США могут наказать Украину за пиратство

Александр СУКОВ / Деловая столица

Президент США Дональд Трамп обратился в Сенат с предложением приостановить для Украины ряд преференций в торговле с Соединенными Штатами, предусмотренных программой Генерализованной системы преференций США. Причина - Украина так и не исправила кардинально в лучшую сторону ситуацию с пиратством. Однако под пиратами США подразумевают не бравые команды украинцев - морских разбойников, которые под "веселым Роджером" грабят заходящие в Черное море корабли. Речь идет о рядовых украинцах, которые покупают и продают ворованные компьютерные программы, скачивают ворованные фильмы и музыку, от чего страдают гонорары авторов, исполнителей и кинокомпаний. Другими словами, пиратство - это нарушение прав интеллектуальной собственности.

Проблема пиратства в Украине - стара как независимость нашего молодого государства. Уже выросло не одно поколение журналистов, которым пришлось писать о недовольстве США по этому поводу: мы уже более десятка лет имитируем борьбу с этим злом, а США регулярно вносят нас в список нарушителей, потому что проблема на самом деле кардинально не решена - украинцы даже в офисах государственных учреждений умудряются пользоваться пиратскими программами.

Апогей недовольства со стороны США был в 2013 г. при "злочынной владе Януковича". Тогда Украину в списке наибольших нарушителей прав интеллектуальной собственности поставили на первое место. Офис Торгового представительства США в своем ежегодном специальном отчете прямо указал, что правительство Украины потворствует пиратству. Однако, несмотря на позорное первое место в мировом списке пиратов, санкции к Украине не применялись в связи со сложной политической ситуацией.

В 2016 г. Украина усилила борьбу с пиратством - были закрыты сайты с бесплатными фильмами, музыкой и компьютерными программами ex.ua или fs.to, что всколыхнуло украинскую общественность, привыкшую наслаждаться новинками Голливуда на шару. Однако американским властям и международным организациям показалось, что этого недостаточно. В частности, в марте этого года Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) рекомендовал Офису торгового представителя США оставить Украину в перечне стран-пиратов и постепенно приостановить или отменить льготы для нее, если украинские власти не продемонстрируют прогресс в борьбе с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Помимо этого, в мае нынешнего года Офис торгового представителя США опубликовал свой ежегодный отчет, в котором Украина по-прежнему фигурировала в перечне стран - основных нарушителей прав интеллектуальной собственности. Так что решение администрации Дональда Трампа не должно было стать неожиданным для украинских властей.

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) разъяснило, что хотя решение администрацией президента США принято, но его ввод отсрочен на 120 дней. Отсрочка, как сообщает МЭРТ, стала результатом "позитивных действий правительства Украины в направлении исправления ситуации с непрозрачной системой выплаты роялти правообладателям".

Однако для того чтобы избежать исключения из системы преференций в торговле с Соединенными Штатами, нужно еще сделать немало. В частности, необходимо принять законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и (или) смежных прав", который одобрен правительством на прошлой неделе и еще не попал в парламент. Также необходимо принять законопроекты "Об усовершенствовании правовой охраны географических значений" (№6023), "О торговых марках и промышленных образцах (защита от так называемого "патентного троллинга", № 5699) и "О полупроводниках" (№ 5694).

Замминистра экономического развития и торговли Михаил Титарук отметил, что принятие этих законопроектов снимет большую часть претензий со стороны Офиса торгового представителя США. Однако теперь вопрос - успеет ли принять все эти законопроекты Верховная Рады.

Если парламентарии не успеют или не захотят внести свой вклад в борьбу с пиратством, Украине грозят финансовые потери, в том числе - вследствие исключения из режима льготной торговли с США.

И несколько слов о том, что же такое Генерализованная система преференций США (GPS). Это программа содействия Соединенных Штатов развивающимся странам, которые получают право на льготных условиях, без уплаты пошлин, ввозить на территорию США около 5 тыс. видов товаров. Действие программы для Украины было возобновлено в 2015 г. администрацией президента США Барака Обамы, она действует до 31 декабря 2017 г.

В рамках программы Украина получила право ввозить на льготных условиях более 3,5 тыс. видов товаров, среди которых - промышленные товары, химические вещества и минералы, стройматериалы, ферросплавы, запчасти к двигателям, сельхозпродукция. Ежегодно Украина в рамках программы GPS ввозила товаров на сумму от 26 до 70 млн долларов.

Как видим, финансовые потери Украины будут невелики. Гораздо больше вреда Украине нанесет репутация страны, которая не может (или не хочет) бороться с пиратством.