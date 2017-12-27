Ставки по депозитам населения в 2018 году существенно не изменятся - банкиры

Ставки по депозитам населения в 2018 году существенно не изменятся, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Экономически обоснованным является тренд соответствия ставок по годовому депозиту в гривне уровню инфляции. Иными словами, ставка должна перекрывать инфляцию, защищая накопления от обесценивания. НБУ прогнозирует в 2018 году среднегодовую инфляцию на уровне 10,9%. При выполнении данного прогноза, ставка по депозиту в гривне на год может составлять 11-12% годовых, то есть снизится с нынешних 14% на 2-3 п.п.", - сказал заместитель председателя правления банка "Кредит Днепр" Андрей Мойсеенко

Как отметил А.Мойсеенко, при отсутствии инфляционных и девальвационных шоков долгосрочный тренд удешевления депозитов сохранится.

"Для этого есть ряд объективных причин: с одной стороны, банковская система восстановилась после кризиса, нарастила подушку ликвидности и не испытывает потребности в фондировании средствами населения "любой ценой". Сейчас главной задачей для банков является активизация кредитования бизнеса и населения под приемлемые проценты - и это вторая причина для снижения депозитных ставок", - сказал он.

По словам А.Мойсеенко, повышение учетной ставки в декабре до 14,5% существенно не отразилось на изменении ставок по депозитам физических лиц.

"Достаточный, а иногда даже избыточный, уровень ликвидности банков позволяет придерживаться планомерной стратегии постепенного снижения стоимости фондирования с рынка", - сказал он.

Начальник отдела депозитов ПУМБа Никита Малясов полагает, что при благоприятной ситуации на рынке доходность депозитов физических лиц в 2018 году стабилизируется на уровне, достигнутом к концу 2017 года.

"В следующем году в целом мы прогнозируем стабилизацию процентных ставок по депозитам на уровне, достигнутом на конец текущего года. Данный прогноз обусловлен макроэкономическим прогнозом Кабинета министров Украины/НБУ по развитию экономики страны в целом, уровню инфляции и стоимости денежных ресурсов на внутреннем рынке страны. Глобально в следующем году ожидается продолжение периода стагнации без каких-либо существенных "шоков" - как положительных, так и отрицательных, что, вероятнее всего, обусловит необходимость сохранения стоимости ресурсов на рынке на текущем уровне", - сказал он.

По оценке первого заместителя председателя правления Кредобанка Дамиана Рагана, при благоприятной политической и экономической ситуации ставки по депозитам в гривне в 2018 году могут остаться на нынешнем уровне, а в случае обострения политической ситуации на фоне подготовки к президентской избирательной кампании - вырасти на 1-3 п.п.

"Во время избирательных кампаний увеличивается неопределённость, и ставки идут вверх. Депозиты на один-три месяца будут меняться наиболее быстро, реагируя на политическую и экономическую ситуацию", - добавил банкир.

По оценке Д.Рагана, ставки по депозитам в евро в 2018 году останутся на уровне, близком к нулю, тогда как ставки по депозитам в долларах могут вырасти на 0,5-0,8 п.п.

Директор по рискам Идея Банка Ростислав Синишин полагает, что депозитные ставки в гривне могут снизиться в 2018 году максимум на один процентный пункт.

"Депозитные ставки в гривне снизятся в 2018 году максимум на один процентный пункт. Замедление темпов снижения депозитных ставок обусловлено усилением инфляционного давления. Для того, чтобы снизить инфляционные риски, НБУ с конца октября дважды повышал учетную ставку - до 14,5%", - считает Р.Синишин.

Эксперты отмечают ключевую роль госбанков в формировании основных тенденций на депозитном рынке.

"На текущий момент доля госбанков в общем портфеле депозитов физических лиц банковской системы Украины составляет более 60%. Существенного сокращения данного показателя в 2018 году не прогнозируется. Соответственно решения по процентной политике депозитов физических лиц, принимаемые данными банками, будут оказывать непосредственное влияния на общерыночные тенденции", - сказал Н.Малясов.

"Надеемся, что в 2018 году госбанки продолжат заданный мейнстрим по снижению депозитных ставок, а их рыночная доля будет постепенно уменьшаться, что, безусловно, пойдет на пользу и налогоплательщикам, и рыночной конкуренции, а, следовательно, потребителям банковских услуг", - сказал А.Мойсеенко.

