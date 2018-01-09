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Лондон пока не будет смягчать визовый режим с Украиной
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью НВ объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время
По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.
"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - заявила Джудит Гоф.
Напомним, сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, которое произошло 1 июня, нардеп от Народного фронта и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что напавший на них киллер получил украинские документы в феврале 2016 года.
"Буквально в течении пяти дней он оформил себе и паспорт гражданина Украины, и заграничный паспорт, и справку об индентификационном коде", - утверждал Геращенко.
Сообщалось также, что сразу после покушения у киллера обнаружили украинский загранпаспорт.
Кроме того, 21 декабря посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявляла, что в ЕС внимательно следят за развитием ситуации с возможным существованием коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины (речь идет о деле Дины Пимаховой - заместительницы главы Миграционной службы, которая рассказывала агенту НАБУ во время спецоперации о схеме оформления украинского паспорта путем подделки ДНК-экспертизы, которая должна подтвердить наличие близких родственников в Украине, - ред).
"Мы особенно внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима", - подчеркнула она.
Кроме того, Дюмон заявила, что с началом действия безвиза вырос поток нелегальных мигрантов из Украины во Францию.
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