Экспортеры перестали придерживать продажу свободной части валютной выручки

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютные продавцы откатились 20 декабря безналичный курс доллара на 4 копейки, и закрепились его к вечеру в рамках 27,85-27,87 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Экспортеры перестали придерживать продажу свободной части выручки, а банки продали немногодоллара с валютной позиции.

«Факторами стабилизации курса гривны выступили повышение предложения валюты для проведения внутренних годовых расчетов и бюджетных платежей, а также сокращение влияния спекулятивной составляющей вследствие сближения котировок межбанка и наличного рынка», - отметил Куринной.

Было ли все это естественным (рыночным) процессом - большой вопрос. Сплетники активно обсуждают слухи о том, что продажи доллара начались после звонков руководителей Нацбанка (и после вчерашнего совещания в НБУ с руководством системных банков), а также из Администрации Президента. Рассказывают, что власти связывались с крупнейшими олигархами страны.

Те, конечно, не выбросили на межбанк весь свой валютный запас чтобы поддержать гривну и помочь Президенту написать положительную речь «под елочку». Нет. Но стали продавать немного больше доллара.

«Рынок открылся котировками на уровне 27,8750-27,90 грн./$. К 10 часам котировки ненадолго приподнялись к 27,89-27,91 грн./$, но не закрепились на достигнутом уровне. С выходом на торги большего числа продавцов к 11:00, стали расти объемы валютного предложения, и рынок стал откатываться. К 27,825-27,86 грн./$», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Крупных выплат по НДС сегодня не проводилось, потому торговля шла достаточно ровно.

«Большинство сделок прошло в очень узком коридоре - 27,85-27,86 грн./$, без резких движений. Межбанк не ощущал давления излишка гривневой массы», - заверил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Объемы долларовой торговли подросли, но совсем немного: со вчерашних до $382,66 млн. до $392,0 млн.

Из числа валютных продавцов выделяли ПУМБ, ING Bank и Креди Агриколь Банк, а из покупателей - УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк и Укрэксимбанк.

«При этом наличный рынок сократил курсовой разрыв с межбанком: уровень котировок снизился с утренних 27,82-27,88 грн./$ до 27,76-28,82 грн./$ к середине дня», - рассказал Олег Куринной.

Казначеи положительно расценивают рост валютных продаж на межбанке, потому больше не говорят о движении к 28 грн./$. Но только в том случае, если крупные экспортеры продолжат активнее продавать свою валютную выручку.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,80-27,85 грн./$», - считает Куринной.

Юрий Гриненко ждет старта в более широком диапазоне - 27,82-27,88 грн./$, и аналогичные ожидания у других его коллег.

«Завтра особых изменений на межбанке не предвидится», - сказал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Главный риск на текущий момент - это выплаты Госказначейства по НДС. Если их растянут на неделю согласуют с действиями Нацбанка, то они не сильно раскачают валютный рынок. Но в случае очередной промашки чиновников (в ноябре они устроили настоящий шок с одномоментной выплатой компаниям 10 млрд. грн.), курс снова может устремиться к 28 грн./$.