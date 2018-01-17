НБУ 16 января удержал курс доллара на межбанке крупной распродажей

Елена Лысенко / UBR.ua

Самый сложный для этой недели день межбанка завершился относительно небольшим ростом курса доллара - на 4,5 копейки: 16 января рынок закрылся в рамках 28,63-28,6550 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Вчерашние опасения казначеев о движении к 28,70 грн./$ из-за выходного в США не оправдались благодаря невиданной щедрости Нацбанка. Он выбросил на торги $46 млн. - рекорд суточной продажи в 2018 г. Доллар получила 20-ка уполномоченных банков в режиме наилучшего курса по 28,65-28,66 грн./$.

«Торги стартовали в диапазоне 28,60-28,65 грн./$, после этого курс подрос в область 28,65-28,68 грн./$. Затем на рынке появился НБУ и продал через запрос лучшего курса $46 млн в среднем по 28,6597 грн./$, что опустило курс в диапазон 28,60-28,64 грн./$. Сессия закончилась на уровне 28,62-28,65 грн./$», - описал ситуацию начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Кроме Нацбанка, более-менее активно валюту продавали ПУМБ, Укрсоцбанк и ING Bank. Из покупателей выделяли УкрСиббанк и Креди Агриколь Банк.

Большинство сделок проходило внутри банков: казначеи сводили своих клиентов продавцов доллара с его покупателями. Меньше - на межбанке. Из-за вчерашнего выходного в США (там отмечали День Мартина Лютера Кинга) накопился отложенный спрос на доллар: в понедельник импортеры не имели возможности его отправить из-за неработающих американских банков. А предложение было на минимальном уровне, поскольку наши экспортеры не смогли получить выручку за 15 января.

«Против гривны играли низкое предложение, обусловленное сегодняшним зачислением валютной выручки экспортерам, высокий спрос со стороны импортеров и значительный ресурс для спекулятивных раскачек. Поддержать гривну сможет приближающийся период бюджетных платежей, которые аккумулируют часть ресурсов с валютного рынка», - заверил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средняя цена наличного доллара изменилась не очень серьезно.

«Наличный рынок вырос с утренних 28,52-28,60 грн./$ до 28,58-28,64 грн./$», - сообщил Куринной.

Хотя максимальная стоимость продажи валюты людям в банковских кассах достигла 28,90 грн./$. Ее 16 января ставил небольшой харьковский «Грант» и системный ПУМБ.

Минимальным ценником дня стал 28,50 грн./$, его предлагал днепровский А-Банк.

Большинство же банков торговало долларом в рамках 28,65-28,75 грн./$: Укргазбанк, Мегабанк, Правэкс-Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль.

Выкупали валюту у населения в рамках 27,97-28,58 грн./$.

На удивление спокойно прошел день на черном рынке: начался в рамках 28,50-28,60, к полудню приподнялся лишь к 28,51-28,61 грн./$, а вечеру - к 28,57-28,63 грн./$.

Завтра финансисты надеются на увеличение валютных продаж на межбанке: на счета экспортеров должна поступить припозднившаяся с понедельника валюта. Однако заметного укрепления гривни казначеи все же не предвещают.

Юрий Гриненко ждет старт безналичного рынка в рамках 28,58-28,65 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на торговый день в рамках 28,55-28,65 грн./$.

Банкиры надеются, что экспортеры станут активнее продавать свободную часть выручки, которую наши компании любят подолгу копить для выгодных продаж. Ведь на этой неделе бизнесу предстоят налоговые платежи, и нужно уложиться до пятницы.

Тем не менее, финансисты продолжают говорить о подорожании доллара.

«Завтра курс будет опять пытаться расти», - считает Олег Ропяк.