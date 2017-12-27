Финансисты допускают укрепление гривни на межбанке и на наличном рынке

Елена Лысенко / UBR.ua

Последняя неделя года началась со снижения курса доллара на 5 копеек: 26 декабря торговля за межбанке финишировала в рамках 27,88-27,90 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Утром банкиры настраивались на обратное движение - спозаранку рынок ушел к 27,97-28,01 грн./$. Но как выяснилось позже, это произошло под впечатлением от свежего отчета по корсчетам - сумма остатков банков в НБУ выросла почти на 6 млрд. грн. (до 55,8 млрд. грн.). Пошли новые выплаты в рамках перечислений субвенций госбюджета и возмещений по НДС (на 3,2 млрд. грн.).

Казначеи тут же представили конвертацию всей этой суммы в доллары, и вообразили рост долларовых покупок. Однако импортеры их очень быстро разочаровали - валютный спрос не только не вырос, но даже немного сократился. Потому курс доллара достаточно быстро покатился в обратную сторону.

«После 11 часов котировки ушли к 27,94-27,97 грн./$, а к обеду достигли 27,90-27,94 грн./$. Во второй половине дня рынок продолжил откатываться и вышел на 27,85-27,90 грн./$», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

К вечеру образовался даже небольшой избыток доллара, и Нацбанк не побрезговал под него выйти на торги: в режиме наилучшего курса приобрел $3 млн. по 27,85 грн./$.

Объем межбанковских торгов сократился с пятничных $487,42 млн. до $335,76 млн., и рынок был заметно спокойнее, несмотря на то, что многие старались скорее закрыть сделки.

«Последняя укороченная рабочая неделя года, выходные дни в Европе и США стимулируют участников рынка с обеих сторон максимально активизироваться, создавая предпосылки для сохранения статус-кво баланса спроса и предложения валюты и отсутствия резких курсовых скачков», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Такие настроения позволили выровнять ситуацию в кассах.

«Наличный рынок также снизил котировки с утренних 27,80-27,85 грн./$ до 27,78-27,83 грн./$ к середине дня», - уточнил Куринной.

И что самое важное - банкиры почувствовали предпраздничные настроения людей.

«Клиенты стали активнее сдавать валюту, вероятно, под новогодние покупки. В большей степени это ощущается в западных регионах страны, но подтверждается общими показателями по Украине. Это положительный момент», - заметил Юрий Гриненко.

Если украинцы продолжат и дальше продавать припасенные под новогодние расходы доллары, то финансисты допускают дальнейшее удешевление наличной американской валюты. Конечно же, если люди одновременно не получат на руки новые гривневые выплаты из бюджета, и не побегут их конвертировать в СКВ.

В целом положительные ожидания у казначеев и в отношении межбанка. Они считают, что Госказначейство не будет больше делать крупных выплат по НДС, и при этом ждут в ближайший день-два увеличения долларовых продаж. Во-первых, на счета экспортеров поступит выручка за нерабочий понедельник, и, во-вторых, к 28 декабря будут доплачиваться налоги и платиться людям зарплаты (компании станут активнее конвертировать свою выручку). Так что если импортеры не успели накопить много отложенного спроса (когда межбанк подошел вплотную к 28,0 грн./$, многие компании снимали заявку на покупку валюты и выжидали), то гривна вполне может укрепиться.

«Скорее всего, завтра старт межбанка произойдет в широком диапазоне - 27,80-27,90 грн./$, а дальше многое будет зависеть от валютного спроса», - сказал Юрий Гриненко.

Более сдержанный прогноз дал Олег Куринной: он ждет, что в течение дня рынок будет торговаться в рамках 27,85-27,95 грн./$.