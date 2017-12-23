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Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
19:02 22.12.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" рассчитается с ОАО "Газпром" по итогам разбирательств в Стокгольмском арбитраже в феврале после вынесения арбитражем второго решения - по контракту на транзит, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Что касается расчетов с "Газпромом" - они будут проведены в феврале этого года после завершения второго дела по транзитному контракту", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.
А.Коболев добавил, что тогда же будет ясна и окончательная сумма обязательств сторон, и напомнил, что по транзитному контракту сумма требования украинской компании к российской составляет около $16 млрд.
"Нафтогаз" ранее распространил релиз, в котором заявил, что надеется на успех и в споре по транзитному контракту.
"Газпром" утверждает, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в пятницу в решении по контракту на поставку обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки, сообщает "Газпром". Это эквивалентно 10,95% годовых, $606 тыс. в сутки или более $41 млн до конца февраля.
"Нафтогаз", в свою очередь, отмечал, что ему удалось добиться снижения цены по этим поставкам до $352 с $485 за 1 тыс. куб. м.
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