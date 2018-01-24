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"Нафтогаз" исключен из переговоров с потенциальными иностранными партнерами по управлению украинской ГТС, - Коболев
09:41 24.01.2018 |
Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что НАК исключен из переговоров с потенциальными иностранными партнерами по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).
Об этом он заявил в эфире "5 канала", передают Українськi Новини.
"На сегодня "Нафтогаз" исключен из процесса переговоров с зарубежными партнерами. Мы сейчас в этом участие не принимаем, сейчас это является прерогативой правительства. Есть рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Владимир Кистион, которая и занимается переговорами с инвесторами", - сказал он.
Коболев отметил, что не владеет информацией о текущем прогрессе и насколько глубоко продвинулась рабочая группа, есть ли конкретные результаты, есть ли новые инвесторы, которые готовы выходить на партнерство.
Он также напомнил, что план, который был разработан "Нафтогазом" при поддержке PWC и Rothschild, предусматривает подписание договора по управлению ГТС Украины с иностранными партнерами уже в 3-м квартале 2018 года.
"Насколько план, который сейчас выполняет правительство, соответствует нашему плану мне тяжело комментировать", - сказал он.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Коболев заявлял, что передача ПХГ и непрофильных активов "Укртрансгаза" публичному акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины" (ПАО "МГУ") оттолкнет иностранных партнеров от сотрудничества с Украиной по управлению украинской ГТС.
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