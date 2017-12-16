На 18 декабря финансисты прогнозируют дальнейшего подорожания доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

Неделя на межбанке завершилась подорожанием доллара на 27 копеек: рынок закрылся в рамках 27,69-27,74 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. С начала недели курс поднялся на 62 копейки.

«Рынок открылся на уровне 27,43-27,47 грн./$. После чего котировки пошли в рост: уже к 10 часам они достигли 27,60-27,63 грн./$, а после выхода на торги большего числа банков к 11:00 достигли 27,64-27,68 грн./$. Несмотря на проводимый Нацбанком аукцион по продаже доллара в форме запроса на лучший курс, котировки продолжили расти и достигли к обеду 27,68-27,70 грн./$. А во второй половине дня они установились на уровне 27,70-27,75 грн./$», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Госказначейство продолжало разбрасывать предприятиям бюджетные средства, и банковские счета просто ломились от гривни: остатки банков на корсчетах НБУ выросли на 5,8 млрд. грн. - до 69,9 млрд. грн. Курс доллара было чем раскачивать.

«Главными факторами давления на гривну остаются повышенный спрос на валюту со стороны бизнеса и граждан на фоне продолжающегося роста гривневой ликвидности в системе: объем остатков на корсчетах банков на уровне 70 млрд. грн. является рекордным и дает возможности для усиления ажиотажа и спекулятивных раскачек», - подчеркнул Олег Куринной.

Начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко также отметил влияние на межбанк ажиотажа на наличном рынке.

«Продажи в отделениях растут каждый день, несмотря на ежедневное повышение наличных курсов. И банки покупают доллар, чтобы подкрепить свои кассы и обслужить клиентов», - отметил он.

В Нацбанке, похоже, наконец поняли, чем может обернуться нервозность на наличном рынке, и сегодня почти вдвое увеличили продажи по лучшему курсу - до $30 млн. Регулятор выбрасывал доллар в три захода - по $10 млн., но каждый раз повышал свой курс: 27,65 грн./$, 27,66 грн./$ и 27,67-27,69 грн./$. Банкиры наперебой предлагали НБУ все большие курсы, только бы получить свою порцию валюты для обменников. А в центробанке, похоже, экономили каждый доллар и даже не пытались играть на понижение текущих котировок.

Общие объемы торговли несколько подсели: со вчерашних $570,80 млн. до $444,62 млн.

Одним из наиболее активных продавцов доллара (кроме Нацбанка) стал удививший всех Креди Агриколь Банк, еще проявили себя по этой части Укрсоцбанк, Ситибанк, ПУМБ, под вечер на пике котировок вышел продавать государственный Укргазбанк. Из покупателей валюты выделяли Райффайзен Банк Аваль и Альфа-Банк.

На наличном рынке самые высокие курсы продажи людям выставляли небанковские обменники. Максимальный курс, зафиксированный сегодня, составил 28,50 грн./$.

У банков самый дорогой доллар стоил 28,10-28,15 грн./$ (в банке «Фамильный» и Universal Bank). Небольшая группа финучреждений торговала на 28,0 грн./$, и в нее вошли системные Приватбанк и ПУМБ.

Хотя большинство розничных банков держало свои валютные ценники в рамках 27,90-27,95 грн./$: Ощадбанк, ОТП Банк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк и многие другие.

Утром самый дешевый доллар продавали по 27,79 грн./$, но к вечеру минимальный курс дорос до 27,84 грн./$ (БТА Банк).

На будущей неделе финансисты ждут дальнейшего подорожания доллара.

«Скорее всего, в понедельник межбанк откроется в рамках 27,75-27,85 грн./$. И если ничего не изменится, то на будущей неделе выйдем на 28 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

«В понедельник ожидаем продолжения тенденции роста по направлению к 28,0 грн./$», - считает заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

При таком сценарии, в банковских кассах начнут ставить на продаже 28,40-28,50 грн./$, а в небанковских обменниках - до 28,80 грн./$.

Самый оптимистический прогноз на будущую неделю по традиции дал Олег Куринной - 27,70-27,90 грн./$. Он рассчитывает на эффект от действий по связыванию гривневой массы.

«Повышение учетной ставки Нацбанком призвано частично аккумулировать избытки ликвидности в депозитные сертификаты, доходность которых привязана к уровню учетной ставки, и снизить давление гривневой массы на курс. В случае особенно резких скачков курсовой волатильности возможны валютные интервенции регулятора», - отметил Куринной.