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Предновогодняя лихорадка взвинтила курс доллара на межбанке
21:15 28.12.2017 |
Последняя торговая сессия 2017 года на межбанке началась с подорожания американской валюты сразу на 7 копеек до 28,04-28,06 грн./$. После незначительной корректировки до 28,04-28,0550 грн./$. курс доллара снова начал расти и к закрытию торгов установился на отметке 28,03-28,07 грн./$.
Участники рынка констатировали повышенный спрос на валюту и объяснили его активным закрытием внешнеэкономических контрактов в канун Нового года. Это подтверждает и весьма солидный объем сегодняшних торгов - чуть больше $403 млн. До 3 января 2018 года межбанк работать не будет.
Валютную лихорадку пытался погасить Нацбанк: вышел с продажей $10 млн в режиме запроса наилучшего курса. Правда, это вызвало обратный эффект - опасаясь скупости регулятора, участники стали повышать курс. И лишь после того, как НБУ продал дополнительные $15 млн, ситуация немного стабилизировалась.
«Нацбанк продал $25 млн. в несколько заходов, в очень широком диапазоне - от 28,1125 до 28,145 грн./$», - пояснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Банки очень боялись, что центробанк не станет продавать много, потому наперебой повышали свои лучшие курсы, пытаясь угодить регулятору
Самым крупным продавцом, кроме Нацбанка, был ПУМБ. Более-менее активно продавали еще УкрСиббанк и Правэкс-банк, но их объемы уступали. На покупке стояли почти все банки. Из числа крупнейших можно выделить Ситибанк, Альфа-Банк, ОТП Банк.
На первые межбанковские торги в 2018 году финансисты дают осторожные прогнозы.
«Думаю, 3 января стартуем в широком диапазоне - 28,0-28,10 грн./$. Дальнейшее движение будет зависеть от баланса спроса и предложения», - сказал Юрий Гриненко.
Банковские кассы 28 декабря продавали «зеленый» в среднем по 27,60-27,80 грн./$. Самые щедрые предложения продавцам доллара сделали в Вернум банке, «Глобусе» и Банке инвестиций и сбережений - здесь баксы выкупали по 27,95 грн./$.
А вот купить "зеленый" дешевле 27,90-27,95 грн./$ сегодня в банке нельзя было. Такие курсы поставили Идея банк, РВС банк, Кредобанк и «Форвард». Но большая часть финучреждений торговали долларом в диапазоне 28,05-28,15 грн./$.
Подрос курс и на черном рынке. Утром менялы продавали бакс по 27,80-27,90 грн./$, а к обеду котировки вплотную приблизились к отметке 28 грн./$, хотя психологическую отметку так и не перешагнули. Правда уже к вечеру курс на черном рынке вырос до 28,10 грн./$.
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