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Казначеи прогнозируют дальнейший рост курса доллара, но затем обещают откат
19:34 18.01.2018 |
18 января безналичный курс доллара вырос на 5,5 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 28,7750-28,7850 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Экспортеры жадничают и продают все меньше доллара: объем торгов сократился со вчерашних $390,28 млн. до $363,90 млн. И потому остро ощущается валютный дефицит.
«Начало периода возмещения НДС (крупных гривневых вливаний - Авт.) провоцирует экспортеров к минимальной активности, при этом растущий тренд доллара максимально активизирует покупателей», - объяснил логику крупного бизнеса директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Еще проще объяснить главную мотивацию крупного бизнеса: он придерживает продажу заработанных долларов в ожидании нового курса для межбанка - 29,0 грн./$. Мало кто хочет конвертироваться дешевле. Потому валютный курс и прибавляет ежедневно по 5-7 копеек.
«Открылся рынок сегодня на уровне 28,70-28,73 грн./$, но уже ближе к 10:15 котировки достигли 28,73-28,77 грн./$. А с выходом на торги большего числа банков к 11 часам вообще поднялись к 28,77-28,80 грн./$. После чего на рынок вышел Нацбанк в форме запроса наилучшего курса, и частично удовлетворил спрос на доллар. Вторая половина дня началась в рамках 28,78-28,82 грн./$, а последний откат произошел ближе к вечеру», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Нацбанк больше не разбрасывается долларом из золотовалютных резервов: 18 января продал по лучшему курсу лишь $15 млн. Для сравнения: 17 числа он выбросил на межбанк на тех же условиях $21 млн., а 16-го - $46 млн.
Чиновники уже и думать забыли о таком формате продаж, как валютный аукцион, и делают ставку лишь на 20-ку выбранных банков. Возможно это связано с внедрением нового инструмента для сделок в системе Bloomberg для маркет-мейкеров межбанка, который вчера презентовали главным валютчикам страны. А может есть и другие объяснения. Ситуация прояснится после фактического запуска нового механизма.
Пока же межбанк привыкает жить в режиме тотального валютного дефицита и регулярно поднимать курс доллара. Продавцов СКВ становится все меньше. Сегодня из их числа выделяли УкрСиббанк, ПУМБ, Укрэксимбанк и Райффайзен Банк Аваль, а из продавцов - Креди Агриколь Банк и Ситибанк.
В спину межбанку продолжает дышать наличный ценник.
«Наличный рынок ведет себя симметрично и продолжает сохранять минимальный разрыв с межбанком: его котировки выросли с утренних 28,67-28,75 грн./$ до 28,76-28,80 грн./$. к середине дня», - рассказал Олег Куринной.
Максимальная цена продажи доллара людям на наличном рынке не изменилась - 29,0 грн./$. Сегодня ее поставил не только харьковский «Грант», но и системный ПУМБ. При этом минимальный курс подрос со вчерашних 28,50 грн./$ до 28,75 грн./$, его предложили Ощадбанк и Кредобанк.
Большинство банков подняли курс продажи в коридор 28,85-28,90 грн./$: Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк, Банк Пивденный, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, ТАСкомбанк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, банк «Аркада», Идея Банк.
Немногие остались на уровне 28,80 грн./$, однако здесь сосредоточилось большинство госбанков: Приватбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк.
Выкупали наличный доллар у населения в рамках 27,97-28,75 грн./$.
Активизировался черный рынок, который до сих пор медленно повышал ценники. 18 января менялы серьезно разошлись и поднимали свои курсы весь день: начался он в рамках 28,67-28,74 грн./$, к полудню достиг 28,68-28,77 грн./$, а затем сделал еще два скачка вверх - к 28,72-28,79 грн./$ и к 28,74-28,81 грн./$.
Банкиры уверены, что межбанковские котировки продолжат идти вверх.
По словам Юрия Гриненко, 19 января торговля может начаться в рамках 28,80-28,85 грн./$, а Олег Куринной ждет работу в рамках - 28,70-28,8 грн./$. Их коллеги смотрят еще дальше.
«Завтра и на следующей неделе ожидаем продолжения роста. Возможная цель движение в область 29,0 грн./$, где может начать формироваться локальная вершина, от которой последует коррекционное движение вниз», - заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
В тоже время финансисты обещают сильно не поднимать наличный курс.
«Думаю, что курс в кассах не будет сильно отдаляться от уровней межбанка, будет держаться рядом. Большого ажиотажа на наличном рынке не наблюдается, там ощущается нехватка гривни. Потому нечем раскачивать курс», - резюмировал Юрий Гриненко.
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