Курс доллара на межбанке 15 января вырос из-за американского праздника

Елена Лысенко / UBR.ua

15 января валютная торговля на межбанке завершилась ростом курса доллара на 5 копеек - в рамках 28,57-28,61 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

С утра валютные цены почти не двигались, и многие ждали спокойных торгов с мизерным укреплением гривни (на 1 копейку) - до 28,54-28,55 грн./$. В этом диапазоне поначалу проходило большинство сделок. Однако неожидано для многих с покупкой доллара вышел государственный Укрэксимбанк, и достаточно резво взялся за приобретения. Именно они, по мнению большинства казначеев, и спровоцировали в итоге подорожание валюты.

Других активностей финансисты не отмечали.

В понедельник из-за праздника в США (Дня Мартина Лютера Кинга) и неработающих американских банков не ходили долларовые платежи. Потому спрос на эту валюту был небольшим: сделки проводились через евровалюту или на условиях tom. Что подтверждается результатами торговли: объем сделок сократился с пятничных $359,04 млн. до $175,44 млн.

«Национальный банк не выходил на рынок, для этого не было оснований», - заметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

О ровных торгах говорили о другие финансисты.

«Слабая активность игроков не позволила использовать излишек гривневого ресурса для резкой раскачки курса и дала возможность регулятору воздержаться от выхода в открытые торги. Частично отложенные на завтра предложение и спрос приведут к повышенной активности и рискам увеличения курсовой волатильности», - считает Олег Куринной.

16 января банкиры ожидают активной торговли на межбанке, и больше всего опасаются долларового дефицита. Ведь из-за неработающих американских банков украинские предприятия не смогли сегодня получить свою выручку, и та придет с опозданием. На безналичный рынок завтра не поступит обязательная к продаже часть валютного заработка экспортеров.

«Будет продаваться свободная часть валютной выручки, накопленная компаниями в предыдущие периоды, банковская валюта с позиции, и, возможно, доллар из золотовалютных резервов Нацбанка. Если регулятор, конечно, решит выйти на торги. Других источников просто нет», - отметил в разговоре с начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В НБУ не перестают обещать гривне поддержку. 15 января регулятор повторил это в ходе совещания, которое провел для казначеев и аналитиков украинских банков. На нем чиновники рассказывали о своих планах по таргетированию инфляции, а также о дальнейшей либерализации правил валютного рынка.

В краткосрочной перспективе нацбанковцы пообещали упростить покупку СКВ под досрочное погашение валютных кредитов, а в долгосрочной - пересмотреть размер валютной позиции банков. А также рассказали о разработке новых инструментов по работе на межбанке. Правда, без деталей, которые будут обсуждаться на еще одной встрече с банкирами - маркет-мейкерами валютного рынка - в среду, 17 января.

Возможно какие-то из них позволят снизить давление на межбанк и на курс гривни.

Но вряд ли это произойдет уже завтра. Из-за сегодняшнего американского выходного, банкиры ждут 16 числа дефицита доллара и роста его курса.

Юрий Гриненко спрогнозировал старт межбанковских торгов в рамках 28,60-28,70 грн./$, Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 28,55-28,65 грн./$.

«Во вторник ждем продолжения движения наверх», - поддержал коллег начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.