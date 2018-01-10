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После Рождества банкиры повышают курс доллара на межбанке и ждут новую выручку
21:24 09.01.2018 |
Первые валютные торги после Рождества завершились подорожанием доллара на 5 копеек: 9 января межбанк закрылся в рамках 28,25-28,30 грн./$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Наторговали совсем немного: объем долларовых сделок сократился с пятничных $458,86 млн. до $239,94 млн. (даже меньше, чем в первый день после Нового года - $288,14 млн.). Как не старались покупатели валюты растолкать экспортеров, однако так и не смогли вытрясти с них больше продаж.
«Курс раскачали покупатели, которые выжидали с прошлой недели, и были серьезно настроены на приобретения. Особенно те, кто проводил свои покупки через евровалюту: она под конец прошлой недели подешевела у нас сразу на 20 копеек вслед за мировыми рынками, и обратила на себя серьезное внимание. Спрос на доллар заметно превышал текущее предложение, потому курс и подрос», - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Доллар продолжают покупать иностранцы под репатриацию дивидендов, а также наши импортеры. Банкиры уверяют, что у них предостаточно гривни, несмотря на временное сокращение ликвидности - на 6,9 млрд. грн. (до 100,1 млрд. грн.). Остатки банков на корсчетах в Нацбанка уменьшились на 3,3 млрд. грн. (до 33,7 млрд. грн.), а сумма средств, мобилизованных НБУ через депозитные сертификаты снизилась на 3,6 млрд. грн. (до 66,4 млрд. грн.).
«После длительных выходных уровень гривневой ликвидности в системе продолжает оставаться высоким и играет против гривны, как и активность нерезидентов, покупающих валюту для вывода дивидендов», - отметил Олег Куринной.
Скупщики не сразу выстроились за долларом в очередь, потому котировки раскачались очень существенно.
«Торги начались со значений 28,20-28,30 грн./$, после этого цена резко ушла вниз до уровня 28,13-28,15 грн./$. Затем курс доллара начал восстанавливаться, и сессия закрылась в диапазоне 28,26-28,30 грн./$», - уточнилзаместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Из числа валютных продавцов выделяли ПУМБ, ING Bank, Банк Кредит Днепр и Проминвестбанк, а из покупателей - УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль и Ситибанк.
Ситуация на безналичном рынке тут же сказалась на наличном курсе.
«Наличный рынок симметрично реагирует на тренды межбанка: уровень котировок вырос с утренних 28,17-28,24 грн./$ до 28,21-28,27 грн./$ к середине дня», - сообщил Олег Куринной.
В тоже время финансисты не отчаиваются. Серьезно надеются на завтрашние продажи экспортеров.
«Рассчитываем, что валюту будут продавать активнее, чем сегодня. Не только выручку за вторник, но и за понедельник, который после Рождества был выходным днем. По логике, ее должно хватить для удовлетворения растущего спроса на доллар. Тем не менее, думаю, что работа на межбанке 10 января начнется в широком диапазоне - 28,25-278,32 грн./$», - сказал Юрий Гриненко.
Еще оптимистичнее настроен Олег Куринной, который ждет в среду торговлю в рамках 28,15-28,25 грн./$.
Хотя есть и более пессимистические ожидания.
«На днях ожидаем продолжения тенденции к росту валютного курса», - считает Олег Ропяк.
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