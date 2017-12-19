На 19 февраля финансисты прогнозируют повторный штурм долларом на межбанке отметки 28,0 грн.

Елена Лысенко / UBR.ua

18 декабря безналичный курс доллара поднялся на 8 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 27,80-27,82 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В течении дня межбанк приближался к новой психологической отметке - 28,0 грн./$ - и если бы Нацбанк не осуществил крупную продажу из золотовалютных резервов, то вполне мог через нее перемахнуть. Регулятор провел первый за последние две недели валютный аукцион для всех банков (ранее ограничивался лишь продажами 20-ке банков по лучшему курсу), в ходе которого продал $75,2 млн. из запрошенных $81,4 млн. с курсом отсечения 27,8650 грн./$.

«Рынок открылся на уровне закрытия торгов в пятницу, после чего котировки пошли расти и уже к 10 часам достигли 27,85-27,90 грн./$. По мере выхода на торги большего количества банков к 10:40 рынок поднялся к 27,93-27,97 грн./$. После этого из-за явного дисбаланса между валютным спросом и предложением, Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона по продаже доллара на общую сумму до $100 млн. После того как на нем был удовлетворен спрос, безналичные котировки заметно откатились», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Распродажа центробанка позволила нарастить объемы торгов с пятничных $444,62 млн. до $507,34 млн.

Почти все экономили валюту, и стояли в очереди к НБУ на ее покупку. Привычных продавцов вроде ПУМБа или ING Bank, больше не выделяли из числа покупателей. Почти все покупали валюту: Ситибанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль и пр.

После пятничного размещения Нацбанком своих депозитных сертификатов, остатки банков в его корсчетах сократились на 16 млрд. грн., и достигли 53,8 млрд. Тем не менее у финансистов хватало гривни для валютных закупок: приобретали доллар под перепродажу людям в кассах своих отделений, где, говорят, накопился значительный спрос.

«Несмотря на снижение остатков на корсчетах банков, уровень ликвидности в системе все еще высок и создает существенный ресурс для спекулятивных раскачек курса на фоне повышенного спроса на валюту со стороны импортеров и наличного рынка», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Напомним: эти приобретения банков ограничиваются длиной их валютной позиции, зависящей от размера капитала, каждой структуры. По разным оценкам, капиталы банков сейчас позволяют им покупать порядка $40 млн.

И они пользуются этой возможностью, как только появляется предложение. С ним в последние дни все сложнее, поскольку экспортеры придерживают продажи валюты.

«Уверен, что экспортеры выполняют действующий норматив по обязательной продаже доллара на уровне 50% поступившей выручки. Просто меньше продают свободной валюты, что не запрещено. Бизнес заинтересован больше продавать на максимальных курсах», - объяснил Юрий Гриненко.

Завтра финансисты прогнозируют повторный штурм отметки 28,0 грн./$ на межбанке, и практически могут гарантировать экспортерам новые максимумы.

«Скорее всего, межбанк завтра будет открываться в широком диапазоне - 27,85-27,95 грн./$. После чего все будет зависеть от действий Нацбанка», - сказал Гриненко.

«Завтра ждем торгового диапазона в границах 27,80-28,0 грн./$», - выдал свой прогноз заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Финансисты не верят в то, что Нацбанк расщедрится на второй крупный аукцион подряд. Максимум, на который рассчитывают банки - это на небольшие продажи по наилучшему курсу в рамках $10-15 млн. Исходя из этого и делают свои прогнозы. Самый оптимистическую оценку выдал Олег Куринной.

«Дальнейшее участие НБУ в торгах ослабит пики волатильности и позволит притормозить растущий курсовой тренд доллара. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,75-27,85 грн./$», - отметил он.

По мере роста межбанка будет увеличиваться и наличный курс. На выходных небанковские обменники задирали свои ценники до 29,0 грн./$, но в случае повышения межбанка до 28 грн./$, максимальная цена доллара на продаже перевалит за эту отметку.

18 декабря максимальная цена доллара на продаже в банках достигла 28,70 грн./$, минимальная - 27,95 грн./$, а средний ценник укладывался в рамки 28,20-28,30 грн./$. Выкупали бакс у народа в рамках 27,40-28,05 грн./$.