Биткойн: реальный бум на виртуальном рынке

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биткойн: реальный бум на виртуальном рынке

14:07 29.12.2017 |

Финансы

 

Криптовалюты стали одной из наиболее интересных тем 2017 года, что объясняется не только взрывным ростом курсов биткойна, эфира (Ethereum) и других виртуальных валют, но и существенным продвижением этого рынка к признанию со стороны Уолл-стрит.

Курс биткойна, составлявший на начало этого года порядка $950, в декабре приближался к $20000. Ему потребовалось менее 24 часов, чтобы перейти от отметки в $9000 к $11000. При этом в течение года неоднократно отмечались резкие откаты курса криптовалюты, после чего он возобновлял подъем к новым рекордам.

По данным CoinDesk, максимальный курс биткойна - $19783 - был зафиксирован 17 декабря. Вслед за этим он начал падать, причем снижение превышало 25%.

Стоимость криптовалюты 29 декабря составляет $14400. Таким образом, в 2017 году биткойн подорожал более чем на 1400%, показав наилучшую динамику среди всех активов, несмотря на заявления многих авторитетных экспертов о том, что рынок криптовалют - это не что иное, как очередной "пузырь".

Капитализация биткойна по данным Coinmarketcap.com на 29 декабря составляет около $250 млрд, что превышает рыночную стоимость 23 из 30 компаний индекса Dow Jones Industrial Average. В случае Standard & Poor's 500 рыночная стоимость лишь 14 его компаний выше капитализации биткойна.

Капитализация рынка криптовалют в целом превышает $579 млрд. Вторая по популярности криптовалюта - эфир (Ethereum) - выросла в цене с $8 на начало 2017 года до $742. Среди других, резко подорожавших криптовалют, - лайткойн, курс которого подскочил с $4,5 до $244 а также dash - с $11 до $1100, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

Поскольку биткойн и другие криптовалюты сложно отнести к традиционным финансовым активам, то предсказать, куда могут пойти их цены в будущем, довольно трудно, пишет газета Financial Times. Эксперты не исключают их обрушения, однако также считают возможным, что криптовалюты станут перспективной торговой идеей в 2018 году.

КРУПНЫЕ БИРЖИ ЗАПУСТИЛИ ФЬЮЧЕРСЫ НА БИТКОЙН

Уолл-стрит, ранее пренебрежительно относившаяся к рынку криптовалют, уже не могла игнорировать его, учитывая высокий интерес клиентов фининститутов к быстро растущему рынку.

Институциональные инвесторы получили доступ к криптовалюте после того, как ведущие биржевые операторы Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) и CBOE Futures Exchange начали торги фьючерсами на биткойн.

1 декабря 2017 года CME и CBOE Futures Exchange получили разрешение Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) на запуск фьючерсов на биткойн. Помимо этого, регулятор разрешил бирже Cantor Exchange предлагать инвесторам бинарные опционы на биткойн.

CBOE начала торговлю фьючерсами на биткойн 10 декабря, CME - 17 декабря.

Январский фьючерс на биткойн на CBOE, торги которым стартовали с уровня в $15000, 29 декабря стоит $14550. Цена аналогичного контракта на CME, которая в течение первой торговой сессии поднималась выше отметки в $20000, составляет $14455.

Глава CFTC Крис Джанкарло предупредил инвесторов, что "биткойн - это товар, не похожий ни на что", с чем раньше приходилось иметь дело регулятору, и CFTC ограничена в плане контроля рынка криптовалют.

Предполагается, что запуск фьючерсов на биткойн позволит ослабить волатильность курса криптовалюты, так как даст инвесторам возможность хеджировать риски изменения цены.

РИСКИ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ ОСТАЮТСЯ ВЫСОКИМИ

Приверженцы рынка считают криптовалюты активами нового финансового мира, выходящего за рамки существующих систем, предпочитая не продавать их, а создавать накопления.

Для других криптовалюты - это "пузырь", который в любой момент может лопнуть. Причем экономисты предупреждают, что это произойдет тогда, когда криптовалюту начнут активно скупать розничные инвесторы, пишет Associated Press.

