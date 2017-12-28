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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Удалось ли МАУ заблокировать выход на украинский рынок европейского лоукостера Ryanair

10:31 28.12.2017 |

Экономика

 Дмитрий Уляницкий / РБК-Украина

В 2017 году громким скандалом в авиационной индустрии стал отказ европейского лоукостера Ryanair от полетов в Украину. Причина - срыв переговоров с аэропортом "Борисполь" о скидках к аэропортовым сборам. Мало того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала несколько исков против Министерства инфраструктуры, в одном из которых потребовала от ведомства компенсировать убытки от предоставления Ryanair условий, дискриминирующих украинских игроков рынка. Какова судьба этих исков - в материале РБК-Украина.

Убытки не возместят

20 ноября Хозяйственный суд Киева отклонил иск МАУ к Мининфраструктуры и авиакомпании Ryanair, в котором украинский авиаперевозчик требовал признать недействительным письмо о намерениях, подписанное украинским ведомством и европейским авиаперевозчиком об условиях начала полетов из Киева. Кроме того, этим же иском МАУ потребовала возместить убытки, которое она понесла от продажи билетов европейским лоукостером на рейсы из нашей страны. Как писало РБК-Украина, МАУ подала данный иск летом этого года.

В нем МАУ утверждала, что 15 марта между Мининфраструктуры и Ryanair было подписано письмо о намерениях, которым министерство совместно с аэропортом "Борисполь" намеревались принять меры по установления для лоукостера льготных условий обслуживания, к примеру, аэропортового тарифа в размере 7,5 долларов за каждого пассажира на четыре года.

В украинской авиакомпании посчитали, что министр инфраструктуры Владимир Омелян, подписывая письмо о намерениях, не имел на это полномочий, а указанные в нем условия для лоукостера оказались дискриминационными по отношению к МАУ.

В своем иске МАУ также утверждает, что сразу после подписания указанного письма, началась продажа билетов Ryanair по низким ценам, что привело к снижению доходности рейсов МАУ по алогичным направлениям. В МАУ отмечают, что Ryanair в течение марта-мая 2017 года реализовывала билеты на рейсы Киев-Лондон, Киев-Стокгольм, Киев-Амстердам (и в обратных направлениях) по недоступным для других перевозчиков ценам и до выполнения всех предусмотренных законодательством процедур, к примеру, согласования условий аэропортового обслуживания и слотов с "Борисполем". По расчетам МАУ, это привело к убыткам в размере, превышающем 20 млн гривен, взыскания которых украинская компания добивается от Мининфраструктуры в судебном порядке.

Примечательно, Ryanair планировала начать полеты осенью из Киева и Львова. При этом ни по одному направлению у МАУ и Ryanair не было абсолютно одинаковых маршрутов. К примеру, из Киева лоукостер планировал летать в четыре аэропорта Европы - Лондон и Манчестер (Великобритания), Стокгольм (Швеция) и Эйндховен (Нидерланды). На момент выхода лоукостера на украинский рынок, МАУ не летала в Манчестер и Эйндховен, а в Лондон и Стокгольм осуществляла рейсы в другие местные аэропорты. Скорее всего, МАУ в своем обосновании, указывая рейс Киев-Амстердам, принимало во внимание то, что Амстердам находится также в Нидерландах как и Эйндховен.

Но суд посчитал, что претензии МАУ не обоснованы, отклонив иск авиакомпании. В частности, суд посчитал, что украинская авиакомпания не представила ни одного доказательства наличия противоправного поведения Мининфраструктуры и лоукостера при подписании письма о намерениях, причинно-следственной связи между этим письмом и убытками истца. "Изложенные в иске обстоятельства являются лишь предположениями истца, которые не подтверждаются никакими надлежащими доказательствами. При таких обстоятельствах исковые требования МАУ к Мининфраструктуры и Ryanair о признании недействительной сделки и возмещение убытков не подлежат удовлетворению", - указано в решении суда.

