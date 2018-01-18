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НАБУ задержало 4-х сотрудников фирм братьев Дубневичей по делу о махинациях с газом на 1,4 млрд грн
17:22 17.01.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 16 января задержало четыре должностных лица ООО "Энергия Новый Роздил", "Энергия-Новояворивск" и "Энергия" по подозрению в махинациях с газом, отпущенным НАК "Нафтогаз Украины" для нужд теплоснабжения населения по льготной цене, на сумму свыше 1,4 млрд грн.
По данным пресс-службы НАБУ, перечисленные ООО владеют Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская область) и в 2013-2015 гг. закупали у "Нафтогаза" по льготной цене крупные объемы газа, предназначавшегося для нужд теплоснабжения населения.
"Как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м "льготного" газа Новояворивская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Вместо этого, как выяснило следствие, этот газ они использовали в собственной хоздеятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по тарифу, рассчитанному исходя из себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене", - говорится в сообщении.
По данным НАБУ, вследствие таких махинаций, прибыльность производства электроэнергии этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5%, заложенных в тариф НКРЭКУ).
Бенефициарами ООО "Энергия Новый Роздил" и "Энергия-Новояворивск" являются депутаты Верховной Рады Богдан и Ярослав Дубневичи (оба являются членами фракции БПП).
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