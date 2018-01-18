Экспортеры задерживают поступление в Украину валютной выручки, чтобы со временем дороже ее продать

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара не перестает расти: 17 января на межбанке он поднялся еще на 7,5 копеек, и достиг 28,71-28,73 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

С начала недели валюта подорожала на 17 копеек, а с начала года - уже на 67.

Экспортеры окончательно разочаровали: рынок не ощутил роста валютных продаж, припозднившихся с понедельника из-за выходного в США. Доллара даже стало меньше. Объем торгов сократился со вчерашних $395,48 млн. до $390,28 млн.

Официально казначеи повторяют мантру зампреда Нацбанка Олега Чурия, который еще неделю назад заявил о сезонных особенностях января, на протяжении которого в Украину поступает меньше валютной выручки. Но неофициально банкиры признают, что их клиенты (как аграрии, так и металлурги) сейчас нередко передергивают - просят западных партнеров подольше не платить им по контрактам, чтобы придержать доллар за границей. Не желают сейчас продавать в обязательном порядке 50% выручки, как того требует украинское законодательство.

Никто не хочет оставаться в дураках и подсчитывать потери, когда котировки пойдут на ранее спрогнозированные 29-30 грн./$ (правительство закладывало 30,1 грн./$).

«Еще нельзя забывать о важном объективном факторе: агропредприятия сейчас гасят краткосрочные валютные кредиты, которые брали в ноябре-декабре 2017 года. Они сами нуждаются в долларе, потому меньше его продают на рынке», - добавил Гриненко.

Пока же экспортеры выжидают, валютный дефицит покрывает Нацбанк.

«Ввиду растущего дисбаланса между спросом на иностранную валюту и предложением, НБУ и сегодня вышел на рынок с продажей доллара в форме запроса на лучший курс среди 20 банков, что позволило частично удовлетворить существующий спрос и замедлить дальнейший рост котировок», - отметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

17 января центробанк совокупно продал $21 млн.: $20 млн. до обеда и $1 млн. - после.

Из числа покупателей валюты сегодня выделяли Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк. Продавцы выбрасывали на рынок заметно меньше доллара, чем обычно, и более всего это было заметно по ПУМБу - одного из ключевых продавцов межбанка, который сегодня сократил объемы реализации доллара. В тоже время более заметными в роли продавцов стали госбанки - Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк.

Вслед за межбанком растут и наличные курсы.

«Наличный рынок реагирует симметрично на тренды межбанка: его котировки выросли с утренних 28,61-28,68 грн./$ до 28,69-28,75 грн./$ к середине дня», - отметил директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Но это только средние цены. А максимальный курс доллара на продаже людям в банке 17 января вырос на 10 копеек, и достиг новой психологической отметки - 29 грн./$. Его поставил харьковский банк «Грант».

«Сильный снегопад серьезно затрудняет доставку наличного доллара в регионы. Потому, как только ухудшается погода, там может возникать дефицит, и подрастать курсы», - объяснил Юрий Гриненко.

При этом многие банки придвинули свои курсы к максимальному ценнику, и работали в рамках 28,80-28,90 грн./$: ПУМБ, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Банк Пивденный, Креди Агриколь Банк.

Большинство же структур ставили в своих кассах 28,70-28,75 грн./$: Ощадбанк, Мегабанк, Приватбанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, БТА Банк, Укрэксимбанк, ОТП Банк, Укрсоцбанк, Проминвестбанк.

Минимальная стоимость, как и прежде, держится на уровне 28,50 грн./$, однако ее предлагает лишь одна днепровская структура - А-Банк.

Выкупали валюту у людей в рамках 28,10-28,66 грн./$.

Немного подвигали валютный курс и на черном рынке, хотя не так сильно, как на межбанке. Менялы начинали день в рамках 28,55-28,69 грн./$, к полудню сдвинули его к 28,60-28,68 грн./$, а к вечеру приподняли к 28,63-28,72 грн./$.

На завтра финансисты дают разные прогнозы.

«Ждем продолжения движения курса наверх», - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

С ним согласился и Юрий Гриненко, который спрогнозировал старт межбанка в рамках 28,70-28,75 грн./$.

Хотя есть и те, кто верит в небольшой курсовой откат: Олег Куринной спрогнозировал завтра торговлю межбанка в рамках 28,60-28,70 грн./$.

«Рост предложения валюты экспортерами, продававшими обязательную часть зачисленной валютной выручки, растущая потребность в гривне для проведения бюджетных платежей и постепенно снижающийся уровень остатков на корсчетах банков лишь частично компенсировали превышение спроса на валюту над ее предложением», - при этом признал Куринной.