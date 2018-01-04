Курс доллара на межбанке резко обвалили, но ненадолго

Елена Лысенко / UBR.ua

3 января валютная торговля на межбанке завершилась мощным обвалом курса доллара: он потерял 19 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 27,85-27,87 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Первое в 2018 г. открытие безналичного рынка состоялось выше - 27,92-27,95 грн./$, после чего валютные котировки постоянно снижались под натиском продавцов. В них сегодня записались чуть ли не все ключевые торговцы: Приватбанк, ПУМБ, ING Bank, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и пр. И катастрофически недоставало покупателей: утром называли лишь Ситибанк, а затем ProCredit Bank. Брали валюту немногие и небольшими партиями. Потому были созданы идеальные условия для Нацбанка.

Именно НБУ 3 января стал главным покупателем доллара на межбанке, хотя и без объявления валютного аукциона для всех банков. Чиновники выкупали «зеленый» в режиме наилучшего курса у 20-ки уполномоченных структур. Выходили на торги 4 раза (три раза до обеда, и один раз - после него) и приобрели совокупно $40 млн. Сделки происходили в рамках 27,8650-27,8950 грн./$.

Банкиры высчитали, что если бы центробанк не пополнял сегодня свои золотовалютные резервы (делал это более взвешено), то гривна могла бы укрепиться к 27,50-27,60 грн./$.

Вообще первые торги были достаточно предсказуемыми с учетом того, что действующие валютные правила обязывают покупателей доллара за день резервировать гривну под покупку безналичного доллара. То есть, чтобы приобрести его 3 января, нужно заморозить гривну 28 декабря. Немногие могли себе позволить держать так ресурс. К тому же сказался сезонный (межпраздничный) фактор.

«Превышение валютного предложения над спросом объясняется низкой деловой активностью импортеров, максимально закрывших контракты прошлым годом. При этом экспортеры продают обязательные объемы поступившей валютной выручки», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

И уточнил, что объем свободной ликвидности банков снизился на 1,6 млрд. грн. (до 104,5 млрд. грн.), при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 10,5 млрд. грн. (до 37,5 млрд. грн.). А объем ликвидности, мобилизованной Национальным банков через депозитные сертификаты, вырос на 8,9 млрд. грн. (до 67,0 млрд. грн.).

Курсы валют в кассах банков 3 января менялись не так значительно, как на межбанке.

«Наличный рынок опережает межбанк: его котировки составили 28,00-28,10 грн./$ с утра, к середине дня диапазон сузился до 28,03-28,09 грн./$», - отметил Куринной.

Максимальная цена наличного доллара на продаже доллара в банках подросла на 5 копеек, и достигла 28,30 грн./$. Ее ставили несколько региональных структур (одесский Мисто Банк, запорожский Мотор-банк, харьковский «Грант», львовский VS Bank), а также государственный Укргазбанк и системный ПУМБ.

Минимальная ценник на продажу людям был на уровне 27,79 грн./$, и его ставил лишь один банк (Альянс Банк).

Большинство же банковских структур отдавали доллар населению по 28,15-28,20 грн./$: ТАСкомбанк, Правэкс-банк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Мегабанк, ОТП Банк, Альфа Банк, Кредобанк и др.

Выкупали банкиры валюту у граждан в рамках 27,55-27,96 грн./$.

На черном рынке доллар 3 января потерял 3 копейки. Здесь день начинался в рамках 28,03-28,10 грн./$, а после провалившейся попытки поднять курс вверх (движения к 28,01-28,12 грн./$) откатился к 27,96-28,07 грн./$.

Доллару обещают подорожание

Несмотря на провальные для доллара межбанковские торги в среду, финансисты не прогнозируют ему дальнейшего снижения курса. Все понимают, что 3 января импортеры уже сложили гривну на спецсчета и готовы к завтрашним торгам на межбанке.

Власти заложили в бюджет-2018 курс 30,1 грн./$, подстегнув девальвационные ожидания. Бизнес понимает, что правительство будет заинтересовано в снижении курса гривни, чтобы наполнить казну (чем выгоднее экспортеры конвертируют свою валютную выручку, тем больше налогов заплатят). А потому при любой возможности будет стараться прикупить доллара впрок и скорее рассчитаться по внешнеэкономическим контрактам. Тем более на временном укреплении нацвалюты, как сейчас.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,80-27,90 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной. И аналогичные оценки выдали его коллеги.

«Скорее всего, межбанк будет стартовать 4 января широко - в рамках 27,80-27,90 грн./$. А дальше многое будет зависеть от спроса. Предложение не подведет - продолжит поступать выручка за праздничные дни, потому здесь переживать нечего. А вот спрос может подрастать по двум причинам: за счет накопленных отложенных покупок еще в конце 2017-го (тогда было влито очень много гривни, как в ходе платежей Госказначейства по субвенциям, так и в рамках выплат возмещений по НДС), и главное - за счет покупок под дивиденды. В начале месяца будут скупаться иностранцы», - отметил Юрий Гриненко.

Не говорят об укреплении гривни и другие банкиры.

«После новогодних и рождественских праздников ожидаем ускорения роста курса доллара», - отметил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.