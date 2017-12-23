Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по принципу бери или плати, - Нафтогаз

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) полностью отклонил требования компании "Газпром" (Россия) относительно принципа "бери или плати".

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", передают Українські Новини.

Кроме того, по словам пресс-службы, "Нафтогаз" добился сокращения обязательных годовых объемов поставок газа более чем в 10 раз в соответствии со своими потребностями в импорте.

Как сообщали Українські Новини, Стокгольмскй арбитраж перенес предельный срок вынесения решения по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом" по контракту на транзит газа на 28 февраля 2018.

По контракту на транзит газа "Нафтогаз", в частности, требует привести контракт в соответствие с европейским и украинским энергетическим законодательством, пересмотреть (в том числе ретроспективно) тариф в соответствии с европейскими условиями тарифообразования, а также выплатить компенсацию за недополученные доходы от транзита.

Требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзитному контракту оцениваются в 6,5-16 млрд долларов.

31 мая 2017 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования "Нафтогаза", в частности отказал "Газпрому" в удовлетворении исковых требований по оплате "Нафтогазом" сумм, начисленных "Газпромом" в соответствии с положением контракта "бери или плати", а также определил принцип, согласно которому это положение должно быть изменено в будущем.

Кроме того, суд признал право "Нафтогаза" на пересмотр контрактной цены и приведение ее к уровню цен на европейском рынке (на определенном хабе) с апреля 2014 года, а также отменил запрет на реэкспорт газа.