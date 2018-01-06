В начале следующей недели банкиры ждут небольшого снижения курса доллара на межбанке

Юрий Павлов / UBR.ua

Сегодняшние торги на межбанке завершились почти 20-копеечным ростом курса доллара. На пике котировки достигали отметок 28,24-28,27 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Серьезный перевес спроса над валютным предложением гнал котировки вверх с самого открытия межбанка. Уже в первые часы курс подскочил до 28,12-28,16 грн./$. И только вмешательство НБУ смогло немного притормозить падение гривни.

«Сегодняшние торги проходили активно. На фоне растущего спроса при минимальном предложении валюты котировки выросли до уровня 28,23-28,26 грн./$ к 11:40, после чего НБУ объявил о проведении аукциона. На этой новости курс снизился к 12 часам до 28,18-28,20 грн./$. К завершению сессии уровень котировок составил 28,20-28,25 грн./$», - прокомментировал нам директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Стремительное подорожание доллара не осталось без внимания регулятора. Нацбанк сегодня впервые в 2018 году провел валютный аукцион, в ходе которого продал $50,5 млн. по средневзвешенному курсу 28,1927 грн./$. Курс отсечения НБУ установил на отметке 28,18 грн./$. А из поданных 42 заявок на общую сумму $66,7 млн удовлетворил 31.

Суммарный объем сделок на межбанке в пятницу, 5 января, составил $459 млн по средневзвешенному курсу 28,20 грн./$. Это на 19 копеек выше, чем днем ранее.

«Покупатели, опасаясь дальнейшего роста курса, стремились купить валюту с запасом для текущих и будущих контрактов, дополнительно на курс влияют активность нерезидентов и значительная спекулятивная составляющая», - пояснил нам Куринной.

В число крупных покупателей угодили очень многие финучреждения. Валюту активно скупали Укрсиббанк, Альфабанк, Ситибанк, Укргазбанк и другие. Среди продавцов, кроме НБУ, банкиры выделили ПУМБ, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк Аваль.

Объем свободной ликвидности снизился на 0,6 млрд. грн. и составил 107 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 2 млрд. грн. и составили 37 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 1,4 млрд грн. - до 70 млрд грн.

Утром 5 января банки повысили курс продажи доллара людям на 5-10 копеек. Однако по мере роста котировок продолжали переписывать ценники и дальше. После обеда самый дешевый «бакс» можно было купить по 28,25 грн./$ - такой курс выставил Кредобанк. Но большинство финучреждений торговали наличным долларом по 28,30-28,35 грн./$. Таким образом за сутки «зеленый» подорожал в банковских кассах на 20 копеек.

Выкупали доллар у населения банки в среднем по 28,00-28,10 грн./$.

Черный рынок отреагировал на скачок межбанковских котировок более спокойно. Возможно потому, что менялы закладывали прогнозируемое подорожание в свои ценники еще вчера. В течение дня они предлагали «бакс» в среднем по 28,30 грн./$. Впрочем, было немало предложений валюты по 28,30-28,40 грн./$.

На торги послепраздничных вторника-среды банкиры делают сдержанно оптимистичные прогнозы.

«После затяжных выходных ожидаю небольшого укрепления гривни. Предложение валюты должно немного вырасти. О конкретных цифрах говорить трудно, но ожидаю открытие в начале следующей неделе в диапазоне 28,015-28,20 грн./$.», - предположил Юрий Гриненко.

И добавил, что после небольшого подорожания гривни курс доллара вновь будет расти.

Чуть более приятные для гривни прогнозы дал Олег Куринной.

«На будущей неделе активизируются с продажей валюты экспортеры, многие из которых сейчас отдыхают. Увеличение предложения будет способствовать стабилизации курса в диапазоне 28,00-28,20 грн./$», - рассказал он.