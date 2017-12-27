Финансовые новости
- |
- 27.12.17
- |
- 01:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ставки по депозитам населения в 2018 году существенно не изменятся - банкиры
16:11 26.12.2017 |
Ставки по депозитам населения в 2018 году существенно не изменятся, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".
"Экономически обоснованным является тренд соответствия ставок по годовому депозиту в гривне уровню инфляции. Иными словами, ставка должна перекрывать инфляцию, защищая накопления от обесценивания. НБУ прогнозирует в 2018 году среднегодовую инфляцию на уровне 10,9%. При выполнении данного прогноза, ставка по депозиту в гривне на год может составлять 11-12% годовых, то есть снизится с нынешних 14% на 2-3 п.п.", - сказал заместитель председателя правления банка "Кредит Днепр" Андрей Мойсеенко
Как отметил А.Мойсеенко, при отсутствии инфляционных и девальвационных шоков долгосрочный тренд удешевления депозитов сохранится.
"Для этого есть ряд объективных причин: с одной стороны, банковская система восстановилась после кризиса, нарастила подушку ликвидности и не испытывает потребности в фондировании средствами населения "любой ценой". Сейчас главной задачей для банков является активизация кредитования бизнеса и населения под приемлемые проценты - и это вторая причина для снижения депозитных ставок", - сказал он.
По словам А.Мойсеенко, повышение учетной ставки в декабре до 14,5% существенно не отразилось на изменении ставок по депозитам физических лиц.
"Достаточный, а иногда даже избыточный, уровень ликвидности банков позволяет придерживаться планомерной стратегии постепенного снижения стоимости фондирования с рынка", - сказал он.
Начальник отдела депозитов ПУМБа Никита Малясов полагает, что при благоприятной ситуации на рынке доходность депозитов физических лиц в 2018 году стабилизируется на уровне, достигнутом к концу 2017 года.
"В следующем году в целом мы прогнозируем стабилизацию процентных ставок по депозитам на уровне, достигнутом на конец текущего года. Данный прогноз обусловлен макроэкономическим прогнозом Кабинета министров Украины/НБУ по развитию экономики страны в целом, уровню инфляции и стоимости денежных ресурсов на внутреннем рынке страны. Глобально в следующем году ожидается продолжение периода стагнации без каких-либо существенных "шоков" - как положительных, так и отрицательных, что, вероятнее всего, обусловит необходимость сохранения стоимости ресурсов на рынке на текущем уровне", - сказал он.
По оценке первого заместителя председателя правления Кредобанка Дамиана Рагана, при благоприятной политической и экономической ситуации ставки по депозитам в гривне в 2018 году могут остаться на нынешнем уровне, а в случае обострения политической ситуации на фоне подготовки к президентской избирательной кампании - вырасти на 1-3 п.п.
"Во время избирательных кампаний увеличивается неопределённость, и ставки идут вверх. Депозиты на один-три месяца будут меняться наиболее быстро, реагируя на политическую и экономическую ситуацию", - добавил банкир.
По оценке Д.Рагана, ставки по депозитам в евро в 2018 году останутся на уровне, близком к нулю, тогда как ставки по депозитам в долларах могут вырасти на 0,5-0,8 п.п.
Директор по рискам Идея Банка Ростислав Синишин полагает, что депозитные ставки в гривне могут снизиться в 2018 году максимум на один процентный пункт.
"Депозитные ставки в гривне снизятся в 2018 году максимум на один процентный пункт. Замедление темпов снижения депозитных ставок обусловлено усилением инфляционного давления. Для того, чтобы снизить инфляционные риски, НБУ с конца октября дважды повышал учетную ставку - до 14,5%", - считает Р.Синишин.
Эксперты отмечают ключевую роль госбанков в формировании основных тенденций на депозитном рынке.
"На текущий момент доля госбанков в общем портфеле депозитов физических лиц банковской системы Украины составляет более 60%. Существенного сокращения данного показателя в 2018 году не прогнозируется. Соответственно решения по процентной политике депозитов физических лиц, принимаемые данными банками, будут оказывать непосредственное влияния на общерыночные тенденции", - сказал Н.Малясов.
"Надеемся, что в 2018 году госбанки продолжат заданный мейнстрим по снижению депозитных ставок, а их рыночная доля будет постепенно уменьшаться, что, безусловно, пойдет на пользу и налогоплательщикам, и рыночной конкуренции, а, следовательно, потребителям банковских услуг", - сказал А.Мойсеенко.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Воскресные выборы в ОТО: Почему оппозиция опять проиграла, а власть не победила
|США могут наказать Украину за пиратство
|НБУ отменил отдельные требования к банкам о проведении ими валютных операций клиентов
|Ставки по депозитам населения в 2018 году существенно не изменятся - банкиры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-ноябре госбюджет выполнен с профицитом 5,5 млрд гривен
|США не намерены продлевать действующий до 2018 режим беспошлинного ввоза в США товаров из Украины
|Праздничный понедельник немного разбалансирует межбанк на следующей неделе
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Нафтогаз по решению Стокгольмского арбитража не будет платить за поставленный "Газпромом" газ на НКТ
Это интересно
|Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?
|Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями
|Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора
|Европейский суд приравнял Uber к такси. Что из этого следует?
|Facebook добавляет в социальную сеть новую функцию распознавания лиц на фото
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами