По схеме Онищенко. Когда НАБУ потребует крови братьев Дубневичей

Юрий Васильченко / Depo.ua

Антикоррупционное бюро подбирается к влиятельным львовским политикам и бизнесменам Дубневичам. Чем это чревато в новом политическом сезоне?

Детективы НАБУ получили разрешение на изъятие оригиналов документов, находящихся у НКРЭКУ, которые могут стать прямыми доказательствами по делу относительно манипуляций с объемами льготного газа на Новояворовской ТЭЦ нардепов Богдана и Ярослава Дубневичей. Об этом свидетельствует решение Соломенского райсуда Киева от 21 августа 2017 года. Это дело способно в новом политическом сезоне закрутить серьезные процессы в парламенте и на улицах. Если бывший "регионал" Александр Онищенко является личностью крайне одиозной, в парламенте он входил в депутатскую группу "Воля народа", составленную из депутатов, имеющих похожую биографию, то Дубневичи - члены фракции БПП и их влияние на политические процессы весомее, чем у беглого Онищенко-Кадырова.

Но для начала о сути претензий к львовским бизнесменам и депутатам, которых детективы НАБУ подозревают в том, что они "нагрели" государство на сотни миллионов гривен. По разным подсчетам, речь идет о сумме от 0,77 до 1,43 млрд гривен. Какая же схема позволяет заработать немалые и при этом легкие деньги? Она берет начало еще с 2005 года, и строилась на разнице в ценах на газ для разных категорий потребителей - населения, теплокоммунэнерго и промышленности. Например, на государственную компанию "Укргазвыдобування" была возложена социальная функция обеспечения населения Украины дешевым газом, поэтому компания добывала его и продавала по установленным правительством ценам - около 50 долларов за 1 тыс. кубометров. Предполагалось, что именно эта низкая цена на добываемый государством газ станет залогом того, что население получит в своих газовых плитах дешевый газ. Однако в то же время, когда население сжигало газ "по 50", газ для промышленности стоил все 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Ведь газ - это газ, и на нем не поставишь штамп "дешевый - для населения", или "дорогой - для промышленности". Главное - "подмухлевать" с документами, и можно сделать так, что по документам газ был продал населению "по 50", хотя на самом деле он был продан промышленности по 500 долларов.

Самым известным бенефициаром этой схемы был депутат Верховной Рады Александр Онищенко, который, как утверждают правоохранительные органы, вместе с приближенными ему компаниями нанесли ущерб государству в размере около 3 млрд гривен. Его вариант схемы был построен на том, что частные компании получали от государственной "Укргазвыдобування" в пользование старые скважины на условиях совместной деятельности. Добытый газ они могли продавать по рыночной цене, но на биржах реализовывали его посредникам по 50-100 долларов, и именно из этой суммы уплачивали часть прибыли "Укргазвыдобуванню". На бирже же газ продавался "своим" компаниям, которые затем уже перепродавали его по рыночной цене промышленным потребителям. Разница между ценами на газ составляла более 5 тыс. гривен на каждой тысяче кубометров.

Доходы братьев Дубневичей, за которые на них наседает НАБУ, были получены по той же "схеме", но с вариантами (опять же, если их вину докажут). Дело в том, что через цепочку компаний Дубневичи владеют Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). А ТЭЦ при производстве тепла для населения также может использовать "дешевый" газ, чтобы обеспечить тем самым как можно более низкие тарифы на тепло. И разница в цене газа для производства тепла для поставок населению, и ценой газа для промышленности - также существенная. Например, в 2013-14 гг. за газ для производства тепла для населения ТЭЦ платили 1309 гривен за 1 тыс. кубометров, тогда промышленность его покупала в 3-6 раз дороже. А в 2015 году разница в цене газа также была существенная - 3 тыс. гривен и 7,4-11,3 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров.

НАБУ подозревает, что ТЭЦ Дубневичей использовали дешевый газ для производства электроэнергии, которую затем продавали на оптовом рынке. Из документов суда, куда следователи обращались за разрешением на выемку документов, следует, что убытки от такой деятельности ТЭЦ Дубневичей могли составлять по одним оценкам 775 млн гривен, по другим - 1,43 млрд гривен. Однако в целом по стране убытки от использования схемы, построенной на разнице в ценах на газ для разных категорий потребителей, может быть намного больше, чем только по Онищенко и братьям Дубневичам. И если верить главе правления "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, который в одном из интервью отмечал, что этой схемой пользовалось много политиков и бизнесменов, дело против Дубневичей выглядит как выборочное правосудие. Потому что под выдвинутые им подозрения попадают все, кто имеет отношение к ТЭЦ. Например, тот же Ринат Ахметов. Правда, не все они в юрисдикции НАБУ, но у тех, кто не подследственен Бюро обязательно есть лоббисты в высоких кабинетах. Так что или ждем от Сытника новых подозреваемых, или история с Дубневичами попахивает не только избирательностью, но и политикой.