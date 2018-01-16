Как долго будет падать гривня

Гривня снова начинает год с обвала. Доллар на межбанке продают по 28,61 грн, евро - дороже 35 грн. Курс евровалюты уже превысил исторический максимум февраля 2015-го, составивший более 34 грн. Официальный антирекорд гривня установила и к российскому рублю.

Насколько серьезны проблемы нацвалюты и стоит ли рассчитывать на откат? В НБУ не видят большой опасности. По версии регулятора, январские колебания курса - это результат снижения деловой активности, особенно среди экспортеров-аграриев.

В ситуацию на рынке Нацбанк практически не вмешивался. Несмотря на то что гривня потеряла в цене с начала января более 70 копеек, НБУ провел только один валютный аукцион, продав $50,5 млн.

В первые дни нового года Нацбанк еще дважды негласно выходил на рынок: сначала, в период со 2 по 5 января, он купил $40 млн по запросу лучшего курса (участвуют только 20 отобранных НБУ банков, остальной рынок о такой активности регулятора не знает). Позже - с 9 по 12 число - регулятору пришлось продать по такому же принципу $41 млн, но уже по более высокому курсу.

Январская девальвация - это действительно сезонное явление, соглашаются опрошенные LIGA.net финансовые аналитики. Но к фактору бизнес-цикла стоит добавить еще один серьезный момент - резкое снижение остатков на Едином казначейском счету. За декабрь они сократились на 49 млрд грн. Часть этих денег могла уйти на валютный рынок, говорят банкиры.

Что будет с курсом дальше? В Нацбанке приводят пример 2017-го. Гривня тогда также начала год с резкого падения, но в итоге за год девальвировала всего на 3%. Банкиры и финансовые аналитики настроены более осторожно, они не советуют ждать укрепления гривни раньше второй половины февраля.

LIGA.net собрала пять мнений о ситуации на валютном рынке.

Олег Чурий, замглавы НБУ

После перехода Украины на плавающий обменный курс уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год. Одновременно снижаются и ее поступления, в частности со стороны аграриев, которые обычно обеспечивают около половины предложения валюты на межбанке.

Эти чисто сезонные факторы стали ключевой причиной усиления колебаний курса гривны на валютном рынке с начала января этого года. Нацбанк имеет достаточно ресурсов для дальнейшего сглаживания чрезмерных скачков курса в случае необходимости - международные резервы НБУ на начало января составляли $18,8 млрд.

Действие временных факторов в начале года может быть нивелировано позже под влиянием фундаментальных факторов, в том числе благодаря внешней ценовой конъюнктуре для товаров украинского экспорта, как это было в 2017 году.

Девальвация в 2017-м составила лишь 3%, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний.

Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB

Накопленная в декабре ликвидность выплеснулась на рынок. Ее часть пошла на покупку валюты, разогнав курс. Бюджетные выплаты подрядчикам в конце года, возмещение НДС, а также другие выплаты проникают на валютный рынок, повышая спрос.

Предложение валюты снизилось в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Сейчас период низкой активности экспортеров и импортеров, поэтому даже небольшие перепады спроса и предложения на межбанке влияют на рынок. Продолжается вывод прибыли нерезидентами, сохраняются девальвационные ожидания, повышенная гривневая ликвидность и долговая нагрузка. Растущий курс подхватывают спекулянты, продажа валюты замедляется, поскольку продавцы предпочитают подождать до более высоких отметок.

Ожидаем колебания доллара в диапазоне до 28,75 грн в январе, возможны попытки рынка преодолеть 29 грн/$ в феврале.

На наш взгляд, курс будет находиться под давлением до второй половины февраля, но темпы девальвации замедлятся. Вероятно, НБУ постарается сбить давление на курс через доступные инструменты управления ликвидностью и предложение валюты на межбанке.

В конце февраля или в марте ожидаем укрепления гривни.

Олег Куринной, директор казначейства Банка Кредит Днепр

Избыточная гривневая ликвидность под конец года дает экспортерам возможность заводить меньше валюты в страну. Кроме того, зимой традиционно растет спрос со стороны импортеров топлива. Однако ближе к окончанию отопительного сезона он спадет, а экспортеры, наоборот, заведут больше гривни в страну для финансирования своей текущей деятельности.

Ключевой фактор влияния на курс в украинской экономке - динамика поступлений экспортной выручки - главного источника притока валюты в страну, которая, в свою очередь, зависит от конъюнктуры сырьевых товарных рынков.

Но украинский бизнес переживает сезонный всплеск курсовой волатильности не первый год и уже адаптировался к таким условиям.

Существенно влияют на курс гривни также обслуживание госдолга в 2018 году, возможное углубление дефицита текущего счета, ход сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, динамика курса доллара по отношению к основным мировым валютам, внутренние и внешние политические риски.

Курсовой коридор пары гривня/доллар в январе-феврале 2018 года при условии умеренного проявления внутренних и внешних рисков составит 27,5-29 грн/$.

Принимая решение о покупке валюты как средства сбережения следует учитывать, что в госбюджете-2018 заложена девальвация гривни в пределах 10%, но при этом доходность годового депозита в гривне, согласно украинскому индексу ставок (UIRD), сейчас составляет 14,3%, а по депозитам в долларах и евро, соответственно, 3,7 и 2,5%. То есть разница в доходности превышает 10 п.п.

Никита Мишаков, ведущий эксперт отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка

Этот год не стал исключением из общей тенденции. Традиционно в периоды наибольшего притока валютной выручки - во второй половине весны и летом - происходит стерилизация гривневой массы, Нацбанк покупает валюту для пополнения золотовалютных резервов. А уже с осени, как правило, начинается освоение замороженных бюджетных фондов. Это совпадает с сезонным снижением валютных поступлений и вызывает очередную волну девальвации.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

По практике последних лет можно заметить закономерность: в феврале-марте рост котировок валюты сменялся их падением, которое длилось до конца лета. Сезонный рост связан в первую очередь с тем, что импортеры (прежде всего энергоносителей) предъявляют стабильный спрос на валюту, а у экспортеров (прежде всего с/х продукции) активность зимой низкая.

Покупать валюту стоит лишь тем, кто планирует в будущем расходы в валюте (поездку в отпуск за границу, обучение детей за рубежом и т.д.).

В противном случае смысла в этом гораздо меньше - есть шанс, что через полгода вы продадите валюту дешевле, чем купите сегодня.