НАК "Нафтогаз Украины" по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма не будет платить ПАО "Газпром" за поставленный российской компанией природный газ на неконтролируемые территории (НКТ) Донбасса.

"Стокгольмский арбитраж указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были якобы поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей какому-либо другому лицу, чем "Нафтогаз". Будущие поставки на указанные территории не затронут "Нафтогаз" до прекращения оккупации территорий на востоке Украины. В любом случае такие поставки не будут зачислены в ежегодные контрактные объемы", - говорится в сообщении на странице НАК в соцсети "Фейсбук".

"Если коротко: кому "Газпром" отдавал тот газ в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), тот ему пусть и платит", - добавили в НАК.

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что по состоянию на декабрь претензии "Газпрома" по поставкам в оккупированные районы Донбасса составляют около $1,3 млрд, согласно выставляемым российской компанией счетам.