"Пузыри лопаются после того, как последние покупатели вкладываются в активы, - отмечает стратег First Franklin Бретт Эвинг. - Кто же такие последние покупатели? К несчастью, это, в основном, простые люди".

По его оценкам, 40% биткойнов в настоящее время принадлежит лишь 1 тыс. людей.

В скором времени, хедж-фонды и другие крупные инвесторы начнут более активно вкладываться в биткойн, при этом они также смогут хеджировать риски резкого изменения стоимости криптовалюты, тогда как у розничных инвесторов такой возможности не появится, говорит эксперт.

"Я думаю, инвесторам следует придерживаться осторожного подхода к биткойну, многие люди, вероятно, будут покупать криптовалюту, не понимая ее природы", - отмечает Б.Эвинг.

Между тем, криптовалюты уязвимы к потенциальным мошенничествам и хакерским атакам на биржи, предупреждают эксперты.

Различные компании спешат воспользоваться шумихой вокруг криптовалют и технологии блокчейн, на которых они основаны, добавляя к своим названиям, например, слова "биткойн" или "блокчейн".

Так, на прошлой неделе компания Long Island Iced Tea Corp., известная как производитель напитков с фруктовыми вкусами, объявила о радикальном ребрендинге. Изменив название на Long Blockchain Corp., компания сообщила, что фокус ее внимания смещается от напитков к "исследованию возможностей технологии блокчейн".

Акции компании подорожали за одну торговую сессию на 200%.

РЕГУЛЯТОРЫ НЕ ВЕРЯТ В КРИПТОВАЛЮТЫ

Регуляторы по всему миру предупреждают инвесторов о рисках, которые несет в себе рынок криптовалют, никак в большинстве случаев не регулируемый, и стремятся принять меры для ограничения спекулятивной активности.

Власти Южной Кореи 28 декабря 2017 года сообщили о намерении закрыть криптовалютные биржи, а также ввести запрет на использование анонимных криптовалютных счетов и лишить банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с криптовалютами.

В сентябре этого года правительство Южной Кореи ввело запрет на первичные размещения токенов (ICO), а также запретило торговлю фьючерсами на биткойн.

В том же месяце власти Китая запретили криптовалютные биржи и ICO.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в декабре выпустила очередное заявление, в котором предупредила инвесторов о необходимости осторожного отношения к биткойну и другим криптовалютам.

CFTC предложила считать биткойн сырьевым товаром, подобно золоту или нефти.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании ранее в этом году заявило об очень высоких рисках привлечения инвестиций в криптовалюте. В декабре FCA пообещало глубже изучить ситуацию на рынке ICO и рассмотреть возможность принятия регулятивных мер в отношении этого рынка.

Тем временем, власти Израиля объявили о введении регулирующих положений, предусматривающих отстранение компаний, торгующих биткойнами и другими криптовалютами, от листинга на Тель-Авивской фондовой бирже.

КРИПТОВАЛЮТЫ - ЭТО "ПУЗЫРЬ", НО ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН ПЕРСПЕКТИВНА

Многие из авторитетных финансовых экспертов в этом году жестко высказывались в отношении криптовалют, сходясь во мнении о том, что этот рынок является "пузырем".

Среди них - профессор экономики Йельского университета и обладатель Нобелевской премии Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц, CEO швейцарского банка Credit Suisse Тиджан Тиам и другие.

Глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон назвал биткойн "мошенничеством". Он отметил, что криптовалюта, по его мнению, хуже "луковиц тюльпанов", проведя аналогию с XXVII веком, когда в Нидерландах был отмечен кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов, завершившийся крахом.

Тем не менее, есть и те, кто придерживается другого мнения.

Так, главный исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил, что не хотел бы "относиться с насмешкой" к криптовалютам.

"Возможно, биткойн является неким видом "пузыря", однако есть множество вещей, которые я считал неправильными или глупыми, однако сегодня они работают очень и очень хорошо", - сказал Л.Бланкфейн.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что не видит смысла отвергать криптовалюты.

Несмотря на то, что в настоящее время они являются "слишком волатильными, слишком рискованными, слишком энергоемкими", со временем это может измениться, заявила она.

