Курс доллара на межбанке взлетел на активизации сделок

Елена Лысенко / UBR.ua

27 декабря безналичный курс доллара подскочил на 9 копеек, и остановился вплотную к очередной психологической отметке: в рамках 27,90-27,99 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Если вчера межбанковская торговля была спокойной и шла в развалочку, то сегодня все активизировались. Экспортеры продавали достаточно энергично, а импортеры проявили еще большую активность. Произошло, то чего казначеи опасались вчера - о себе дал знать отложенный спрос. Те, кто не брал доллар на пике роста курса в последние пару недель, решили скупиться под занавес года. Тем более, что вчера для этого сложились все условия: «американец» подешевел на 5 копеек, и закрепился в рамках 27,88-27,90 грн./$.

«Высокий уровень активности и спроса на валюту объясняется фактически последним в году полноценным рабочем днем межбанка, стремлением игроков рынка завершить валютные расчеты и избавиться от навеса гривневой ликвидности», - прокомментировал ситуацию Куринной.

Курс доллара подскочил достаточно быстро, и Нацбанк не пытался его останавливать.

«Рынок открылся на уровне 27,83-27,87 грн./$, но уже к 10 часам котировки выросли до 27,90-27,94 грн./$. С выходом на торги большего числа участников межбанк вышел на 27,94-27,99 грн./$, и торговался в этом диапазоне до обеда и после него. Национальный банк не объявлял о своем присутствии на рынке», - отметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Весь этот задор вылился в заметный рост объемов торгов: со вчерашних $335,76 млн. до $509,30 млн.

На фоне повышения межбанка немного приподнялись и наличные ценники в кассах.

«Наличный рынок сохраняет умеренный разрыв с межбанком: котировки незначительно выросли с утренних 27,76-27,82 грн./$ до 27,78-27,83 грн./$ к середине дня», - уточнил UBR.ua Куринной.

На максимальных уровнях - 28,20-28,25 грн./$ - торговало три банка: «Фамильный», «Аркада», «Грант». А с минимальным ценником, составившим 27,85 грн./$, работало четыре структуры: Международный инвестиционный банк, Коминвестбанк, РВС Банк и банк «Восток».

Большинство банков отдавало валюту людям по 27,95-28,0 грн./$: Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Укрсоцбанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Укрэксимбанк, ТАСкомбанк, Альфа-Банк и др.

Выкупали доллар у населения в рамках 27,50-27,85 грн./$.

Финансисты обещают пока сильно не двигать наличные расценки, если не произойдет резкого разворота на межбанке. О чем пока не говорят.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,90-27,99 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.