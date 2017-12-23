Представитель МВФ: Надежду вселяет хорошая макроэкономическая политика Украины

Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Йоста Люнгман, глава представительства МВФ в Украине, рассказал, что сейчас самое важное для Украины, чтобы не потерять хорошую экономическую динамику.

Всегда считалось, что МВФ не вмешивается в политику, а концентрируется на экономике. Как тогда быть с заявлением главы МВФ Кристин Лагард и требованием создать антикоррупционный суд?

Успешная борьба с коррупцией была и остается одной из ключевых задач программы экономических реформ, поддерживаемых Международным валютным фондом. Но речь не идет только о справедливости, прозрачности и подотчетности. Это также вопрос экономики. Коррупция тормозит и отталкивает инвестиции, инновации, а также препятствует активному приходу на рынок труда талантливой рабочей силы, что в конечном итоге приводит к нерациональному размещению ресурсов. Снижение коррупции ускорит экономическое развитие и позволит Украине сократить отставание по уровню жизни от соседей по Восточной и Центральной Европе.

Конечно, борьба с коррупцией в Украине продолжается, но она подрывается слабой судебной системой. Поэтому, сегодня крайне необходимо создание эффективного антикоррупционного суда, который позволил бы доказывать вину в случаях коррупции высокого уровня.

Но такой суд нуждается в независимых судьях, которые должны быть отобраны в результате справедливого и прозрачного конкурса.

Как я понимаю, МВФ не считает, что своими действиями вмешивается во внутреннюю политику государства - в данном случае, Украины?

Я еще раз повторюсь: чтобы увидеть конкретные результаты борьбы с коррупцией, в Украине необходимо создание антикоррупционного суда.

А в чем причины столь длительного сотрудничества между МВФ и Украиной?

Ваша страна прошла через период сильного кризиса, который начался в конце 2013 г. Цель программы экономических реформ, которая поддерживается МВФ - помочь Украине стабилизировать экономику, достичь устойчивости и заложить основы для стойкого экономического развития. Ряд целей уже достигнут: экономика несколько стабилизировалась, осуществлены некоторые важнейшие структурные реформы. Но много чего еще нужно сделать. Украинская экономика должна быстрее развиваться, если ваша страна стремится сократить отставание от своих соседей по Центральной и Восточной Европе. Чтобы достичь такой цели, нужны инвестиции. А для этого требуется улучшить инвестиционный климат, предпосылкой чего есть поиск ответа на вопрос борьбы с коррупцией. Также необходимо продолжать политику реформ в энергетическом секторе, ускорить приватизацию и улучшить корпоративное управление в секторе государственных предприятий, обеспечить стойкость налогово-бюджетной политики и стабильность финансовой системы.

Украина сейчас пользуется благоприятными обстоятельствами. Я имею в виду экономическую стабильность внутри страны и благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру.

Поэтому, важно воспользоваться этой стабильностью, дабы продвинуть важные для Украины экономические преобразования.

Вы утверждаете, что МВФ заинтересовано в развитии и стабильности нашей экономики. Как тогда понимать ситуацию, когда с одной стороны МВФ, вроде бы, поддерживает Украину и предоставляет кредиты для поддержки золотовалютных резервов, а с другой - даже в самые сложные годы, когда необходима поддержка, Украина выплачивает МВФ больше, нежели занимает? В частности, в 2014 г. мы вернули МВФ $14 млрд., а получили $9 млрд.; в 2017 г. выплатили $1,3 млрд., а получили транш на $1 млрд...

Я не совсем соглашусь с такой характеристикой. Дело в том, что МВФ дает временные кредиты в периоды обострения потребности в финансировании, с целью дать возможность экономике той или иной страны стабилизироваться. В случае Украины, мы предоставили кредиты, которые должны были дать время вашей стране на корректировку определенной экономической политики и на начало реформ. Когда эта политика начинает внедряться, реформы начинают приносить результаты и экономика возобновила силы - Украина возвращает кредиты, предоставленные ей на временных условиях. Цель нашей программы, чтобы Украина уверенно встала на ноги.

Это все хорошо, но простые украинцы недоумевают, почему Украина переплачивает, отдавая МВФ свои долги с лихвой?

Я не совсем понимаю формулировку "переплачивает"... Хочу акцентировать, что наше финансирование имеет временный характер и его нужно оценивать сквозь призму экономической ситуации и реформ, которые способствуют ее улучшению. А конкретные параметры финансирования калибрируются в соответствии с потребностями страны.

Программа должна фокусироваться на корректировке платежного баланса и увеличении золотовалютных резервов (которые сейчас на пути к своему росту), что доказывает необходимость возобновления стойкости украинской экономики и построения соответствующих буферов.

