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Праздничный понедельник немного разбалансирует межбанк на следующей неделе
21:29 22.12.2017 |
Спасательная операция Нацбанка, который второй раз за неделю вышел продавать доллар, не смогла в конце недели удержать курс доллара от роста. 22 декабря он поднялся на 5 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,94-27,95 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Под вечер были продажи и дешевле - по 27,92 грн./$, правда, их было совсем немного.
Пятничная торговля отличалась от предыдущих дней. Банки больше не нагребали валюту себе на позицию под дальнейшую перепродажу в кассах отделений, а нефтетрейдеры и розница не устраивали массовых закупок под новогодние праздники. Главными действующими лицами сегодня стали иностранцы, которые в очередь выстроились за валютой.
Говорят, именно под них Нацбанк и провел аукцион по продаже доллара: отгрузил $42,90 млн. из запрошенных $73,6 млн., с курсом отсечения 27,9315 грн./$. Почти всю эту сумму приобрели нерезиденты, вероятно под вывод дивидендов. Обычно они скупаются в начале месяца, но вероятно им пошли на встречу из-за новогоднего сезона.
Из числа валютных покупателей 22 декабря выделяли Ситибанк, УкрСиббанк и Альфа-Банк, а из продавцов в первую очередь отметили Правэкс-Банк, который неожиданно стал крупным продавцом (тут же поползли слухи о его возможной капитализации), а также ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль.
Экспортеры после недавних вливаний от Госказначейства оказались неготовыми к продажам свободной части своей выручки, потому под НБУ и провел под них отдельный аукцион.
«Сегодняшнее преобладание спроса на валюту над ее предложением объясняется высокой активностью покупателей накануне затяжных выходных и умеренной активностью продавцов-экспортеров, которые продолжают получать возмещение НДС и могут себе позволить не спешить с необязательной продажей валюты», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На протяжении дня межбанковские котировки раскачивали в рамках 10 копеек, без пробивания нового психологического уровня.
«Рынок открылся на уровне 27,88-27,90 грн./$, но простоял в этих рамках совсем недолго. Уже к 10:15 котировки ушли на 27,94-27,99 грн./$. И из-за дисбаланса между спросом и предложением Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона по продаже доллара на общую сумму $100 млн. После его проведения котировки установились у отметки 27,92-27,97 грн./$, а откатывались уже после обеда», - рассказалдиректор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Стоимость наличного доллара перед трехдневными выходными двигалась незначительно - в рамках 3-5 копеек. На продаже в банках она не превышала 27,30 грн./$. Максимальный курс, как и прежде, держал харьковский банк «Грант».
Самый дешевый бакс в банках стоил 27,94-27,95 грн./$ (Forward Bank, Укрсоцбанк, КомИнвестбанк), а в обменках небанковских финучреждений - 27,97 грн./$. Ближе к этой отметке (27,98 грн./$) пытались держать свои курсы государственные Ощадбанк и Укргазбанк. Хотя их державный побратим Приватбанк ставил ценник намного выше - 28,10 грн./$.
Он работал в среднерыночном диапазоне - 28,05-28,20 грн./$. В него укладывалось множество структур: Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, ОТП Банк, ВТБ Банк, Идея Банк, ТАСкомбанк, Альфа-Банк, Universal Bank, ПУМБ, Креди Агриколь банк и др.
Выкупали валюту у людей в широком диапазоне - 27,20-27,91 грн./$.
На черном рынке курсовая динамика полностью совпадала с межбанковской. Барыги начинали утром торговлю в рамках 27,85-27,99 грн./$, и также как их коллеги-банкиры вздернули котировки в начальной стадии торгов - до 27,93-28,07 грн./$, а после обеда откатывали свои ценники. Сначала к 27,92-28,01 грн./$, а затем и к 27,92-27,99 грн./$.
На следующей неделе наличные цены на доллар могут оторваться от межбанка. Банкиры рассчитывают, что украинцы по традиции станут менять припасенную на подарки валюту под новогодние покупки. И что в кассах доллар начнет дешеветь.
По межбанку пока такого не обещают.
Юрий Гриненко спрогнозировал после выходного в понедельник старт безналичного рынка в рамках в рамках 27,90-28,0 грн./$.
«Пока сложно сказать, куда со вторника этого двинется рынок. С одной стороны, 26-27 декабря на счета экспортеров должно поступить больше доллара, ведь придет еще и выручка за выходной день 25 числа. К тому же бизнес, чтобы закрыть контракты в конце года и заплатить зарплаты людям, должен больше нуждаться в гривне. Но с другой стороны, еще не все получили от Госказначейства возмещения по НДС, и экспортеры дождутся этих выплат. Когда и сколько именно поступит - вопрос», - отметил он.
Если возмещения будут растягиваться во времени, межбанковский рынок могут раскачать. Тогда курс будет активно двигаться всю неделю, и Нацбанку снова придется сдерживать котировки, чтобы они не перевалились за 28,0 грн./$.
Если же чиновники смогут сбалансировать свои платежи, то безналичные котировки не выйдут за текущие значения. В это верит Олек Куринной.
«По нашему мнению, в начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 27,85-27,95 грн./$», - сказал он.
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