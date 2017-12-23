На 22 декабря финансисты допускают рост курса доллара на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

Удешевление доллара в Украине продлилось недолго. 21 декабря оно было почти полностью отыграно на межбанке: вчера валюта подешевела на 4 копейки, а сегодня подорожала на 3 - до 27,88-27,90 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Подрос спрос на доллар - компании в конце года активно закрывают платежи по внешнеэкономическим контрактам. И экспортерам в четверг удавалось покрывать растущие потребности валютных покупателей: объем безналичных торгов вырос со вчерашних $392,0 млн. до $464,62 млн. Они справились без Нацбанка, который не появлялся на рынке.

Из числа продавцов доллара выделяли ПУМБ, Приватбанк, и УкрСиббанк. Вечером с продажей СКВ выходил Укргазбанк, который утром отличался валютными приобретениями. Главными покупателями доллара сегодня называли Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк и ING Bank.

На пользу гривне сыграла медлительность Госказначейства. Оно возобновило выплаты возмещений по НДС, но, например, металлургам перечислило их после активной фазы валютных торгов на межбанке. Сталевары успели к тому времени продать рынку крупные партии доллара.

«Еще вчера продажи валюты на межбанке стимулировала уплата налогов - проводились последние ключевые платежи. А уже сегодня свободная часть выручки продавалась на текущие нужды компаний. И важную роль играло состояние текущей гривневой ликвидности: если предприятие получает выплату по НДС, то оно меньше нуждается в валютных продажах», - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Снова о себе напомнил наличный фактор: стал подрастать спрос на валюту со стороны населения, и, соответственно - цена. У нелегальных менял курс доллара поднялся с 27,72-27,88 грн./$ до 27,79-27,92 грн./$, а в банковских отделениях большинство ценников на продаже доллара укладывалось в рамки 28,0-28,25 (минимальная стоимость составила 27,80 грн./$).

«В поддержку гривны выступают постепенное снижение уровня ликвидности в банковской системе, а также период бюджетных расчетов, стимулирующий предложение валюты экспортерами и частично ограничивающий спрос со стороны импортеров», - в тоже время отметил Олег Куринной.

И уточнил, что объем свободной ликвидности снизился сегодня на 3,2 млрд. грн. и составил 80,8 млрд. грн. Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 2,4 млрд. грн. (до 50,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, сократился на 0,7 млрд. грн. (до 30,4 млрд. грн.).

Завтра финансисты допускают новое подорожание валюты, и надеются на валютные продажи от Национального банка.

«После выплат НДС экспортеры могут сократить объемы продажи свободной части выручки. Потому скорее всего межбанк будет стартовать высоко и широко - в рамках 27,90-28,0 грн./$. Важную роль в дальнейшем курсовом движении будет играть регулятор», - отметил Юрий Гриненко.

Похожий прогноз выдал и заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

«Завтра попробуем пробить 27,90 грн./$, если удастся, то протестируем 28,0 грн./$», - сказал он.

Олег Куринной дал более оптимистический прогноз для курса гривни - 27,85-27,90 грн./$. Хотя подчеркнул тот же риск, что и его коллеги.

«Фактором давления на курс может стать единовременная значительная выплата возмещений по НДС», - сказал он.