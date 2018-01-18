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Антикоррупционный комитет Рады вновь не смог рассмотреть вопросы избрания аудитора НАБУ
17:02 17.01.2018 |
Комитет Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции в очередной раз не смог рассмотреть вопросы, связанные с избранием аудитора Национальнго антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по квоте парламента из-за отсутствия кворума.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание комитета в среду покинул ряд народных депутатов, в частности Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко"), внефракционные Дмитрий Добродомов, Владимир Парасюк, Борислав Береза, бывший глава комитета Егор Соболев, протестуя против того, что нынешний и.о.главы комитета не закрывает заседание комитета с декабря 2017 года.
Оставшиеся члены комитета не смогли принять какие-либо решения ввиду отсутствия кворума.
Заседание комитета было открыто в декабре прошлого года, с тех пор члены комитета собирались в назначенное время на продолжающееся заседание.
В повестке дня парламентского комитета стояли вопросы, связанные с избранием аудитора НАБУ по квоте Верховной Рады, а также члена комиссии внешней оценки деятельности Нациольного агентства по розыску, выявлению и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений.
В частности комитет мог назначить новый конкурс на аудитора НАБУ.
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