"Многие криптовалюты слишком непрозрачны для регуляторов, некоторые подвергаются хакерским атакам, - отметила К.Лагард. - Однако многое из этого обусловлено техническими проблемами, которые могут быть решены со временем".

"Еще какое-то время назад некоторые эксперты считали, что персональные компьютеры никогда не будут приняты или что планшеты будут использоваться только как дорогие кофейные подносы. Поэтому, я думаю, не слишком умно отвергать виртуальные валюты", - заявила она.

К.Лагард предположила, что технология блокчейн, являющаяся основой криптовалют, может однажды быть использована МВФ в системе распределения специальных прав заимствования (SDR).

Тем временем, ведущие мировые банки, с недоверием относящиеся к криптовалютам, уже реализуют собственные блокчейн-проекты.

По мнению британского экономиста Уилла Хаттона, биткойн - это пузырь, но технология блокчейн может изменить существующее положение вещей, например, в финансовом секторе.

Facebook, Amazon, Netflix и Google во многом заменили традиционные медиа и телекоммуникационные компании, и такие же перспективы несет развитие блокчейн-технологии для банков, страховщиков и компаний сферы госуслуг, заявил эксперт в интервью газете The Guardian.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

29.12 Ин­декс УБ в 2017г под­ско­чил на 73% при тор­го­вом обо­ро­те ак­ци­я­ми в $61 млн

29.12 НБУ рас­ши­рил воз­мож­но­сти бан­ков по по­лу­че­нию под­держ­ки дол­го­сроч­ной лик­вид­но­сти

29.12 НБУ ввел ряд до­пол­ни­тель­ных из­ме­не­ний для вве­де­ния эс­кроу-сче­тов

29.12 Дол­лар про­дол­жа­ет де­ше­веть, про­ве­дя 2017 г с худ­шей ди­на­ми­кой за 14 лет

29.12 Бит­койн: ре­аль­ный бум на вир­ту­аль­ном рын­ке

29.12 Бир­жи АТР за­кры­лись в по­след­ний ра­бо­чий день ухо­дя­ще­го го­да в ос­нов­ном ро­стом

29.12 НБУ про­дал 28 де­каб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 29 405 млн гри­вен

29.12 До­ля про­блем­ных кре­ди­тов в бан­ков­ской си­сте­ме Укра­и­ны в но­яб­ре сни­зи­лась на 0,86 п. п. - НБУ

29.12 При­ват­банк об­жа­ло­вал арест Го­су­дар­ствен­ной ис­пол­ни­тель­ной служ­бой сво­их сче­тов по ис­ку се­мьи Сур­ки­сов.

29.12 Ис­пол­ни­тель­ная служ­ба аре­сто­ва­ла сче­та При­ват­бан­ка по ис­ку се­мьи Сур­ки­сов.

29.12 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 29 де­каб­ря

29.12 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 28.12.2017

29.12 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 29.12.17

29.12 28 де­каб­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $54,4 млн до $201,7 млн

29.12 Грив­ня VS дол­лар. Ка­кие об­ли­га­ции вы­год­ны ин­ве­сто­рам

• дальше…

29.12 До­хо­ды на­се­ле­ния в III кв.-2017 уве­ли­чи­лись на 20,2% до 642,1 млрд гри­вен

29.12 В по­след­нюю не­де­лю 2017 го­да от­ме­чал­ся рост роз­нич­ных цен на свет­лые неф­те­про­дук­ты и ав­то­газ

29.12 Нефть до­ро­жа­ет 29 де­каб­ря на дан­ных о сни­же­нии ее за­па­сов в США

28.12 Ре­аль­ная зар­пла­та в Укра­ине в но­яб­ре 2017 г. воз­рос­ла на 21,4% - Гос­стат

28.12 Нефть ста­биль­на по­сле вы­хо­да дан­ных о за­па­сах, Brent тор­гу­ет­ся у $66,5 за бар­рель

