Растущий курс доллара несколько сдерживает активность импортеров на межбанке - многие стали откладывать покупку валюты

Елена Лысенко / UBR.ua

Американская валюта начала новую неделю на межбанке с 10-копеечного подорожания: 22 января ее курс к вечеру закрепился в рамках 28,89-28,90 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Госказначейство еще в конце прошлой недели начало подливать масла в огонь безналичного рынка: на счета компаний поступило порядка 600 млн. грн. возмещений по НДС. А сегодня продолжало проводить выплаты. Тем самым еще больше отбивая желание у экспортеров продавать дефицитный доллар.

В понедельник объем межбанковских торгов сократился с пятничных $374,42 млн. до $240,04 млн.

Растущий курс доллара несколько сдерживает активность импортеров - многие стали откладывать покупку валюты на потом, в надежде на его удешевление. Тем не менее, есть нефтетрейдеры и энергетики, которые не прекращают закупать валюту солидными партиями.

«Активный спрос на доллар со стороны энергоимпортеров, получателей НДС и спекулянтов, подкрепляемый высоким уровнем гривневой ликвидности банков, является фактором давления на курс гривны», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Чтобы несколько сбить спесь с любителей задрать курс и успокоить импортеров, Нацбанк провел не менее пяти вылазок на торги, но большинство из них были проведены «в холостую». Чиновники выходили, спрашивали курс, по которому у них готовы взять валюту, и уходили. Видать, он им не нравился. В итоге после обеда состоялось лишь несколько продаж по лучшему курсу на мизерную сумму - на $3 млн. по 28,90 грн./$.

«К этой отметке межбанк вышел к 11 часам - 28,86-28,90 грн./$», - уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

На опубликованные Нацбанком планы по упрощению правил работы валютного рынка межбанк не реагировал, уверяют финансисты.

«Все понимают, что это долгосрочные планы, которые будут реализовываться крайне аккуратно, если на рынке сложатся для этого все предпосылки. Проводить тотальную либерализацию при нестабильной ситуации, конечно, никто не будет. Даже если сейчас будет утверждено разрешение по покупке валюты под репатриацию дивидендов за 2017 год, фактические приобретения, скорее всего, позволят проводить лишь к концу весны. Потому озвученные НБУ планы точно сейчас не скажутся на настроениях межбанка», - заверил Юрий Гриненко.

Куда сильнее на безналичный рынок влияет новая гривневая масса, вливаемая Госказначейством, которая еще больше отбивает желание у экспортеров конвертировать свою выручку. 22 января из числа долларовых продавцов, кроме Нацбанка, выделяли лишь ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей - Приватбанк, Ситибанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк.

За межбанком в понедельник подтягивались и кассы.

«Наличный рынок с утра открылся на уровне пятницы 28,75-28,80 грн./$, затем вырос вслед за межбанком до 28,82-28,88 грн./$ к середине дня», - рассказал Олег Куринной. Максимальный же ценник перевалил за психологический минимум, и вышел на 29,10 грн./$.

Он продолжит подниматься и дальше, если будут повышаться межбанковские котировки. Именно этого финансисты ждут завтра.

«Скорее всего, 23 января безналичный рынок откроется в рамках 28,90-28,97 грн./$, а дальше все будет зависеть от желания экспортеров продавать доллар, и от действий регулятора», - считает Юрий Гриненко.

«Продолжаем ожидать движения по направлению к 29,0 грн./$», - дополнил коллегу начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

На сохранение более низких цен рассчитывает лишь Олег Куринной, ожидающий торгов в рамках 28,80-28,90 грн./$.

Очень многое завтра будет зависеть от желания Нацбанка защищать отметку 29,0 грн./$. Если регулятор на этом уровне не выйдет с крупными валютными продажами, то рынок вполне может перейти психологический рубеж. Но если экспортеры по реакции НБУ поймут, что это новый поток для торгов, то возможно станут более охотно продавать свободную часть выручки. Особенно, если Госказначейство продолжит крайне аккуратно проводить выплаты по НДС, не заваливая счета бизнеса гривной.