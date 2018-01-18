Финансовые новости
- |
- 18.01.18
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Экспортеры задерживают поступление в Украину валютной выручки, чтобы со временем дороже ее продать
23:49 17.01.2018 |
Курс доллара не перестает расти: 17 января на межбанке он поднялся еще на 7,5 копеек, и достиг 28,71-28,73 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
С начала недели валюта подорожала на 17 копеек, а с начала года - уже на 67.
Экспортеры окончательно разочаровали: рынок не ощутил роста валютных продаж, припозднившихся с понедельника из-за выходного в США. Доллара даже стало меньше. Объем торгов сократился со вчерашних $395,48 млн. до $390,28 млн.
Официально казначеи повторяют мантру зампреда Нацбанка Олега Чурия, который еще неделю назад заявил о сезонных особенностях января, на протяжении которого в Украину поступает меньше валютной выручки. Но неофициально банкиры признают, что их клиенты (как аграрии, так и металлурги) сейчас нередко передергивают - просят западных партнеров подольше не платить им по контрактам, чтобы придержать доллар за границей. Не желают сейчас продавать в обязательном порядке 50% выручки, как того требует украинское законодательство.
Никто не хочет оставаться в дураках и подсчитывать потери, когда котировки пойдут на ранее спрогнозированные 29-30 грн./$ (правительство закладывало 30,1 грн./$).
«Еще нельзя забывать о важном объективном факторе: агропредприятия сейчас гасят краткосрочные валютные кредиты, которые брали в ноябре-декабре 2017 года. Они сами нуждаются в долларе, потому меньше его продают на рынке», - добавил Гриненко.
Пока же экспортеры выжидают, валютный дефицит покрывает Нацбанк.
«Ввиду растущего дисбаланса между спросом на иностранную валюту и предложением, НБУ и сегодня вышел на рынок с продажей доллара в форме запроса на лучший курс среди 20 банков, что позволило частично удовлетворить существующий спрос и замедлить дальнейший рост котировок», - отметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
17 января центробанк совокупно продал $21 млн.: $20 млн. до обеда и $1 млн. - после.
Из числа покупателей валюты сегодня выделяли Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк. Продавцы выбрасывали на рынок заметно меньше доллара, чем обычно, и более всего это было заметно по ПУМБу - одного из ключевых продавцов межбанка, который сегодня сократил объемы реализации доллара. В тоже время более заметными в роли продавцов стали госбанки - Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк.
Вслед за межбанком растут и наличные курсы.
«Наличный рынок реагирует симметрично на тренды межбанка: его котировки выросли с утренних 28,61-28,68 грн./$ до 28,69-28,75 грн./$ к середине дня», - отметил директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Но это только средние цены. А максимальный курс доллара на продаже людям в банке 17 января вырос на 10 копеек, и достиг новой психологической отметки - 29 грн./$. Его поставил харьковский банк «Грант».
«Сильный снегопад серьезно затрудняет доставку наличного доллара в регионы. Потому, как только ухудшается погода, там может возникать дефицит, и подрастать курсы», - объяснил Юрий Гриненко.
При этом многие банки придвинули свои курсы к максимальному ценнику, и работали в рамках 28,80-28,90 грн./$: ПУМБ, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Банк Пивденный, Креди Агриколь Банк.
Большинство же структур ставили в своих кассах 28,70-28,75 грн./$: Ощадбанк, Мегабанк, Приватбанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, БТА Банк, Укрэксимбанк, ОТП Банк, Укрсоцбанк, Проминвестбанк.
Минимальная стоимость, как и прежде, держится на уровне 28,50 грн./$, однако ее предлагает лишь одна днепровская структура - А-Банк.
Выкупали валюту у людей в рамках 28,10-28,66 грн./$.
Немного подвигали валютный курс и на черном рынке, хотя не так сильно, как на межбанке. Менялы начинали день в рамках 28,55-28,69 грн./$, к полудню сдвинули его к 28,60-28,68 грн./$, а к вечеру приподняли к 28,63-28,72 грн./$.
На завтра финансисты дают разные прогнозы.
«Ждем продолжения движения курса наверх», - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
С ним согласился и Юрий Гриненко, который спрогнозировал старт межбанка в рамках 28,70-28,75 грн./$.
Хотя есть и те, кто верит в небольшой курсовой откат: Олег Куринной спрогнозировал завтра торговлю межбанка в рамках 28,60-28,70 грн./$.
«Рост предложения валюты экспортерами, продававшими обязательную часть зачисленной валютной выручки, растущая потребность в гривне для проведения бюджетных платежей и постепенно снижающийся уровень остатков на корсчетах банков лишь частично компенсировали превышение спроса на валюту над ее предложением», - при этом признал Куринной.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Киборги или друг Семенченко. Кому власть отдаст Госслужбу ветеранов
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон по Донбассу, который признает РФ государством-агрессором
|Макрон зол. Париж разучился понимать русских
|Якщо завтра запрацює податок на виведений капітал: про наслідки
|Фурии и Валькирии. Сколько безпилотных эскадрилий создала Украина для Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НАБУ задержало 4-х сотрудников фирм братьев Дубневичей по делу о махинациях с газом на 1,4 млрд грн
|Скандал с Талибаном: Почему Путин поддержал террористов в Афганистане
|Антикоррупционный комитет Рады вновь не смог рассмотреть вопросы избрания аудитора НАБУ
|Денежная масса выросла в 2017 году на 9,5% до 1,2 трлн гривен
|Шесть выстрелов в балканское перемирие: кому выгодна смерть Оливера Ивановича
|Передача ПХГ в МГУ оттолкнет иностранных партнеров - Коболев
Это интересно
|Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
|Мошенники продают несуществующую криптовалюту Telegram
|Ford будет выпускать электроскутер OjO под своей маркой
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
|General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей
|Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel