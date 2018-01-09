Южанина рассказала, при каких условиях снизят пошлины на ввоз в Украину автомобилей

Андрей Леденёв / НВ

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, делится планами властей относительно разрешения ситуации с "евробляхерами".

Количество автомобилей на иностранной регистрации в Украине неизменно растет. По данным Государственной фискальной службы, в прошлом году в режиме транзита в Украину ввезли около 300 тыс. транспортных средств. Причем половина из них эксплуатируется с нарушением сроков пребывания в Украине.

Покупка автомобиля, особенно нового, для большинства граждан всегда считалась сказочной роскошью. И сейчас эта сказочная мечта стала реальной. Покупка автомобиля стала доступной благодаря схеме временного ввоза автомобилей на европейской регистрации, с помощью которой дешевые подержанные иномарки попадают в Украину без налогов и таможенных платежей и могут использоваться годами.

Водителей таких автомобилей часто останавливает полиция, их штрафуют, а в некоторых случаях и вовсе отбирают транспортные средства. В Украине продолжаются споры активистов с властями относительно их легального использования. А за рубежом расследуют законность их перемещения в нашу страну.

Ситуация вредит и легальному бизнесу, а также простым украинцам, которым стало труднее продать свой подержанный автомобиль с украинских паспортом и купить что-то поновее. Вся эта ситуация привела к расколу общества на два лагеря. В сентябре прошлого года под Верховной Радой прошли митинги владельцев нерастаможенных автомобилей, они добивались амнистии и льготных таможенных ставок для получения украинской "прописки", но пока четкого решения найдено не было.

В конце декабря 2017 года на итоговой пресс-конференции премьер Владимир Гройсман, призвал не замалчивать о высоком уровне ставок при растаможке авто, если они действительно является таковыми. При этом назвал "ненормальным", когда в страну завозят автомобили, которые нигде никем не зарегистрированы и на которых "очень часто" совершают преступления.

НВ Бизнес обратился к Нине Южаниной, главе комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, от которого в принципе зависят определенные законодательные инициативы и изменения по ввозу и растаможке автомобилей с иностранной регистрацией, чтобы разобраться, как власть собирается решать эту проблему и будет ли найдено компромиссное решение. А также, что делать тем, кто уже давно передвигается по нашим дорогам на легковушках на еврономерах.

- Государство критикует владельцев автомобилей на еврономерах. Почему? Что плохого в том, что они есть?

- На самом деле, автомобилей на еврономерах в стране очень много. Это не есть хорошо. Эти автомобили нарушили не только таможенные правила. Довольно часто такие автомобили нарушают правила дорожного движения. И делают это c особой страстью.

Более того, большая часть таких автомобилистов даже не имеют страхования гражданской ответственности. То есть вообще не несут никакой ответственности на дороге. Проблемы с этим никуда не исчезли, а наоборот проблема обострилась, ведь таких автомобилей стало значительно больше за последнее время. Поэтому с этим надо что-то делать.

- А почему нельзя снять все пошлины и налоги при импорте в Украину автомобилей из стран Евросоюза? Мы же подписать соглашение об ассоциации, идем в Европу. В чем причина?

- Все пошлины и налоги в Украине имели и имеют на то экономическое обоснование. Делать просто так ничего вообще нельзя в экономике. На все нужно иметь расчеты, просчеты по всем вопросам. Мы должны понять и получить от Министерства экономики выводы относительно того, какое экономическое будущее в нашей автомобилестроительной отрасли.

Также мы должны получить от Ассоциации городов, от других министерств, связанных с расчетами, данные относительно пропускной способности наших дорог. То есть реальное количество автомобилей, тот объем, который выдержать наши дороги. Такие расчеты делаются во всех европейских странах.

Исходя из таких расчетов уже устанавливают дополнительные ограничения, которые мы сейчас не видим в целом по стране. Нам часто приводят данные опираясь на опыт стран Евросоюза, мол, там существуют нулевые ставки на акциз, отсутствуют какие-либо налоги при ввозе автомобилей. Но мы знаем о том, какой высокий экологический налог там существует для автомобилей, которые доходят до определенного возраста.

Я уверена, надо искать свое решение для Украины и оно должно быть точно не таким, как хотелось бы одной стороне. Оно должно быть точно компромиссным.

