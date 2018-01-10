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Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля - банкиры
20:52 09.01.2018 |
Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".
"Январское снижение курса гривни является традиционным и обусловлено сезонными факторами, в частности, закрытием валютных годовых контрактов. К концу января гривня может устремиться к отметкам 28,26-28,30 грн/$1, однако НБУ интервенциями будет удерживать курс на уровне 28,1 грн/$1. С февраля начнется приток валюты за счет экспортной выручки, и курс начнет укрепляться до 27,9-27,95 грн/$1. Укреплению курса гривни в более долгосрочной перспективе будут способствовать активизация экспортной деятельности, а также возможное подписание обновленной программы с Международным валютным фондом", - сказал председатель правления РВС Банка Владислав Кравец.
Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной полагает, что в январе-феврале курс гривни может находиться в пределах 27,5-29 грн/$1.
"Курсовой коридор пары гривня/доллар в январе-феврале 2018 года, при условии умеренного проявления внутренних и внешних рисков, составит 27,5-29 грн/$1. Ключевым фактором влияния на курс в украинской экспортозависимой экономке является динамика поступлений экспортной выручки - главного источника притока валюты в страну, которая, в свою очередь, зависит от конъюнктуры сырьевых товарных рынков. Существенное влияние на курс гривни также имеют увеличение выплат по обслуживанию внешнего госдолга в 2018 году, возможное углубление дефицита текущего счета, ход сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, динамика курса доллара по отношению к основным мировым валютам, внутренние и внешние политические риски", - сказал он.
По оценке О.Куринного, основными факторами давления на курс гривни в конце 2017 года и начале 2018 года стали значительный избыток гривневой ликвидности на рынке в результате активных расчетов с бюджетными и коммерческими компаниями для закрытия финансового года, возмещение НДС экспортерам в конце года, покупка нерезидентами валюты в начале месяца для вывода дивидендов, а также всплески ажиотажного спроса со стороны наличного рынка.
Начальник отдела валютных операций банка "Форвард" Анна Танцюра полагает, что гривня начнет укрепляться к концу января.
"После длительных праздников всегда наблюдается активизация на валютном рынке. В 2017 году годовой максимум на уровне 27,8 грн/$1 мы увидели как раз в середине января. Большую роль играет, что насколько резко будет проходить снижение гривни. На растущем рынке любой импортер старается закрыть контракт пораньше, а экспортер не спешит заводить валюту. Возникает еще больший перекос. К концу января, после сезона праздников и отпусков, рынок войдет в стабильное русло работы, поэтому вполне вероятно, что увидим небольшое укрепление нацвалюты и стабилизацию уровней", - сказала она.
Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук также полагает, что гривня вскоре начнет укрепляться.
"Как показывает практика, обычно после снижения курса в первые дни января происходит рост курса до предыдущего уровня. В январе мы не видим предпосылок для значительного колебания курса", - сказал он.
По оценке И.Якобчука, снижение курса гривни 3-4 января было связано с праздничными днями. "Предложение валюты преобладало над ее спросом в связи с тем, что иностранная валюта, которая заходила 29 декабря 2017 года, 2 и 3 января 2018 года, была продана на межбанковском рынке в виде обязательной продажи 4 января. Этой валюты было достаточно для удовлетворения спроса на иностранную валюту, накопившегося за выходные дни", - отметил эксперт.
Вместе с тем, по оценке ведущего эксперта отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Никиты Мишакова, гривня начнет укрепляться не ранее начала весны.
"Вероятнее всего, девальвация гривни продолжится и дальше - вплоть до сезонного увеличения объемов валютной выручки. Обычно это время совпадает с началом у аграриев посевной кампании. То есть до весны ожидать укрепления гривни не следует, хотя темпы девальвации могут падать в периоды оттока гривневой массы в бюджет, например, в периоды квартальных и годовых фискальных выплат - ближайший такой период ожидается до 20-х чисел февраля", сказал он.
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