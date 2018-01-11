Выборы в Чехии: останется ли президентом человек, расколовший страну

Роб Кэмерон / Би-би-си

В конце этой недели в Чехии пройдет первый тур президентских выборов, которые многие воспринимают как референдум о доверии баллотирующемуся на второй срок 73-летнему Милошу Земану и о политическом курсе страны.

Когда Милош Земан стал президентом, он сделал один многозначительный жест.

3 апреля 2013 года, через месяц после выборов, Земан поднял над своей резиденцией, Пражским Градом, синий флаг Евросоюза. Предшественник Земана Вацлав Клаус отказывался это делать, хотя Чехия к тому времени уже девять лет состояла в ЕС.

Этот жест, вероятно, должен был убедить либерально и проевропейски настроенных горожан - ту часть чешского электората, что не голосовала за Земана - что геополитическому положению страны больше ничто не угрожает.

Но очень скоро этой части чехов пришлось убедиться, что надежды их напрасны. Сегодня страна расколота как никогда, и раскол этот связан именно с личностью Земана и его взглядами.

Неполиткорректный президент

У большинства из основных соперников Земана на выборах возвращение Чехии (точнее, института президента) на прозападный курс - один из главных пунктов программы.

"Пражский Град нужно продезинфицировать, - сказал Би-би-си один из них, музыкальный продюсер и владелец тотализатора Михал Горачек. - Я хочу, чтобы Град стал витриной, ярко освещенным и прозрачным окном для нашей страны".

Президент Земан - один из самых активных в ЕС критиков санкций против России. Его союзник, новый премьер-министр Андрей Бабиш высказывался о санкциях в том же духе.

Милош Земан (справа) назначил Андрея Бабиша (слева) премьером после победы партии Бабиша АНО на октябрьских парламентских выборах.

В ближний круг советников и соратников Земана входит основатель чешского филиала российского "Лукойла".

Другим приоритетом внешней политики президент Земан сделал налаживание отношений с Китаем - и два года назад организовал пышный государственный визит председателя КНР в Прагу.

Однако в Чехии предостаточно тех, кто считает, что приоритеты должны быть совсем другими.

"Я не хочу, чтобы Чехия становилась троянским конем России и Китая в Европе", - говорит Михал Горачек.

Главный, судя по опросам, соперник Земана - бывший президент Академии наук Иржи Драгош - не менее категоричен.

Кандидаты в президенты Чехии (слева направо) Мирек Тополанек, Иржи Драгош и Павел Фишер на дебатах. Земан в дебатах не участвует.

"У нас говорят "рыба гниет с головы", и это выражение точно описывает годы президентства пана Земана, - говорит Драгош. - Он подорвал наши позиции в международной политике, он испортил отношения с нашими ключевыми партнерами в экономике и в сфере безопасности, он обесценил общественную дискуссию и все больше привечает экстремистов".

Наверное, именно по этим двум последним пунктам - отношение Земана к политическим дискуссиям и радикалам, - чешское общество расколото в наибольшей степени.

Для сторонников Земана он - прямой и честный политик, противник фальшивой политкорректности и мастер афоризма, заядлый курильщик и любитель выпить, политик старой школы, президент, который говорит о надеждах и страхах маленького человека.

Борец с исламом

Земан и вправду известен шутками и репликами "на грани".

В 2015 году он пугал жителей города Злин нашествием иммигрантов-мусульман: "Мы лишимся красоты наших женщин! Потому что они будут закутаны в бурки!".

"Хотя, конечно, - продолжил президент, - некоторым женщинам это, может быть, даже пойдет на пользу".

"Исламскую угрозу" Земан вообще сделал главной темой своего президентства. Мусульманский мир он называет "антицивилизацией".

В ноябре 2015 года Земан выступил на собрании разномастных исламофобов и ультранационалистов. Два года спустя он произнес речь на конференции антииммигрантской партии "Свобода и прямая демократия".

Пражской старшекласснице Кларе на второй день голосования как раз исполнится восемнадцать. Она собирается голосовать, притом голосовать за перемены.

"Я считаю, что президент Земан не представляет нашу страну в мире так, как должен бы. Иногда он ведет себя так, будто он - не наш президент, и мне из-за этого неловко", - сказала Клара Би-би-си.

Кроме того, Клара не уверена, достаточно ли Земан здоров, чтобы оставаться президентом. У него - диабет и поражение нервов, из-за которого он ходит с большим трудом, тяжело опираясь на трость.

Впрочем, пражская молодежь - это явно не электорат Земана.

После первых выборов он пообещал быть президентом "нижних десяти миллионов" чехов. Население Чехии - примерно 10,6 миллиона, и Земан явно намекал, что он не хочет быть президентом столичной элиты.

Эти чувства взаимны. В пражском районе, где живет корреспондент Би-би-си, практически все плакаты с портретами Земана порваны или разрисованы.

Но вне столицы, в таких городах как Острава, Злин или родной для Земана маленький Колин, или в сельской местности, избиратели, особенно немолодые и без высшего образования, относятся к Земану совсем иначе.

Опросы показывают, что они снова готовы голосовать за Земана и бурно праздновать его победу в деревенских пабах, пока столичные интеллектуалы будут чем-нибудь заливать тоску в своих дорогих кафе.

Но эта победа вовсе не гарантирована. По тем же опросам, в первом туре Земан, скорее всего, выиграет, но не наберет абсолютного большинства, а во втором может и проиграть.