Кроме того, суд установил, что письмо о намерениях и изложенную в нем информацию нельзя считать сделкой, ведь эти положения не меняют прав и обязанностей ни МАУ, ни Мининфраструктуры, а законодательством не предусмотрена возможность признания недействительными писем. Поэтому правовые основания для признания недействительным письма о намерениях отсутствуют, посчитал суд.

Правда, в МАУ не согласились с решением суда об отклонении иска и подали в Киевский апелляционный хозяйственный суд апелляцию. Рассмотрение апелляции состоится 31 января 2018 года.

Против Львова

Помимо иска о возмещении ущерба на 20 млн гривен, в июле текущего года МАУ подала в тот же Хозяйственный суд Киева иск против аэропорта "Львов" и опять-таки Ryanair, и Мининфраструктуры. В этом иске украинская авиакомпания потребовала от суда признать недействительным договор об аэропортовом обслуживании между "Львовом" и европейским лоукостером, а также признать недействительным разрешение Мининфраструктуры на подписание этого соглашения и постребовать от "Львова" копию этого договора.

МАУ обосновывает свой иск тем, что договор об условиях аэропортового обслуживания содержит дискриминационные положения, что нарушает действующее законодательство Украины и является основанием для признания его недействительным.

В частности, в компании рассказывают, что осенью 2016 году между авиакомпанией и "Львовом" было заключено дополнительное соглашение, по которому МАУ получила право на скидки на аэропортовое обслуживание. Они, в свою очередь, основываются на положении аэропорта о предоставлении скидок, которым может воспользоваться любой авиаперевозчик.

Но уже в январе 2017 года "Львов" внес в это положение правки, которые, по мнению МАУ, оказались дискриминационными по отношению к украинской авиакомпании и неправомерно отражены в договоре между аэропортом и Ryanair. К примеру, в положение введено понятие "новая авиакомпания" и дополнен новый пункт, которым предусмотрены понижающие коэффициенты на услуги по наземному обслуживанию самолетов и пассажирского обслуживания для новой авиакомпании, которая намерена осуществлять новые регулярные рейсы, кроме рейсов в США, Канаду, Таиланд и Китай.

Такая новая авиакомпания имеет право на применение понижающего коэффициента 0,5 на услуги по наземному и пассажирскому обслуживанию новых регулярных рейсов в течение пяти лет с момента выполнения первого рейса. Но на такую скидку МАУ не имеет права, поскольку не является для "Львова" новой авиакомпанией, ведь она оттуда летает уже много лет. Таким образом, предусмотренные положением условия предоставления и применения скидок при выполнения новых рейсов значительно выгоднее для новых авиакомпаний и дискриминируют украинскую авиакомпанию, считают в МАУ.

Но, как выяснилось в ходе судебного процесса, между "Львовом" и лоукостером было достигнуто только согласие по всем существенным условиям сотрудничества, но сам договор так и не был заключен. Более того, как оказалось, МАУ в полной мере пользуется различными программами понижающих коэффициентов в аэропорту. К примеру, "Львов" и Мининфраструктуры в ответ на обвинение в том, что МАУ не может воспользоваться скидками в 50% как новая авиакомпания, утверждали в ходе судебного процесса, что МАУ пользуются более высокой скидкой - в размере 70%, а поэтому не ощущает никаких ограничений в своей деятельности.

В результате, суд пришел к выводу, что МАУ не доказала факта своей дискриминации относительно авиакомпании Ryanair, поэтому 13 декабря суд отклонил этот иск.

Помимо того, двумя днями ранее этот же суд отказал в удовлетворении и по третьему иску МАУ, который она подавала летом против Мининфраструктуруры с требованием признать незаконными действия министерства по подписанию соглашения с Ryanair от 15 марта 2017 года, предусматривающего условия аэропортового обслуживания в "Борисполе". Также этим иском МАУ просила суд обязать Мининфраструктуры прекратить действия по предоставлению, содействию в предоставлении, склонению к предоставлению преимуществ (скидок, льгот, иных преимуществ) Ryanair, недоступных МАУ.

В решении суда по данному иску указано, что письмо о намерениях не содержит положений, которые бы свидетельствовали о приобретении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей Мининфраструктуры или Ryanair в результате его подписания, поэтому письмо не является сделкой в понимании положений гражданского и хозяйственного кодексов Украины.

В МАУ не ответили на запрос РБК-Украина. Партнер юридического бюро ECOVIS "Бондарь и Бондарь" Олег Бондарь, который представляет интересы МАУ в нескольких судебных процессах, сообщил изданию, что они не могут комментировать ход судебных процессов до их завершения.

Ryanair прилетит

Таким образом, МАУ проиграла все три иска, говорит партнер юрфирмы "Анте", специалист по авиационному праву Андрей Гук. "Если исходить из того, что происходило в судебных процессах по этим искам, то складывается впечатление, что основными целями МАУ было не выиграть суды, а придать письму о намерениях между Ryanair и Мининфраструктуры статуса договора с помощью судебных решений, а также получить копии договора или переписки между аэропортом "Львов" и Ryanair, чтобы, скорее всего, в будущем оспаривать его правомочность", - пояснил он РБК-Украина.

Вместе с тем эксперты считают, что Ryanair договорится с "Борисполем" об условиях сотрудничества, поскольку в этом заинтересованы как украинская сторона, так и Ryanair. Так, эксперт авиарынка Сергей Хижняк считает, что Ryanair и "Борисполь" найдут общий язык, и в результате лоукостер все-таки начнет полеты в Украину. "Мне кажется, что у высшего руководства страны есть все-таки политическая воля развивать лоукост-авиаперевозки в стране. Поэтому оно сможет сбалансировать интересы национального перевозчика МАУ, который активно сопротивляется выходу лоукостера, и Ryanair", - говорит он.

По мнению Сергея Хижняка, украинский авиационный рынок очень привлекателен для Ryanair. "К примеру, в этом году пассажиропоток возрос, по сравнению с 2016 годом, примерно на 30%. Конкуренты Ryanair прекрасно развиваются Украине - расширяет сеть Wizz Air, начал полеты новый лоукостер Ernest. Это сегмент, который привлекателен для Ryanair, - считает он. - Но мне кажется, что Ryanair смотрит не так на лоукост-перевозки из Украины, как на рынок МАУ, в частности, на перевозки между Украиной и остальной Европой. Этот тот сегмент, где себя очень хорошо чувствует МАУ. Поэтому украинская авиакомпания активно сопротивляется выходу Ryanair, ведь в МАУ понимают, что это приведет к прямой конкуренции. У Ryanair все-таки будут преимущества перед МАУ. К примеру, у лоукостера меньшие расходы, чем у МАУ. Поэтому МАУ будет сложно конкурировать".

Коммерческий директор по авиационной деятельности аэропорта "Харьков" Владислав Ильин также считает, что Ryanair интересен украинский авиарынок. "Ryanair объявляли о том, что они заходят на украинский рынок, специально прилетели на своем корпоративном самолете, провели пресс-конференцию и открыли продажу на ряд новых направлений. Все это, несомненно, свидетельствует о том, что украинский рынок не только интересен, но они имеют планы сюда летать", - считает он.

Владислав Ильин говорит, что старт полетов Ryanair в Украину зависит от того, когда они договорятся об условиях рейсов в Киев. "Об этом они официально заявили в своем пресс-релизе летом этого года, сообщая о причине отказа от своих изначальных планов о запуске рейсов. Все это довольно логично, ведь рынок Киева самый большой и финансово емкий в Украине", - уверен он.

По мнению Сергея Хижняка, Ryanair выйдет на украинский рынок не раньше осени следующего года. "Такие крупные авиакомпании планируют свои новые рейсы заранее, что связано, среди прочего, с необходимость согласования поставок новых самолетов и найма составов экипажей", - объясняет он.

 

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21.12 На­зва­ны смарт­фо­ны 2017 го­да с са­мы­ми жи­ву­чи­ми ба­та­ре­я­ми

21.12 Apple под­твер­ди­ла на­ли­чие в iOS функ­ции, сни­жа­ю­щей про­из­во­ди­тель­ность при из­но­се ак­ку­му­ля­то­ра

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11:37 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

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