- А какое это может быть решение? Как государство планирует вообще решать эту проблему?

- Я бы хотела, чтобы мы пошли путем, который прошли наши соседи, которые имели такую ​​же проблему. Та же Республика Беларусь имела большое количество автомобилей на литовской регистрации и смогла решить эту проблему несколько лет назад.

Республика Молдова тоже решает эту проблему. Эта страна применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране, которые были и которые есть.

Так точно и мы можем подойти к этому вопросу. Я передала все эти материалы активистам, для того чтобы они могли ознакомиться, разобраться и понять это. Если мы возьмем опыт Молдовы, просто перепишем все под копирку, устроит ли их такой вариант? Я думаю, что мы в ближайшее время получим ответы и будем двигаться дальше. Но точно ни в коем случае нельзя делать такую ​​акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок.

Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25-30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом той шкалы, которая у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля.

- А на будущее уже не будут иметь возможности импортировать или ездить на еврономерах?

- Мы должны придерживаться абсолютно всех европейских и международных обязательств, которые мы взяли на себя. У нас точно должен быть и транзит, и временный ввоз. Но, конечно, с ограничением для тех лиц, которые могут пользоваться таким автомобилями, которые будут находиться в режиме временного ввоза.

То есть таможенный режим временного ввоза предоставляется нерезиденту, который въезжает на территорию Украины со сроком больше одного года. То есть передача в управление автомобиля гражданину Украины - априори невозможна.

Такие же ограничительные меры действуют сейчас и в Молдове, и в Республике Беларусь. Полиция вправе останавливать такой автомобиль и вправе транспортировать автомобиль до границы Украины. Из-за того, что он будет нарушать таможенные правила.

- А вам не кажется, что тот факт, что Украина обратилась к Литве с просьбой помочь остановить импорт автомобилей, говорит о том, что у нас очень слабое государство? Мы сами не можем навести здесь порядок.

- Я так не считаю. Если бы у нас это была единственная проблема, мы бы уже давно ее решили. К этому времени страна и я лично, как председатель налогового комитета в парламенте, занимаемся большим количеством более значимых фундаментальных законопроектов, которые крайне нужны государству.

У нас просто срок уже истек по принятию многих законопроектов еще 1 октября 2017 года. Украина взяла определенные обязательства подписывая соглашение об ассоциации и мы уже не успеваем вовремя их выполнить. Поэтому я не могу поддержать ваше мнение, что это говорит о слабости нашего государства. В том, что Государственная фискальная служба обратилась к Литве, о предоставлении информации или изучения ситуации, сложившейся с пребыванием их автомобилей на территории Украины, нет ничего постыдного.

Исходя из той информации, которая доступна в СМИ, в Литве может иметь место скрытое трудоустройство наших граждан, которых как будто оформляют на работу, а потом проводят скрытое отчуждение автомобилей без уплаты налогов.

Возможно, в этом есть выгода, но пусть для себя это сама Литва решает, будут ли они применять какие-то меры к таким владельцев автомобилей, или нет, это уже их решение. Но нам такая информация тоже помогла бы сделать определенные выводы.

- Ваш прогноз, когда эта проблема решится?

- Я думаю, что мы к ней сможем подойти точно уже в ближайшее время. У нас сейчас в обществе происходит недоразумение и безответственность. Если мы говорим про хорошие европейские нормы, которые дисциплинируют, которые делают процессы, процедуры более прозрачными, - все это хорошо.

Но как только это будет касаться меня - нам этого не нужно. То есть хочется перемен, но так, чтобы эти изменения не касались меня. Поэтому такое расслоение населения и разное мнение граждан, оно смущает. Но я думаю, что мы пройдем этот этап. Потому что сближение с Европой - это не только дипломатические вещи.

Это весь образ жизни и даже мышление наших людей. Поэтому очень скоро мы все-таки вернемся к теме урегулирования ситуации с автомобилями на еврономерах. На самом деле эта проблема перезрела. Я считаю, что у нас будет время собраться всем ветвям власти, для того чтобы принять для себя окончательное решение.

На самом деле это не только наше решение, это более планово-экономическое и политико-евроинтеграционное решение, если можно так выразиться общими словами, а не только решение о ставках налогов.