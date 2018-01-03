Чем жил финансовый рынок Украины в 2017 году

Виктория Волковская, генеральный директор Объединения финансовых учреждений

В прошлом году рынок небанковских финансовых услуг чувствовал себя неплохо. Ему удалось не просто избежать чистки, наподобие банковской, но и напротив, рынок даже нарастил свои показатели. По состоянию на октябрь на рынке работали 2012 небанковских финучреждений, их суммарные активы составляли 187 млрд грн - около 7,8% ВВП.

Добиться роста рынок смог за счет ряда изменений, принятых в этом году профильным регулятором - Нацкомфинпослуг, отдельные перемены произошли и с подачи депутатов Верховной Рады.

Но не все предложенные властью инициативы пошли рынку на пользу. Попробуем выделить ТОП-5 наиболее значимых событий для рынка небанковских финуслуг 2017 года и проанализировать их влияние на работу финансовых учреждений.

№1. В декабре 2016 года вступили в силу новые Лицензионные условия для участников рынка финансовых услуг (утверждены Постановлением Кабмина №913). Документ установил требования для финкомпаний с учетом особенностей каждого конкретного вида их деятельности: предоставление гарантий и поручительств, доверительное управление финансовыми активами, финансовый лизинг, факторинг и пр.

После этого все участники рынка должны были заново получить лицензию. Но как рассказывал член Нацкомфинслуг Александр Залетов, по состоянию на сентябрь из 500 небанковских учреждений лицензию получили только 60-70% компаний.

Перелицензирование стало важным событием для сектора. В сфере лицензирования появился порядок, были четко определены виды деятельности, которыми может заниматься финансовая компания. Второй принципиальный момент - участники рынка получили бессрочные лицензии. Обошлось без особых бюрократических сложностей: лицензии выдавались по заявительному принципу в течение 10 дней с дня подачи заявки.

№2. Перелицензирование внесло некоторые изменения в правила отчетности финучреждений. 21 ноября 2017 года вступило в силу Положение об обязательных критериях и финансовых нормативах. В дополнение к нему - требования, ограничивающие риски в деятельности финкомпаний, которые предоставляют услуги по администрированию финансовых активов для приобретения товаров в группах (распоряжение Нацкомфинуслуг № 3384). После этого, по словам участников рынка, финансовая отчетность финкомпаний стала более прозрачной, на практике это улучшит как пруденциальный надзор со стороны регулятора, так и облегчит ведение статистики компаниям.

№3. 10 июня вступил в силу Закон №1734-19 "О потребительском кредитовании". Главная его цель - защитить права заемщиков-физлиц. Одна из ключевых норм нового закона -финучреждения должны предоставлять клиенту всю информацию о кредите еще до подписания договора. Никаких дополнительных и скрытых платежей - все должно быть указано в паспорте потребительского кредита, который заемщик получает в обязательном порядке перед оформлением кредита. Рынку это однозначно пойдет на пользу - конкуренция между его участниками станет более прозрачной.

№4. В июне депутаты отправили на доработку в профильный Комитет ВР для подачи на повторное первое чтение законопроект №6027 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доверия между банками и их клиентами". За длинным названием кроется важнейшая для рынка цель - защита прав кредиторов.

Пока получается, что 6027 - это событие, которое частично произошло, а частично нет. Законопроект решает большинство проблемных вопросов по возврату задолженностей, регулирует тему проблемных кредитов. Да, в его названии пока фигурируют только банки. Но еще летом, после встреч, обсуждений и даже споров, участники рынка добилась того, чтобы он распространялся как и на небанковский рынок. В этом году закон уже не примут. И это одно из главных упущений 2017 года для всего рынка.

№5. Ещё один документ, который пока благополучно почивает в недрах комитетов Верховной Рады - законопроект №2413-a о консолидации функций госрегулирования рынков финансовых услуг, более известный как Закон "О СПЛИТе Нацкомфинуслуг". Документ предусматривает передачу функций государственного регулирования от Нацкомфинуслуг двум другим регуляторам - Национальному банку и НКЦБФР.

Документ был принят парламентом в первом чтении еще в 2015 году, но с тех пор эта история застыла на месте. Возродили ее совсем недавно международные партнеры Украины - МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, USAID и Представительство ЕС в Украине.

По мнению международных партнеров, такая функциональная консолидация - обязательное условие для повышения уровня надзора и важный шаг на пути к интеграции финансового сектора Украины в международные рынки.

Участники финансового сектора не столь категоричны в оценках. Некоторые из них пока не видят перераспределении регуляторных полномочий какого-либо важного для рынка смысла. Многих волнует вопрос: какие цели преследует Национальный банк, претендуя на функции по регулированию части небанковского финансового рынка?

Если представители НБУ хотят ужесточить требования к финансовой отчетности, то в этом нет особой необходимости: финкомпании и так ежеквартально отчитываются в налоговую инспекцию и сдают в Нацкомфинпослуг подтвержденную аудитом годовую отчетность. Если речь идет о повышенных требования к уставному капиталу - возможно, но, увы, это прямой путь к физическому сокращению рынка.

В целом, в новом году хотелось бы видеть, как можно меньше "борьбы с ветряными мельницами" со стороны регуляторов. Дальше рынок сделает все сам. Работы с реальными проблемами сдерживающими развитие сектора предстоит еще очень много.