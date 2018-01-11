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Нацбанк 10 января продал в режиме наилучшего курса порядка $4 млн по 28,35 грн
21:03 10.01.2018 |
Курс доллара не перестает расти: 10 января он поднялся на межбанке на 6 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 28,33-28,36 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Ожидания роста валютных продаж после рождественского выходного 8 января вылились в пшик: объем долларовых торгов увеличился со вчерашних $239,94 млн. лишь до $254,88 млн. Мизерный прирост был достигнут при помощи чиновников.
Нацбанк продал в режиме наилучшего курса порядка $4 млн. по 28,35 грн./$ нескольким банкам (от $1 млн. до $2 млн.) после того, как котировки пошли в рост.
«Торги стартовали в широком диапазоне - 28,25-28,35 грн./$, после чего цена спустилась к уровню 28,27-28,30 грн./$. Дальше курс поднялся в область 28,31-28,36 грн./$, где и торговался почти все время. После этого на рынок вышел НБУ», - рассказал, заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Как только регулятор завершил свои сделки, главным продавцом доллара стал государственный Укргазбанк. Кроме него из числа валютных поставщиков на межбанке выделяли ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль. А из покупателей - Креди Агриколь Банк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Ситибанк.
«Многие продают лишь свободную часть выручки, а придерживают остальное. Поскольку еще после прошлогодних выплат Госказначейства по НДС не нуждаются в гривне», - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
К тому же люди снова стали активнее скупать наличный доллар по мере роста его курса на межбанке, что не могло не сказать на курсе.
«Давление на курс гривны оказывает рост спроса на валюту со стороны импортеров-энерготрейдеров, нерезидентов, банков и наличного рынка. Также дают о себе знать значительные ресурсные возможности для спекулятивной игры «на повышение». В такой ситуации экспортеры прогнозируемо придерживают необязательную к продаже часть валютной выручки, стремясь продать ее по более выгодному курсу», - заметил Олег Куринной.
Скупка наличного бакса идет уже по повышенному курсу.
«Конечно же, вслед за ростом стоимости доллара на межбанковском валютном рынке растет и стоимость наличного доллара в кассах банков», - подчеркнул директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
За день курсы обменников в среднем выросли на 10 копеек. К вечеру максимальная цена доллара на продаже людям достигала в банковской кассе 28,55 грн./$. Ее ставили две крупные структуры - Альфа-Банк и Правэкс-банк.
Минимальную стоимость на уровне 28,22 грн./$ предлагало покупателям лишь одно небольшое учреждение - Банк Альянс.
Большинство банков же торговало долларом в рамках 28,40-28,50 грн./$: ОТП Банк, Укрэксимбанк, Проминвестбанк, Укрсоцбанк, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Universal Bank, Райффайзен Банк Аваль.
Выкупали валюту у людей в рамках 27,90-28,31 грн./$.
Резко подорожал доллар на черном рынке. Менялы начинали день в рамках 28,22-28,30 грн./$, уже к обеду они подняли свои ценники к 28,29-28,37 грн./$, а на вечер вышли к 28,36-28,40 грн./$.
Финансисты больше не верят в курсовой откат, и хором говорят о дальнейшем подорожании валюты.
Юрий Гриненко ждет 11 января старта межбанка в рамках 28,35-28,45 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 28,30-28,40 грн./$. И это еще не самые пессимистические сценарии.
«Завтра ждем продолжения движения наверх, вероятно будет тестирование 28,50 грн./$», - допустил Олег Ропяк.
Переломить тренд может только Национальный банк, и только если устроит мощную распродажу валюты на межбанке.
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