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В НБУ настойчиво рекомендовали руководителям некоторых банков умерить свои аппетиты по покупке валюты на межбанке
21:23 19.12.2017 |
19 декабря безналичный курс доллара прибавил 9 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 27,89-27,91 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Высокий уровень ожиданий дальнейшего роста курса доллара подталкивает к росту спрос на валюту и сдерживает ее предложение экспортерами, которые в расчете на еще более выгодные котировки не торопятся с продажей валюты свыше обязательных 50%. Наличный рынок остается драйвером раскачки спекулятивных настроений и котировок валюты», - объяснил он настроения на валютном рынке.
После вчерашней крупной распродажи Нацбанк больше не появлялся на торгах. Чиновники ограничились тем, что они называют «вербальными интервенциями». На закрытом совещании с руководителями 40 крупнейших банков в НБУ четко заявили, что готовы вернуть часть валютных ограничений, если курс гривни не перестанет падать. Банкиры опасаются, что первой жертвой станет их валютная позиция: несколько месяцев назад ее максимально допустимый размер был увеличен в 5 раз, и ничто не мешает центробанку сейчас пойти на попятную. В этом случае банки не смогут закупать много доллара на свои нужды и перепродавать его в кассах населению.
Рассказывают также, что руководителям некоторых банков после официальной встречи нацбанковцы настойчиво рекомендовали умерить свои аппетиты по покупке валюты на межбанке и понизить наличные курсы в кассах.
Все это не помогло предотвратить подорожание доллара, но сделало его спокойнее.
«Торги стартовали на уровне 27,75-27,85 грн./$, после чего цена ушла в диапазон 27,87-27,91 грн./$, где и проторговалась вплоть до конца сессии», - рассказал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
На рынок продолжает прибывать новая гривна: Госказначейство перечислило в рамках возмещения НДС порядка 1,2 млрд. грн. И этим дело не закончится: еще порядка 6-7 млрд. грн. должно попасть на счета предприятий в ближайшие пару-тройку дней.
«Обычно это выливается где-то в трехдневное сокращение продаж доллара со стороны экспортеров, и в дефицит доллара. Рынок еще больше будет зависеть от продаж регулятора», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Сегодня импортерам приходилось ужиматься и переносить свои валютные покупки на будущее: объем межбанковских торгов сократился со вчерашних $507,34 млн. до $382,66 млн.
Из числа продавцов исчез ключевой маркетмейкер - ПУМБ. В этой категории выделяли ING Bank, УкрСиббанк, Альфа-Банк и Укрэксимбанк. Некоторые также говорили о появлении к вечеру Укргазбанка, однако не подтверждали значительного объема продаж доллара. Самым заметными валютными покупателями дня стали Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь Банк.
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