, вы планируете увеличивать или удерживать долю клиентов ПриватБанка?

- Да, количество карт было огромным, и количество депозитов было огромным, но те процентные ставки, которые на них выплачивал банк, тоже были огромные. Теперь мы снижаем процентные ставки, как того требует макроэкономическая ситуация. Для нас важнейшей целью является именно обеспечение прибыли. Именно поэтому важнейшей задачей является сохранение той доли на рынке, которая дает адекватную прибыльность. Если мы не можем сохранить и высокую доходность, и долю на рынке, тогда «отпустим» долю на рынке - это не проблема.

Если говорить о доле на рынке, то сейчас ПриватБанк является крупнейшим банком в этой стране. Но дорогие депозиты использовались для того, чтобы выдавать кредиты, которые не возвращались. ПриватБанк должен быть обычным, нормальным банком, который будет адекватным образом конкурировать с такими же банками. Все, что соответствует разумным подходам, является приемлемым. Умная конкуренция, оправданные процентные ставки, обоснованная доля на рынке - именно к этому мы стремимся.

- Каким образом вы планируете увеличить портфель учреждения?

- Сначала мы должны подготовиться, с организационной точки зрения, к разработке и/или совершенствованию продуктов и услуг под МСП, чтобы обеспечить надлежащее качество их обслуживания.

- Возможен ли полный отказ от кредитования крупных корпоративных клиентов ПриватБанка?

- Я уже сказал, что в этом сегменте мы будем руководствоваться наличием эффекта синергии и ориентироваться на прибыльность. Если эти два критерия совпадают, мы будем этим заниматься, но очень избирательно. Понимаете, самое простое дело для банкира - выдавать корпоративные кредиты, потому что таким образом можно очень быстро увеличить свой баланс.

Но опыт свидетельствует о том, что наибольшая доля неработающих кредитов происходит именно от корпоративного портфеля. Каждый банкир сначала пытается получить лучших корпоративных клиентов, но маржа там минимальная. Чтобы повысить маржу, банкир начинает работать с корпоративными клиентами низкого качества, что потом заканчивается для банка неработающими кредитами.

- Однако существует такая позиция в обществе, что госбанк должен поднимать экономику, развивать стратегически важные ее отрасли, а не заниматься только кредитованием населения, которое приобретает импортные товары.

- Эта тема требует долгого и философского обсуждения. Но если коротко, то нам следует заниматься банковским делом на условиях экономики свободного рынка. Если государство имеет свои приоритеты, оно должно предусмотреть под них соответствующие средства в государственном бюджете. Тогда это становится проблемой общего бюджета страны.

Большинство проблем государственных банков являются следствием именно такой практики адресного кредитования. Кто же купит ПриватБанк, если он превратится в агента государства, который будет вынужден развивать какую-то часть экономики? Вопрос в том, хотим ли мы довести этот банк к приватизации или превратить его в динозавра?

- В розничном сегменте ПриватБанк будет активно конкурировать с Ощадбанком. Как это будет согласовываться с общей стратегией развития госбанков?

- Как я уже отмечал, мы будем придерживаться только разумных принципов конкуренции. Я не поддерживаю жесткой конкуренции в процентных ставках. Мы планируем конкурировать за счет наших продуктов, услуг и нашего качества. ПриватБанк уже имеет успешный опыт в этих вопросах. С другой стороны, мы еще не имеем информации о стратегии других государственных банков, и поэтому я не могу дать более развернутый комментарий на этот вопрос.

- Обсуждается ли сейчас еще какая-то докапитализация ПриватБанка в 2018 году?

- Нет. Мы обратимся к акционеру только в единственном случае, если в будущем банк будет страдать от неожиданных убытков в результате действий бывших собственников, которые негативно повлияют на минимальную адекватность капитала банка, которая, согласно стратегии, должна составлять 14%.

- Сколько активов Коломойского и Боголюбова вы сейчас имеете в балансе в ПриватБанке, которые могут быть ими забраны? Есть ли какая-то сумма? Цифра?

- Активы господина Коломойского и господина Боголюбова были конвертированы в капитал банка в процессе национализации (bail-in), как это предусмотрено законодательством. Целью было уменьшение стоимости национализации для налогоплательщиков.

- Cписок активов для Высокого суда Лондона предоставлен Коломойским с Боголюбовым или он собран сотрудниками банка и компании Kroll?

- Насколько мне известно, суд постановил, что господин Коломойский и господин Боголюбов должны обнародовать все свои активы. И конечно, предоставление неполной или неточной информации на такое требование суда будет иметь соответствующие последствия, о чем позаботятся наши юристы.

- IT-система «Приват24» сейчас все еще находится на балансе банка?

- Да, «Приват24» полностью находится на балансе и под контролем банка. Вместе с тем действительно есть ряд некритических процессов на облачных сервисах, работающих на платформе внешней компании. Господин Дубилет не имеет никакого отношения к ней, а, следовательно, не имеет возможности создать проблемы. И сама внешняя компания тоже не может создать проблемы, поскольку резервные копии хранятся на ресурсах банка. Кроме того, компания несет полную ответственность за качество программных решений, предоставленных им в пользование банка.

Несмотря на то, что с точки зрения безопасности такое использование программных решений внешней копании является приемлемым, мы сейчас принимаем технические, технологические и юридические меры, чтобы в этом году сделать банк полностью самодостаточным, то есть перевести его на использование новых программных продуктов исключительно собственной разработки. Такое решение принято с учетом добавочной стоимости, которую это будет иметь в процессе приватизации.

- То есть на сегодня Дубилет может взять ключик и выключить все платежи в ПриватБанке?

- Нет.
 

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22.01 Ме­нее чем за 10 лет ха­ке­ры по­хи­ти­ли по­ряд­ка $1,2 млрд в крип­то­ва­лю­тах

22.01 Тех­но­ло­гия Huawei поз­во­лит за­ря­дить ба­та­рею смарт­фо­на до 48 % за 5 ми­нут

22.01 Amazon от­крыл пер­вый уни­вер­сам без касс

22.01 Марк Цу­кер­берг: Facebook опре­де­лит на­деж­ность ис­точ­ни­ков но­во­стей через опрос

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

19.01 Virgin Hyperloop One пла­ни­ру­ет со­еди­нить глав­ные аэро­пор­ты Лон­до­на си­сте­мой вы­со­ко­ско­рост­ных ва­ку­ум­ных тон­не­лей

19.01 В Укра­ине из­ме­нят со­став ав­то­мо­биль­ной ап­теч­ки

19.01 Google бу­дет учи­ты­вать ско­рость за­груз­ки сай­тов при по­ис­ке с мо­биль­но­го

19.01 Visa под­го­то­ви­ла бан­ков­ские кар­ты со встро­ен­ным дак­ти­ло­ско­пи­че­ским ска­не­ром

18.01 Mazda обе­ща­ет ско­рое воз­вра­ще­ние ро­тор­ных дви­га­те­лей

18.01 Ком­па­ния Ferrari под­твер­ди­ла вы­пуск все­до­рож­ни­ка

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24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

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