28.12 НКРЭКУ с ян­ва­ря-2018 сни­зит та­риф Укр­энер­го на 29,4%

28.12 Роз­нич­ные це­ны на свет­лые неф­те­про­дук­ты и ав­то­газ 28 де­каб­ря не из­ме­ни­лись

28.12 Суд аре­сто­вал иму­ще­ство UMH group

28.12 Круп­ные на­ло­го­пла­тель­щи­ки в 2017г уве­ли­чи­ли упла­ту на­ло­гов на 13%

28.12 По­ро­шен­ко одоб­рил мед­ре­фор­му

• дальше…

29.12 Бри­та­ния при­гро­зи­ла Facebook и Twitter санк­ци­я­ми из-за Рос­сии

29.12 Кар­ты по­ля­ка бу­дут вы­да­вать по но­вым пра­ви­лам

28.12 Пре­зи­дент Ита­лии рас­пу­стил пар­ла­мент

28.12 Рос­сий­ская эко­но­ми­ка спра­ви­лась с шо­ка­ми, но не спра­ви­лась с со­бой

28.12 Но­вый на­лог в Ки­тае уда­рит по хедж-фон­дам

28.12 Ве­не­су­э­ла не вос­поль­зо­ва­лась ро­стом цен на нефть

28.12 Тил­лер­сон счи­та­ет, что нор­ма­ли­за­ция аме­ри­ка­но-рос­сий­ских от­но­ше­ний не­воз­мож­на при ны­неш­нем рос­сий­ском ру­ко­вод­стве

27.12 За­чем Эр­до­ган ра­бо­та­ет лок­тя­ми в Аф­ри­ке

27.12 Сто­и­мость сдел­ки по по­став­кам Рос­си­ей Тур­ции С-400 со­ста­ви­ла 2,5 млрд дол­ла­ров

26.12 Ин­тер­пол от­ка­зал­ся объ­явить в меж­ду­на­род­ный ро­зыск ли­де­ра пар­тии вла­сти Мол­до­вы

26.12 До­го­вор РСМД меж­ду РФ и США ока­зал­ся на гра­ни рас­тор­же­ния

26.12 По­че­му ЕС вы­ста­вит Рос­сии счет за сви­ни­ну на 1,4 млрд ев­ро

26.12 КНДР рас­це­ни­ла но­вые санк­ции ООН как акт вой­ны

26.12 США не на­ме­ре­ны про­дле­вать дей­ству­ю­щий до 2018 ре­жим бес­по­шлин­но­го вво­за в США то­ва­ров из Укра­и­ны

22.12 Узна­ют ли ко­гда-то жи­те­ли Мол­да­вии, кто украл у них мил­ли­ард?

• дальше…

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

27.12 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

20.12 Ки­ев­со­вет про­длил со­гла­ше­ния с Ки­ев­га­зом и Ки­ев­во­до­ка­на­лом до при­ня­тия но­вых

20.12 В Ки­е­ве на­чи­на­ет ра­бо­ту пер­вый отель се­ти Marriott International под брен­дом Aloft Kiev

19.12 Ин­декс ин­ве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­сти Укра­и­ны в 2017 г. вы­шел из не­га­тив­ной плос­ко­сти и со­хра­ня­ет ней­тра­ли­тет - ЕБА

18.12 Уля­на Су­прун: До 2020 ро­ку та­рифів і пе­реліку плат­них по­слуг не бу­де

15.12 Ки­ев­со­вет пред­ло­жит близ­ле­жа­щим на­се­лен­ным пунк­там объ­еди­нить­ся в Ки­ев­скую аг­ло­ме­ра­цию

14.12 Чтобы предот­вра­тить пор­чу ас­фаль­та, фу­ры на въез­де в Ки­ев бу­дут взве­ши­вать

11.12 Ки­ев­пас­странс при­сту­пил к уста­нов­ке ав­то­ма­тов для бес­кон­такт­ной опла­ты про­ез­да

11.12 Укра­и­на под­ня­лась в ми­ро­вом рей­тин­ге про­даж ору­жия

11.12 Ита­льян­ский ло­уко­стер на­чал ле­тать из Ми­ла­на в Ки­ев

• дальше…

29.12 Гла­ва СБУ: РФ ак­тив­но пы­та­ет­ся вер­бо­вать укра­ин­ских топ-чи­нов­ни­ков для вли­я­ния на по­ли­ти­че­ские про­цес­сы