Исходя из ваших ответов, можно сделать констатацию, что украинская экономика окрепла до такой степени, что уже в состоянии выплачивать масштабные кредиты?

Ответ на этот вопрос рассматривается в контексте Программы реформ, поддерживаемых МВФ. Она имеет несколько целей - построение сильной экономики, корректирование внешнеэкономических дисбалансов и возобновление золотовалютных резервов.

Да, украинская экономика на пути восстановления и набирает скорость. В уходящем году рост ожидается на уровне 2%, а в следующем году прогнозируется уже 3% роста. Это существенный прогресс, хотя и недостаточный, учитывая значительное сокращение экономики Украины в 2014-2015 г. И вопрос ускорения экономического роста лежит в проведении тех экономических реформ, о которых мы упоминали в начале нашей беседы.

Если говорить о внешнем долге, то здесь тоже произошли благоприятные события и сейчас ситуация с платежным балансом такова, что Украина способна финансировать дефицит текущего счета с помощью притока частного капитала.

Что касается золотовалютных резервов, то события им благоприятствуют: они значительно увеличиваются, по сравнению с уровнем 2015 г. Все перечисленные цели - это задание нашей Программы и дальнейшие реформы должны еще больше усилить их достижение.

Если все так позитивно, почему тогда рецепты МВФ столь критично воспринимаются обществом? Люди не понимают своего "счастья"? И не кажется ли вам факт закрытия офиса МВФ в Венгрии (после окончательного расчета по кредитам), а также недавний отказ Беларуси от услуг МВФ (по словам Первого вице-премьера страны Василия Матюшевского: "Беларусь не нуждается в кредите МВФ") - весьма красноречивыми...

Давайте сосредоточимся сугубо на Украине. Я не соглашусь с поданной Вами характеристикой. Мы общаемся с общественными организациями, профсоюзами, ассоциациями работодателей и ощущаем существенную поддержку в вопросе продвижения реформ. У нас есть четкое ощущение необходимости продолжения и усиления антикоррупционной политики, а также общенациональный консенсус в вопросах того, что надо поднимать стандарты жизни в Украине.

А как вы оцениваете уровень выполнения обязательств Украины по меморандуму с Фондом, в процентном соотношении? И что является основной преградой?

Здесь важно подчеркнуть, что в Украине в последние годы наблюдается существенный прогресс и проявлением этого является восстановление финансовой стабильности, а также возвращение к экономическому росту. Но мы не можем закрывать глаза на тот факт, что не все реформы в Украине осуществляются столь быстро, как ожидалось. Поэтому Украине еще многое предстоит сделать. И важно продолжать эти реформы, дабы усиливать экономический рост, достигнуть повышения жизненных стандартов для населения и сократить отставание страны от своих соседей по Европе.

Что касается приоритетов в вопросе реформ, то это создание антикоррупционного суда, продолжение реформаторской политики в энергетическом секторе, обеспечение стойкости налогово-бюджетной политики, продолжение усиления финансового сектора и реформирования сектора государственных предприятий, а также ускорение приватизации.

И, тем не менее, хотелось бы услышать от вас оценку "в цифрах" по выполнению "домашнего задания" МВФ Украиной...

Это очень тяжело. Очерченные мною выше направления являются критически важными для достижения основной цели Программы экономических реформ, поддерживаемых МВФ - чтобы Украина стала сильным и процветающим государством.

Я не понимаю, почему вы не можете назвать процентное соотношение выполненных обязательств Украины перед МВФ...

Я объясню, почему трудно применить механистический подход к такой оценке. Нужно помнить, что наша Программа рассчитана на четыре года и ей предшествовала одногодичная программа. Программа осуществляется в формате регулярных дискуссий, принимая во внимание текущие экономические и финансовые события и актуальную экономическую политику. Поэтому, все рекомендации и предложения по данному вопросу регулярно откалибровываются, в соответствии с происходящими событиями.

И я бы не хотел, чтобы сложилось впечатление о том, что в начале нашего сотрудничества был определен какой-то наперед исчерпывающий список реформ, и теперь можно ставить отметки по их выполнению.

Вы уже подчеркивали, что все наши беды от коррупции. В чем еще кроется ключевая проблема украинской экономики, по мнению МВФ?

Я хотел бы немного вернуться назад, чтобы акцентировать на тех нюансах, которых нужно придерживаться Украине, дабы стойкий и мощный экономический рост сделать стабильным. Должна быть такая макроэкономическая политика, которая способствовала бы привлечению инвестиций. А это требует улучшения инвестиционного климата, который может быть достигнут только вследствие усиления прав собственности, создания одинаковых правил игры для всех экономических агентов и продолжения активной борьбы с коррупцией. Если такие мероприятия будут иметь место в Украине, тогда она переубедит инвесторов, что ваша страна именно то хорошее место, где можно успешно вести и развивать бизнес. Вместе с улучшением инвестиционного климата, крайне важно усиление банковского сектора. Нужно сделать все, чтобы банки могли эффективно осуществлять свою роль финансовых посредников, передавая сбережения к инвестициям.

