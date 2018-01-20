Неравнодушные к Сытнику: Действительно ли аполитичным является движение в защиту НАБУ

Ігор Петренко / Depo.ua

Антикоррупционная тема все больше приобретает признаки политической технологии с перспективой выборов 2019 года.

Вчера в Украинском кризисном медиа-центре группой из 27 блогеров, журналистов и активистов была обнародована "Декларация неравнодушных". Одним из спикеров этого движения стал бывший боец АТО, основатель пиццерии Pizza Veteranо Леонид Остальцев, который подчеркнул аполитичность инициативы и отсутствие связи участников акции с олигархами и политиками. Он настаивал: как гражданин, имеет право участвовать в государственном строительстве и не только платить налоги, но и знать, на что они идут. "Я хочу это делать, потому что в течение 28 лет за меня это делали другие, и это привело к тому, что на востоке идет война, уровень коррупции настолько критический, что не поддается описанию", - сказал Остальцев. Эти слова стали лейтмотивом всего брифинга.

Большинство озвученных тезисов касались не каких-то конкретных законодательных или прикладных направлений борьбы с коррупцией, а откровенной защиты НАБУ. Так, один из подписантов этой декларации, юридический советник Transparency International Ukraine Максим Костецкий (он также является руководителем проекта "Общественная поддержка запуска антикоррупционного суда"), объявил три требования гражданского общества: обеспечение контроля общественности по избранию независимого аудитора НАБУ; внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые бы обеспечили НАБУ возможность независимо от СБУ проводить прослушивание телефонных переговоров; создание Высшего антикоррупционного суда с учетом всех рекомендаций Венецианской комиссии. По большому счету, ничего нового, об этом неоднократно заявлял директор НАБУ Артем Сытник.

Все участники отмечали независимость и абсолютную автономность каждого из "неравнодушных". "Все это началось в одной классной пиццерии (речь идет о Pizza Veteranо - ред.), где собрались люди, которые хотят показать, что в Украине есть гражданское общество. Не надо искать заговоров и тайных течений. Это - общественная позиция", - рассказал журналист Юрий Бутусов.

Стоит отметить, у каждого из инициаторов движения есть свой бэк-граунд, у некоторых даже весьма скандальный. В частности, нардеп Игорь Луценко, которого не заподозришь в симпатиях к власти, в свое время обвинял одного из подписантов "Декларации неравнодушных", а когда-то члена общественного совета НАБУ Дмитрия Шерембея в наличии судимостей. Шерембея также называют близким соратником Виталия Шабунина, который, в свою очередь, является одним из главных общественных адвокатов Сытника. Его "Центр противодействия коррупции", упомянутый выше Transparency International Ukraine и др., работают на средства иностранных грантодателей, а значит, слова "неравнодушных" о полной независимости выглядят сомнительными. Так же, как заявления о том, что участники движения раньше были между собой незнакомы. К примеру, в инициативную группу входит сын экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - Алексей, который сейчас является председателем Совета общественного контроля НАБУ. А еще - одним из лидеров "Автомайдана". Выходцами из этого движения являются еще несколько инициаторов "Неравнодушных", в частности, Александр Хаджинов.

В списке есть и юристы - Маси Найем, брат нардепа Мустафы Найема, и Евгения Закревская, известная как один из адвокатов семей Героев Небесной Сотни. Вряд ли неожиданным стало и появление в этом коллективе Юлии Марушевской - представительницы команды Михаила Саакашвили и бывшего руководителя Одесской таможни. На брифинге она рассказала, что старые коррупционные схемы продолжают действовать. Кроме упомянутого выше Костецкого Transparency International представлена экспертом по вопросам антикоррупционных реформ в секторе безопасности и обороны Артемом Даниленко. В кругу "неравнодушных" и Евгений Шевченко, про которого известно, что он предприниматель и агент НАБУ. Одним словом, довольно интересная компания, которая, безусловно, будет иметь поддержку сетевого сообщества. И вот насколько эта поддержка будет значительной - вопрос.

К примеру, на момент написания статьи к инициативе присоединилось всего 800 человек. И это при том, что у каждого из ее участников своя аудитория в Facebook в разы больше. Возможно, дело не только в отсутствии новизны в декларации, а и в хорошо ощутимом привкусе пиара. Так, несколько притянутым выглядит тезис о нежелании власти провести независимый аудит Антикоррупционного бюро. Пока ситуация выглядит таким образом, что профильный комитет Верховной Рады, в котором собралось много защитников ведомства Сытника, не может согласовать компромиссную кандидатуру аудитора от парламента. И виноваты ли в этом только депутаты от коалиции, это еще как посмотреть. Может мы и ошибаемся, однако отсутствие аудита Бюро, похоже, устраивает всех. И не в последнюю очередь защитников НАБУ, которые боятся, что Сытника после аудита уволят.

Как уже писал Depo.ua, сейчас просматривается нащупывание форматов для единения "лидеров мнений". Учитывая пиетет американцев к НАБУ, открытие "гражданского фронта" представляется вполне логичным технологическим шагом. К тому же, если во властных коридорах США все же созреют до введения в игру в Украине собственного кандидата в президенты, подобная гражданская платформа вполне может пригодиться. Она имеет эффективных и молодых спикеров, что импонирует избирателю. Отсюда предположение, что "Неравнодушные" скоро из Facebook выйдут на телеэкраны.

Правда, политтехнологическая задумка может и не сработать на перспективу, если Верховная Рада уже на следующей пленарной неделе поддержит создание Антикоррупционного суда.

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