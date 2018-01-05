Курс гривни на межбанке не смог удержаться ниже 28 грн

Юрий Павлов / UBR.ua

4 января торги на межбанке завершились резким ростом курса доллара сразу на 17 копеек до 28,04-28,05 грн./$. Таким образом американская валюта полностью отыграла вчерашнее падение. Об этом сообщил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Торговая сессия открылась подорожанием доллара до 27,95 грн./$, затем котировки ненадолго опустились ниже психологической отметки. Но к обеду курс снова вырос и установился на уровне 28,04-28,05 грн./$. После небольшого отката ближе к концу дня, межбанк закрылся долларом по 28,04-28,05 грн./$», - рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

По оценкам банкиров, сегодня на рынке хватало и продавцов, и покупателей. Так что невзирая на весьма солидный объем сделок - $457 млн, - Нацбанк в торги не вмешивался.

«Сегодняшняя активность покупателей объясняется возвращением на рынок отложенного спроса после вчерашнего снижения котировок доллара, а также периодом покупки валюты нерезидентами для вывода дивидендов», - объяснил Куринной.

И добавил, что объем свободной ликвидности вырос на 3,1 млрд грн. и составил 107,6 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,5 млрд грн. до 39,0 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, увеличился на 1,6 млрд грн. - до 68,6 млрд грн.

Среди крупнейших продавцов валюты финансисты выделили Укрсиббанк, Ощадбанк и ING. Среди продавцов - Ситибанк, Креди Агриколь Банк и Райффайзен Банк Аваль.

Наличный курс 4 января менялся слабо. Максимальная цена продажи доллара по сравнению со средой, 3 января, не изменилась - 28,30 грн./$. Но если вчера можно было найти «зеленый» по курсу ниже 28 грн./$, то сегодня дешевле 28,05 грн./$ банковские кассы не торговали (Вернум Банк, Кредобанк и «Агрпосперис»). Средний же курс продажи доллара составил 28,15-28,20 грн./$.

А вот выкупали валюту у людей банки на 5-10 копеек дороже, чем вчера - по 27,6-28,10 грн./$.

Отреагировал на рост межбанковских котировок и черный рынок. Если утром менялы готовы были расставаться с долларом по 28,05- 28,10 грн./$, то к вечеру купить бакс дешевле, чем по 28,15 грн./$ уже нельзя было. В среднем же курс продажи черного рынка к концу дня 4 января подрос до 28,20-28,25 грн./$.

На ход завтрашних торгов финансисты делают осторожные прогнозы. «По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 28,00-28,10 грн./$», - предположил Олег Куринной.

Ожидает дальнейшего роста котировок и Юрий Гриненко. По его словам, нынешняя ситуация типична для начала января: кроме покупки валюты нерезидентами под выплаты дивидендов на курс давит также большой объем свободной гривны.