Почему бойкот заправок не снизит цены на бензин

Александр СУКОВ / Деловая столица

В социальных сетях ширится призыв к автомобилистам бойкотировать автозаправочные станции и не покупать у них бензин. Цель организаторов акции - добиться радикального снижения цен на топливо. "Всем водителям! Отличная идея, как бороться с ценами на бензин! Цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 30-35 гривень за литр, а может быть, еще больше", - примерно такой текст размещают на своих страницах недовольные подорожанием топлива.

Поскольку полностью отказаться от покупки топлива нельзя, организаторы призывают бойкотировать не все сразу, а последовательно, по одной крупнейшей сети в месяц из числа WOG, Shell, ОККО, БРСМ и "Нафтогаз".

По задумке авторов акции, если бойкотировать крупную сеть, то она вскоре должна будет снизить цены, а за ним потянуться и остальные сети АЗС. Хотя при этом организаторы немного не дружат с логикой. По их мнению, если эта акция будет носить вирусный характер (каждый перешлет это сообщение 10 другим людям), то через неделю в ней примет участие 300 млн человек. Хотя откуда в Украине 300 млн автолюбителей - еще тот вопрос!

Тем не менее причины для возмущения ценами на топливо действительно есть. По данным консалтинговой компании "А-95", только за 15 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 и дизельного топлива выросла почти на 60 копеек - до 28,59, 29,34 и 27,17 гривень за литр соответственно. А начиная с августа прошлого года средние цены на топливо выросли на четыре гривни за литр.

Эксперт топливного рынка, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает идею бойкота глупой и нелогичной. Как отметил он в своем комментарии на Facebook, список крупнейших трейдеров выглядит немного странным, потому что в нем отсутствуют заправки группы "Приват". Такими же подозрениями поделился в сети и директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев: "Они (т. е. - "Приват") управляют по меньшей мере 1625 заправками, что в 2,3 раза больше, чем у всех брендов, работу которых Вы призываете бойкотировать!".

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24.11.2017 Семенченко пытается влезть в топливный рынок

Политические аналитики связывают Семенченко с Коломойским, который через свои СМИ неоднократно торпедировал поставки по нефтепродуктопроводу. Сейчас конкурентная борьба заходит на новый виток.

У подорожания бензина на самом деле есть вполне конкретные мать и отец, их имена - "цена нефти" и "курс валюты". По словам Куюна, нефть за год подорожала с $55 до $71 за баррель. А что происходит с курсом гривни - видно каждому, кто имеет глаза. Например, в средине августа доллар стоил около 25,5 грн, а евро - около 30 грн, тогда как сейчас - 28,6 и 34 грн соответственно. При этом, отмечает эксперт, в цене нефтепродуктов на заправках доля себестоимости закупки топлива и налогов (акцизный налог установлен в евро) составляет 90%. На эти факторы владельцы сетей заправок повлиять никак не могут, даже если у них прекратят закупать топливо все автовладельцы.

Рябцев объясняет, что в розничной цене одного литра бензина на АЗС стоимость оптовой партии топлива на границе (а большая его часть - импортируется) занимает 48%, налоги - 38%, а на АЗС остается только 14%, в число которых входят и все затраты. Поэтому чистый "навар" заправки составляет всего лишь 6% от стоимости топлива, или 1,5-1,7 грн на каждом литре. Поэтому призыв бойкотировать заправки, пока стоимость топлива не опуститься до 24-25 грн/л, - просто бессмысленный.

Сергей Куюн уверен, что повышение цен на топливо продолжится, и виной этому - все та же подорожавшая нефть и курс валюты. По его мнению, в ближайшие дни топливо может подорожать еще минимум на 50 коп./л.

