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Банкиры ждут курса доллара на межбанке 29 грн, и угадывают решения монетарного комитета
20:32 19.01.2018 |
Валютная неделя завершилась ростом безналичного курса доллара на 1,5 копейки: 19 января межбанк закрылся в рамках 28,76-28,80 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«В пятницу валютные котировки двигались разнонаправлено», - в общем охарактеризовал ситуацию директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. И это еще очень мягкая и сдержанная оценка.
Эти торги стали самыми разбалансированными и самыми несуразными с начала 2018 года. Хотя начиналось все обычно: спозаранку о себе снова дал знать дефицит доллара. Банки один за другим выходили на рынок с покупкой валюты, и им ее катастрофически недоставало: Ситибанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк. Из-за этого котировки межбанка достигали 28,89 грн./$.
Как и в предыдущие дни, покупателей выручал Нацбанк. Он снова продавал доллар по запросу лучшего курса - всего реализовал таким образом $43 млн. Ценники были разные - от 28,85 грн./$ до 28,86 грн./$, и закупки продолжались где-то до полудня.
Но самое интересное произошло сразу после этого - как банки завершили свои закупки у НБУ, и позакрывали все основные сделки. На межбанке неожиданно возникла продажа доллара. Причем крупная - откуда ни возьмись на продаже появилось около $18 млн. Говорят, что бакс выбросил Укргазбанк, и, скорее всего, он принадлежал одному из его крупнейших клиентов - НАК «Нафтогаз».
Вероятно, финансовые директора госкорпорации в последний момент сплоховали на налоговых платежах. Это единственное объяснение, которое банковские казначеи нашли неожиданной продаже: что в последний день налоговых платежей «Нафтогаз» не рассчитал нужду в гривне, и когда пришло время отправлять гривну в госбюджет, им просто не хватило денег - пришлось менять доллары.
Именно эта детская ошибка позволила в пятницу откатить межбанковские котировки к 28,76-28,80 грн./$. Нацбанк во второй раз за день появился на межбанке и снова в режиме наилучшего курса (без аукциона), но на этот раз с покупкой доллара. Приобрел $18 млн. по единому курсу - 28,79 грн./$. То есть заработал на каждом откупленном долларе по 6-7 копеек.
Казначеи назвали НБУ главным спекулянтом дня, и не смогли ответить на главный вопрос дня - почему госбанки и госкорпорации не координируют свои действия? Чтобы покупатели и продавцы не ходили друг за другом хвостом, и не допускали раскачек курсовых качелей на межбанке. Более всего, от этого страдают импортеры, которые с утра могли скупиться более дешевым долларом, и потребители импортной продукции, которым теперь придется переплачивать за дорогое топливо на заправках и за продукты на полках магазинов.
По ходу курсовой раскачки объем торгов вырос со вчерашних $363,90 млн. до $374,42 млн. Кроме Нацбанка и Укргазбанка, из числа валютных продавцов выделяли еще ПУМБ и Укрсоцбанк. Говорят, что доллар достаточно активно продавал холдинг «Кернел». На рынке прибавилось ресурса.
«Объем свободной ликвидности вырос на 3,2 млрд. грн. (до 101,1 млрд. грн.), при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 6,1 млрд. грн. (до 54,8 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 2,9 млрд. грн. (до 46,3 млрд. грн.)», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На следующей неделе на финансовый рынок может прибыть еще больше гривни. Финансисты ждут от Госказначейства выплат по НДС. Когда точно это произойдет - банкиры не знают, но курсовые прогнозы к этому вынуждены привязывать.
«Межбанк вполне может пойти по обсуждаемому сейчас сценарию: подойти вплотную к 29,0 грн./$, а после того, как экспортеры станут активнее продавать на этом уровне свободную валюту, откатиться. Однако если выплата по НДС произойдет посредине недели, и ликвидность начнет сильно расти, курсового отката может и не произойти», - отметил Юрий Гриненко.
Начало новой недели на безналичных торгах он прогнозирует в широком диапазоне - 28,78-28,88 грн./$.
«На следующей неделе ожидаем роста курса к 29,0 грн./$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
А самый оптимистический сценарий по обыкновению выдал Олег Куринной - 28,70-28,80 грн./$.
«Курсовые тренды будущей недели будут определяться уровнем сбалансированности валютного предложения и спроса на фоне периода возмещения НДС и бюджетных платежей, возможностями для спекулятивных раскачек курса вследствие избыточной гривневой ликвидности, а также активностью Нацбанка по нивелированию курсовых всплесков за счет выхода на рынок в формате запроса лучшего курса или в режиме интервенций», - отметил он .
В теории на ситуацию на межбанке и курс доллара может повлиять заседание монетарного комитета Нацбанка, намеченное на 25 января. Но только в том случае, если чиновники решаться на серьезную либерализацию валютного рынка, что вряд ли. От него ждут постановления по покупке валюты под дивиденды за 2017 г. и возможно еще нескольких незначительных правок в валютные правила.
До конца неясно будет ли НБУ менять учетную ставку с нынешних 14,5% годовых: казначеи думают, что регулятор, либо поднимет ее еще на 1%, либо оставит на текущем уровне. Однако ее размер не сильно сказывается на валютном рынке. Как Нацбанк не пытается сделать хранение средств в гривне выгодным мероприятием, ему это не удается в условиях надвигающейся девальвации нацвалюты.
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