29.12 На­са­лик про­сит суд от­ме­нить ре­зуль­та­ты про­вер­ки его е-де­кла­ра­ции за 2016

28.12 Лу­цен­ко: счи­таю ре­ше­ние САП о за­кры­тии де­ла нар­де­па Дов­го­го не­при­ем­ле­мым

28.12 По­ро­шен­ко одоб­рил мед­ре­фор­му

28.12 Со­став но­во­го Вер­хов­но­го су­да - луч­ший за всю ис­то­рию не­за­ви­си­мой Укра­и­ны, счи­та­ет за­мгла­вы АП

28.12 Тил­лер­сон счи­та­ет, что нор­ма­ли­за­ция аме­ри­ка­но-рос­сий­ских от­но­ше­ний не­воз­мож­на при ны­неш­нем рос­сий­ском ру­ко­вод­стве

28.12 Как в 2017 го­ду уси­ли­лась укра­ин­ская бо­е­вая авиа­ция

27.12 Окон­ча­тель­ные циф­ры об­ме­на за­лож­ни­ка­ми с ОРДЛО – 73 на 233

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Вы­со­кий суд Лон­до­на рас­смат­ри­ва­ет три де­ла про­тив Ко­ло­мой­ско­го и Бо­го­лю­бо­ва

27.12 НАБУ про­во­дит вы­ем­ку до­ку­мен­тов в Ощад­бан­ке по 3 де­лам о спец­кон­фис­ка­ции $1,5 млрд Яну­ко­ви­ча и его окру­же­ния

26.12 Вос­крес­ные вы­бо­ры в ОТО: По­че­му оп­по­зи­ция опять про­иг­ра­ла, а власть не по­бе­ди­ла

26.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 84 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

22.12 Bellingcat опуб­ли­ко­ва­ла ин­тер­ак­тив­ную кар­ту об­стре­лов Укра­и­ны Рос­си­ей ле­том 2014-го

22.12 Сколь­ко бу­ря­тов ВСУ на­стре­ля­ют из аме­ри­кан­ских Бар­ре­тов

• дальше…

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Во­ди­те­ли смо­гут за­ка­зы­вать но­мер­ные зна­ки через он­лайн-ка­бинет

28.12 Пер­вый элек­три­че­ский спорт­кар Porsche - Mission E - бу­дет до­сту­пен в трех пол­но­при­вод­ных мо­ди­фи­ка­ци­ях

28.12 LG и Here бу­дут вме­сте раз­ра­ба­ты­вать ре­ше­ния для са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей

27.12 Рост кур­са бит­кой­на бьет кар­де­ров по кар­ма­ну

27.12 5 тех­но­ло­гий бу­ду­ще­го, ко­то­рые из­ме­нят жизнь уже в 2018

27.12 Опуб­ли­ко­ван спи­сок худ­ших па­ро­лей 2017 го­да

27.12 HTC вы­пу­стит лам­поч­ку, ко­то­рая мо­жет спа­сать жиз­ни

26.12 Раз­ра­бот­чи­ки пор­та­тив­ной за­ряд­ной стан­ции FingerPow со­бра­ли на Kickstarter в пять раз боль­ше средств, чем пла­ни­ро­ва­ли

26.12 В Япо­нии про­ве­де­ны успеш­ные ис­пы­та­ния 5G-свя­зи в дви­же­нии

26.12 Qualcomm на­ме­ре­ва­ет­ся стать клю­че­вым иг­ро­ком на рын­ке бес­пи­лот­ных ма­шин

26.12 Opera встро­и­ла в свой бра­у­зер за­щи­ту от май­не­ров

22.12 Спу­стя сут­ки по­сле при­зна­ния о за­мед­ле­нии смарт­фо­нов на Apple уже два­жды по­да­ли в суд

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

22.12 Facebook за­пу­сти­ла но­вую функ­цию за­щи­ты от фишин­га

• дальше…

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно