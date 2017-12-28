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Курс доллара на межбанке взлетел на активизации сделок
21:43 27.12.2017 |
27 декабря безналичный курс доллара подскочил на 9 копеек, и остановился вплотную к очередной психологической отметке: в рамках 27,90-27,99 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Если вчера межбанковская торговля была спокойной и шла в развалочку, то сегодня все активизировались. Экспортеры продавали достаточно энергично, а импортеры проявили еще большую активность. Произошло, то чего казначеи опасались вчера - о себе дал знать отложенный спрос. Те, кто не брал доллар на пике роста курса в последние пару недель, решили скупиться под занавес года. Тем более, что вчера для этого сложились все условия: «американец» подешевел на 5 копеек, и закрепился в рамках 27,88-27,90 грн./$.
«Высокий уровень активности и спроса на валюту объясняется фактически последним в году полноценным рабочем днем межбанка, стремлением игроков рынка завершить валютные расчеты и избавиться от навеса гривневой ликвидности», - прокомментировал ситуацию Куринной.
Курс доллара подскочил достаточно быстро, и Нацбанк не пытался его останавливать.
«Рынок открылся на уровне 27,83-27,87 грн./$, но уже к 10 часам котировки выросли до 27,90-27,94 грн./$. С выходом на торги большего числа участников межбанк вышел на 27,94-27,99 грн./$, и торговался в этом диапазоне до обеда и после него. Национальный банк не объявлял о своем присутствии на рынке», - отметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Весь этот задор вылился в заметный рост объемов торгов: со вчерашних $335,76 млн. до $509,30 млн.
На фоне повышения межбанка немного приподнялись и наличные ценники в кассах.
«Наличный рынок сохраняет умеренный разрыв с межбанком: котировки незначительно выросли с утренних 27,76-27,82 грн./$ до 27,78-27,83 грн./$ к середине дня», - уточнил UBR.ua Куринной.
На максимальных уровнях - 28,20-28,25 грн./$ - торговало три банка: «Фамильный», «Аркада», «Грант». А с минимальным ценником, составившим 27,85 грн./$, работало четыре структуры: Международный инвестиционный банк, Коминвестбанк, РВС Банк и банк «Восток».
Большинство банков отдавало валюту людям по 27,95-28,0 грн./$: Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Укрсоцбанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Укрэксимбанк, ТАСкомбанк, Альфа-Банк и др.
Выкупали доллар у населения в рамках 27,50-27,85 грн./$.
Финансисты обещают пока сильно не двигать наличные расценки, если не произойдет резкого разворота на межбанке. О чем пока не говорят.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,90-27,99 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.
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