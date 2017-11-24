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Семенченко пытается влезть в топливный рынок
13:03 24.11.2017 |
Терминал в Новограде-Волынском, откуда производятся отгрузки российского дизельного топлива, поступающего по нефтепродуктопроводу «Самара - Западное направление», окружен неизвестными людьми, которые заявляют о намерениях блокировать его работу. Об этом enkorr сообщают источники с места событий.
Поздно вечером 23 ноября один из организаторов акции, народный депутат Семен Семенченко опубликовал видео-обращение в Facebook. «Эта труба после развала Советского Союза должна была быть передана Украине, - сказал он. - До 2014 г. все это тормозилось. В 2014 г. СБУ отрапортовала, что трубу передали. А потом решением Ровенского суда вдруг все это было остановлено. С тех пор труба, которая принадлежит «Роснефти», крупнейшему предприятию страны-агрессора, во время войны, которую ведет этот агрессор, больше года качает дизельное топливо в Венгрию. Украина не получает никаких платежей, поскольку труба принадлежит агрессору».
Отметим, ни одно из заявлений С.Семенченко не подтверждено официальными данными. Предприятие в Новограде-Волынском никогда не имело нареканий со стороны фискальных органов страны.
По сообщениям очевидцев, утром 24 ноября терминал в Новограде-Волынском отгружал нефтепродукты. Некоторые автоцистерны активисты выпускали с территории, некоторые - задерживали. На каких основаниях - пока неизвестно.
«Наша машина сегодня утром смогла выехать с грузом. На выезде активисты сказали водителю бензовоза, чтобы больше на терминал не возвращался», - сообщил представитель одного из операторов терминала.
Утром лагерь движения «Визволення», которое пытается блокировать отгрузку дизельного топлива с термина на ст. Новоград-Волынский, посетила полиция и представители руководства Новоград-Волынского района Житомирской области. «Мы им рассказали, почему останавливаем контрабанду в Украину топлива из России под руководством Виктора Медведчука. По их словам, они ни сном, ни духом», - сообщает «Визволення» на своей странице в Facebook.
Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что блокирование источника поставок 25% объемов дизельного топлива в страну вызовет рост цен, что будет выгодно прежде всего крупнейшим конкурентами российского продукта - белорусским экспортерам и заводу «Укртатнафта», который контролируется Игорем Коломойским.
«Политические аналитики связывают Семенченко с Коломойским, который через свои СМИ неоднократно торпедировал поставки по нефтепродуктопроводу. Сейчас конкурентная борьба заходит на новый виток», - считает С.Куюн.
По его словам, запуск трубопроводного проекта летом 2016 г. привел к перераспределению долей рынка и снижению закупочных цен на импортное и отечественное дизтопливо на $15-20/т.
«Группа «Приват» увеличила загрузку Кременчугского НПЗ за счет азербайджанской нефти в связи с высокими ценами на рынке, а поставки по трубе изменили эту картину. Ликвидация основного конкурента позволит вновь повысить дифференциалы на импортный, а вместе с ним и на кременчугский продукт», - считает глава «А-95».
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