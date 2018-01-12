Экспортеры начали понемногу продавать свободную часть валютной выручки на межбанке

12 января валютная торговля на межбанке завершилась подорожанием доллара на 10 копеек, и неделя завершилась в рамках 28,54-28,56 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

За пять дней безналичная валюта подорожала на 21 копейку.

Нацбанковцы в пятницу поддержали гривну тем, что они называют «вербальными интервенциями». Заместитель председателя НБУ Олег Чурий в официальном сообщении объяснил текущую девальвацию гривни сезонными факторами: по его версии, отечественные импортеры сейчас делают товарные запасы (возможно имеются в виду нефтетрейдеры), в то время как аграрии-экспортеры не могут их обеспечить нужным объемом доллара - зарабатывают меньше из-за спада деловой активности в начале года. Временно.

«К концу января-началу февраля рассчитываем на увеличение валютных поступлений от агропромышленного сектора. Хотя объемы выручки пока сложно прогнозировать», - согласился Юрий Гриненко.

Чиновники, как и прежде, уверяют, что не бросят валютный рынок в беде, и поддержат продажами доллара, если потребуется. В центробанке дали последний отчет по размеру своих золотовалютных резервов - $18,8 млрд., не уточнив, правда, сумму чистых резервов и удельный вес доллара в них. Однако Чурий уточнил, что с начала 2018 г. НБУ уже успел продать на межбанке $53,5 млн. Как писал , большая часть этой суммы - $38 млн. - была выброшена на торги вчера в режиме наилучшего курса.

В такой же манере центробанк появлялся на торгах и сегодня - выходил туда 5 раз. Однако не продал не цента. Вероятно, валютные дилеры предлагали регулятору не самый интересный «лучший курс».

Спрос на валюту был достаточно большим. «В понедельник в США будут отмечать День Мартина Лютера Кинга и американские банки работать не будут. Потому наши импортеры проплачивали сегодня не только текущие контракты, но и за 15 января», - отмечал Гриненко.

Валютные продавцы в общей массе, как и прежде, придерживали доллар. Однако время от времени на торгах появлялась не только обязательная валютная продажа, но и свободная. Экспортеры понимают, что в понедельник не должно быть повышенного спроса на СКВ, потому понемногу распродавали свои валютные запасы.

Большинство сделок состоялось в очень узком диапазоне - 28,54-28,55 грн./$.

«Факторами давления гривну остаются сезонная умеренная активность экспортеров на фоне повышенного спроса со стороны импортеров и наличного рынка, а также наличие гривневого ресурса для спекулятивных игр «на повышение». Кроме того, на курсовые тренды будет влиять позиция Нацбанка в отношении проведения открытых аукционов по продаже доллара для нивелирования пиков волатильности», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Из числа валютных продавцов в пятницу выделяли ПУМБ, УкрСиббанк, ING Bank и Проминвестбанк, а из покупателей - Укрэксимбанк, Ситибанк, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

Общий объем долларовых торгов вырос со вчерашних $336,12 млн. до $359,04 млн.

Следующая неделя будет непростой для валютного рынка. В первую очередь, из-за американского выходного, последствия которого пока достаточно непредсказуемы.

15 января импортеры не смогут отправлять доллар, потому сделки межбанка будут проводить либо через евровалюту, либо на условиях tom. В теории, это должно было бы снизить спрос на доллар, и, хотя бы немного, откатить его курс - к 28,45-28,50 грн./$. Однако если сохранится повышенный спрос населения на наличный доллар в кассах, как было сегодня и на протяжении всей этой недели, то на покупку валюты на межбанке выстоятся банки. И в этом случае, ни на какое удешевление «американца» нельзя будет рассчитывать. Потому финансисты пока делают аккуратные прогнозы.

«Скорее всего, а понедельник безналичный рынок будет открываться в рамках 28,50-28,60 грн./$. А дальше многое будет зависеть от спроса», - считает Юрий Гриненко.

Самым сложным днем будущей недели будет вторник. 16 января должна продаваться выручка за 15-е число, однако она не поступит из-за выходного в США. Так что не исключено, что валюту придется продавать Нацбанку, и даже при этом курс доллара может вырасти.

В последующие дни его курс может откатываться. С одной стороны, с опозданием должна подоспеть выручка за понедельник, а с другой - бизнесу должно потребоваться больше гривни. Поскольку к пятнице нужно будет заплатить налоги. Если потребуются крупные суммы гривни, то продажи доллара должны подрасти, а его курс - укрепиться.

«По нашему мнению, на следующей неделе торги будут проходить в диапазоне 28,50-28,60 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.