Другим важным компонентом является всеобъемлющая земельная реформа, которая позволит продажу земель сельскохозяйственного назначения, что, в свою очередь, будет предрасполагать к росту инвестиций и повысит продуктивность сельскохозяйственного сектора. Также крайне важна приватизация государственных предприятий, которые занимаются хозяйственной деятельностью и не имеют стратегической важности для Украины. Те предприятия, которые останутся в собственности государства, должны быть реструктуризированы, их корпоративное управление усилено, а также надо сделать все для того, чтобы они не были сплошь и рядом убыточными структурами, опустошающими государственный бюджет.

А что МВФ считает ключевым конкурентным преимуществом нашей экономики?

Надежду вселяет хорошая макроэкономическая политика Украины. Мы надеемся, что она будет продолжена и это станет мощной предпосылкой для дальнейшего усиления украинской экономики.

Рассматривает ли МВФ предложения украинских властей, касающиеся преодоления ключевых дефицитов не за счет сокращения расходов, а за счет экономического роста и увеличения доходов?

Сокращение фискальных и квазифискальных дефицитов было одним из ключевых успехов в Украине за последних четыре года. Это стало мощным фактором, который позволил стабилизировать экономику. Но уровень государственного долга остается все еще довольно высоким и это является источником уязвимости украинской экономики. Поэтому, на повестке дня остается крайне важной уравновешенная и ответственная налоговая бюджетная политика, которая направлена на контроль над текущими расходами, а также обеспечение усиления эффективности этих расходов.

Контроль над текущими расходами позволит освободить место для расходов на инфраструктуру, которые, в свою очередь, помогут увеличить экономический рост, а со временем ослабнет и налоговое давление на экономику.

А как МВФ воспринимает тот факт, что выполнение рецептов финансовой стабилизации приводит к потере монетарного суверенитета и отсутствию собственной промышленной политики?

Хотел бы подчеркнуть, что Украина совершила поразительный и весьма важный прогресс в переориентации своей монетарной политики. Я имею в виду таргетирование инфляции в условиях гибкого обменного курса валют. Ведь ключевая задача центрального банка - это обеспечение стабильности. А именно: низкого уровня инфляции и крепкой, уверенно стоящей на ногах банковской системы. И эта новая монетарная парадигма - таргетирование инфляции при условии гибкого обменного курса, очень хорошо работает на пользу Украины. Такая парадигма помогает удерживать макроэкономическую стабильность и гибко приспосабливать экономику к внешнеэкономическим потрясениям.

Также параллельно Украина осуществила значительный прогресс в усилении банковской системы, включая модернизацию несущей конструкции, обеспечивающей стабильность всей финансовой системы. И это очень важные реформы для страны.

Рассматривает ли МВФ расширение своего мандата в Украине: предоставление кредитов не только на золотовалютные резервы НБУ и платежный баланс, но и на покрытие бюджетного дефицита (как это было в 2009 году) и проведение структурных реформ?

Что касается сотрудничества, то наша Программа продолжается и срок ее окончания - это март 2019 г. В параметрах Программы заложено много важнейших реформ, которые должны быть выполнены, и мы работаем вместе с украинской властью над их постепенным внедрением. В 2014-2015 г. МВФ предоставлял бюджетную помощь в рамках Программы. Но сейчас наши транши направляются в золотовалютные резервы Национального банка Украины.

Очень важно накапливать резервы, дабы поднять доверие к экономике и иметь мощную экономику, на случай непредвиденных ситуаций с платежным балансом.

Что касается финансирования дефицита бюджета, то мы удовлетворены, что Украина восстановила доступ к внутреннему и международному рынку капиталов.

Поэтому, сегодня крайне важно продолжать такую размеренную политику, которая смогла возобновить доступ к рынку капитала и, думаю, обеспечит его в дальнейшем. Также важно, чтобы Ваша страна воспользовалась возможностью привлекать финансирование и от других международных финансовых организаций на поддержку реформ.

А как повлияет на сотрудничество Украины с МВФ решение суда по "долгу Януковича"?

Я отвечу на этот вопрос в общих чертах. Усилия по получению средств, изъятых у государства незаконным путем, должны продолжаться и в дальнейшем. Активы, которые были возвращены юридически корректными методами, являют собой облегчение для Украины (и это можно приветствовать), так как они помогут снизить объем государственного долга.

И все-таки, вы не дали прямой ответ на вопрос...

Я предпочитаю дать общий ответ на Ваш вопрос, и не хотел бы комментировать отдельные судебные разбирательства.