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Сага об Укртелекоме: Ринат Ахметов атакован или маневрирует?
Кипрский суд по иску компании Raga Establishment Ltd заморозил активы владельца группы компаний СКМ Рината Ахметова на сумму более $820 млн. Решение суда связано с претензиями истца по делу Укртелекома. Такую сенсационную новость сообщило вчера, 5 января, британское издание Financial Times. Оно напомнило о том, что лондонский суд недавно также наложил арест на более чем $2,5 млрд активов экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. И теперь, мол, имущество трех из пяти богатейших олигархов Украины находится в "состоянии заморозки".
На первый взгляд создается впечатление, что на Рината Ахметова претензии по Укртелекому буквально сыплются со всех сторон. Так, в декабре стало известно, что украинской суд уже второй инстанции обязал структуры СКМ вернуть акции крупнейшего оператора связи и интернета в госсобственность из-за невыполнения условий договора о приватизации. А тут еще заморозка имущества по решению кипрского суда подоспела.
Но дьявол, как известно, в деталях. LIGA.net связалась с юристами, которые выступают на стороне истца на Кипре, и попросила у них копию свежего судебного определения от 27 декабря. Они ее предоставили.
Чего коснулась заморозка
Что из себя представляет определение суда? Начнем с самого интересного: оно действительно касается многих, если не всех основных активов, которыми напрямую или опосредованно владеет богатейший гражданин Украины.
К определению прилагается целый перечень активов - от недвижимости Ахметова в Лондоне, до акций в Metinvest B.V., DTEK B.V., ПУМБ, Стадионе Шахтар, ММДС Украина и так далее. Всего в списке около 50 позиций.
Но решение кипрского суда вовсе не означает, что теперь украинский олигарх не сможет проводить никаких операций со своим имуществом. Оно предполагает ряд оговорок. Самая важная оговорка: Ахметов и связанные с ним структуры и лица вправе свободно распоряжаться своими активами. Главное, чтобы общая стоимость их остатка по итогам сделок и других манипуляций превышала $820,6 млн. Ответчики также должны уведомлять истца за семь рабочих дней до сделки, если вдруг надумали что-то продать, и это что-то стоит более $10 млн.
Иными словами, СКМ может продолжать вести бизнес практически на тех же условиях, что и раньше.
Предыстория и суть спора
Теперь подробности разбирательства на Кипре. Напомним, государство продало 92,79% акций Укртелекома в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. А два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову. Это та информация, которая была общедоступной. Об этих двух сделках всем было хорошо известно.
Но тут в начале 2017 года вдруг выясняется, что была еще одна сделка - тайная. Некая Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), как оказалось, выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн.
Raga принадлежит украинскому экс-банкиру, живущему в Лондоне, Денису Горбуненко. В 2008 году журнал Фокус оценивал его состояние в $232 млн. Кипрская Raga также фигурирует в расследовании нынешнего нардепа Сергея Лещенко от 2016 года. Он писал о связи этой компании с экс-главой администрации АП Сергеем Левочкиным по ряду фактов и признаков. Напомним, группы Ахметова и Левочкина являются двумя ключевыми частями Оппозиционного блока, в котором едва не произошел раскол весной 2017 года. По данным СМИ, причиной внутреннего конфликта был именно конфликт между бывшим главой администрации Януковича и самым богатым человеком страны.
Череда упомянутых выше сделок кажется странной, так как обычно актив покупают, чтобы продать его потом дороже. А в этой истории Raga перепродает Укртелеком СКМ на $465 млн дешевле, чем он был реализован в ходе приватизации.
Все в одно время
Согласно судебной претензии Raga, после сделки в 2013 году она получила от СКМ только первый транш - $100 млн. После чего корпорация Рината Ахметова по неизвестным причинам перестала платить.
Причем в первый раз суд Кипра принимает определение по иску Raga только спустя четыре года после неудачной сделки. Интересное совпадение: о претензии от компании Горбуненко становится публично известно в аккурат перед тем, как ФГИ подает на структуры СКМ иск с требованием вернуть государству акции крупнейшего оператора фиксированной связи. Как раз по результатам проведенной в феврале 2017 года итоговой проверки, ведомство установило, что ЕСУ не выполняет часть взятых на себя обязательств.
В пресс-службе СКМ вчера сообщили, что будут оспаривать определение кипрского суда и активно защищаться "против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение". Чтобы попытаться отозвать заявление о заморозке активов, юристы Ахметова должны явиться в кипрский суд 8 января в 9 утра.
Также в СКМ решили напомнить, что группа ни прямо, ни опосредованно не участвовала в приватизации Укртелекома. В СКМ считают, что существующие претензии ФГИ должны относиться именно "к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году".
Версия
Один из киевских телеком-юристов, с которым пообщался журналист LIGA.net, считает, что судебный спор с Raga может быть частью защитной стратегии самого же Рината Леонидовича. "Это инсценировка, которая при желании дает возможность либо что-то слить, либо говорить: ничего не знаем, у нас все арестовано", - предполагает он. Иными словами, бизнесмен через параллельные судебные процессы, к тому же международные, может попросту страховать от претензий свои активы в Украине.
К слову, если говорить об украинском судебном процессе, то можно заметить, что ФГИ тоже не торопится возвращать Укртелеком. Решение второй инстанции вступило в силу и уже как почти месяц позволяет ведомству начать распоряжаться оператором. Но руководство фонда предпочитает дождаться рассмотрения кассации. Это должно произойти уже в ближайшее время. Так что развязка не за горами.
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