НБУ продолдает продажу доллара на межбанке в режиме наилучшего курса

Курс доллара на межбанке третий день к ряду карабкается вверх: 11 января он прибавил еще 10 копеек, и достиг к вечеру 28,44-28,46 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. С начала недели валюта подорожала на 21 копейку.

Если бы не Нацбанк, то безналичный курс легко мог бы дошагать и до 29 грн./$. Банкиры признаются, что многие крупные экспортеры именно с этой целью держат (не продают) свободную часть валютной выручки - поджидают новый психологический уровень, чтобы продаться по выгодному курсу.

Однако НБУ сегодня стал на защиту гривни: продал в режиме наилучшего курса достаточно крупную сумму - $38 млн. Выходил на торги множество раз. С самого утра выбросил на рынок $15 млн., после этого еще $10 млн., а затем выскакивал с продажей по $1-2 млн., как только кто-то из банков заявлял о готовности купить валюту по 28,47 грн./$. Казначеи поняли, что центробанк защищает отметку 28,46 грн./$.

Рассказывали, что Нацбанк продавал валюту не только под контракты импортеров, но и на позицию банков. Последние скупали доллар под перепродажу в своих кассах: люди активно раскупали валютную наличку, несмотря на рост курса. По приблизительной оценке, за один день в Украине было реализовано свыше $20 млн. наличными.

Если в начале недели финансисты объясняли рост валютного курса закупками нерезидентов, крупными выплатами Госказначейства в конце 2017 г. (субвенции и погашение НДС), а также спросом на наличный доллар. То сегодня добавился еще один фактор, который стал ключевым - резкое вливание огромной гривневой суммы на банковские счета. Остатки банков на корсчете в НБУ подскочили сразу на 19 млрд. грн., и достигли рекордных 53,5 млрд. грн.

«В один день произошла крупная выплата банкам по депозитным сертификатам НБУ, а также выплата Минфином около 2,5 млрд. грн. по облигациям внутреннего госзайма. Это сильно надавило на валютный рынок», - заверил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Многие банки тут же побежали конвертировать полученную гривну в доллар. Кто-то, как сказано выше, сделал это для сиюминутной перепродажи - в своих кассах населению. А кто-то просто пополнил свой валютный запас в расчете на выгодную продажу на межбанке в будущем - когда валюта еще подорожает.

Объем долларовых торгов подрос со вчерашних $254,88 млн. до $336,12 млн.

Кроме Нацбанка доллар активно продавал ПУМБ, Укргазбанк, ING Bank и УкрСиббанк, а покупали - Ситибанк, Креди Агриколь Банк и Райффайзен Банк Аваль.

Подорожание безналичного доллара целый день отражалось на наличном рынке. В киевских обменниках валютный курс на продаже людям подскочил сразу на 30 копеек, и достиг 28,85 грн./$ - это максимальный ценник. Его ставили в кассах небанковских финучреждений.

В банках самые высокие курсы доходили до 28,75-28,80 грн./$. Причем, их ставили не только небольшие банки, но и крупные розничные структуры: Райффайзен Банк Аваль, банк «Грант», RwS bank.

Хотя большинство банков отдавало людям доллар в более широком курсовом диапазоне - 28,55-28,70 грн./$: ПУМБ, УкрСиббанк, Пиреус Банк, Universal Bank, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Укрсоцбанк, Правэкс-Банк, Идея Банк.

Выкупали валюту у людей по 28,0-28,50 грн./$.

На черном рынке цена доллара подскочила не так сильно. Спозаранку валютные менялы торговали в рамках 28,35-28,50. К полудню их курс подрос к 28,42-28,54 грн./$, к 16:30 достиг 28,46-28,58 грн./$, и только к вечеру скорректировался на 28,43-28,56 грн./$.

Казначеи хотя и оценили усилия Нацбанка по защите гривни, однако не верят в курсовой откат, и продолжают говорить о дальнейшем подорожании доллара.

По прогнозу Юрия Гриненко, 12 января межбанковские торги будут стартовать в рамках 28,50-28,55 грн./$. Его коллеги делают более аккуратные прогнозы и снова рассчитывают на НБУ.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 28,40-28,50 грн./$», - сказал Олег Куринной.

Банкиры уверены, что завтра продолжит расти спрос на наличный доллар, и он будет давить на курс. Но гривны должно стать меньше.

«Сегодня было размещение двухнедельных депозитных сертификатов Нацбанка, так что, думаю, регулятор должен был связать крупную сумму свободной гривни», - считает Гриненко.

Если котировки межбанка перевалят за 28,50 грн./$, ожидается движение наличного курса к 29 грн./$.