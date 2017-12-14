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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Продолжающееся увеличение гривневой ликвидности в системе подогревает спрос на валюту

21:16 14.12.2017 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Стремительный рост спроса на доллар вылился 14 декабря в повышение его курса на межбанке на 19 копеек - до 27,45-27,47 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. С начала недели безналичный курс поднялся уже на 35 копеек.

И по этому курсу валюту активно раскупают: объем торгов вырос со вчерашних $319,54 млн. до рекордных для декабря $570,80 млн.

«Торги стартовали со значений 27,35-27,39 грн./$, после этого цена ушла в диапазон 27,38-27,41 грн./$. Затем курс поднялся к 27,45-27,50 грн./$, где вышел регулятор и продал через запрос лучшего курса $16 млн в среднем по 27,4501 грн./$», - описал ситуацию заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Казначеи отмечают усиление ажиотажного спроса на доллар со стороны бизнеса: его скупают все - от розничных сетей и нефтетрейдеров до мобильных операторов и авиакомпаний. Одновременно валютный спрос растет и со стороны сами банков, которым нужно пополнять свои кассы - продавать бакс населению.

Не первый день на рынок продолжает давить избыточная гривневая масса: Госказначейство не прекращает бюджетные выплаты, выбрасывая на счета свое финансирование, а также поэтапно проводя выплаты по НДС.

В четверг остатки на корсчетах банков в НБУ выросли на 4,6 млрд. грн., достигнув 64,2 млрд. грн.

«Продолжающееся увеличение гривневой ликвидности в системе подогревает спрос на валюту, рост котировок доллара сдерживает предложение продавцов, стремящихся отложить продажи до максимально высокого курса. Драйвером спекулятивной составляющей выступает наличный рынок, опережающий рост котировок которого имеет ажиотажный характер и негативно влияет на позиции гривны на межбанке», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Из числа покупателей доллара сегодня выделяли Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, а из продавцов - ПУМБ, Укргазбанк и Нацбанк. НБУ намерено ставили на третье место из-за небольших объемов продаж, разочаровавших многих банкиров. Центробанк снова не проводил валютный аукцион для всего рынка, а отделался вбросами доллара 20-ке уполномоченных банков в режиме наилучшего курса.

Валютные цены росли не только на межбанке. На наличном рынке доллар прибавил на продаже людям от 20 до 25 копеек: максимальный курс продажи доллара перевалил за очередную психологическую отметку и вышел на 28,10 грн./$. Его ставили в небанковских обменниках.

В банковских кассах средняя стоимость валюты достигла 27,85-27,90 грн./$, а на черном рынке - 27,77-27,87 грн./$.

Банкиры отмечают неутихающий повышенный спрос на наличную валюту, и обещают и дальше поднимать на нее цены по мере роста межбанковских котировок. Казначеи в нем практически не сомневаются, если НБУ продолжит свои интервенции в крошечных объемах.

«В теории на валютном рынке может положительно сказаться повышение Нацбанком с 15 декабря учетной ставки (с 14,5% до 15,5% годовых) - бизнесу должно стать выгоднее держать гривневые средства на банковских счетах, чем покупать валюту. Но это лишь в теории. Ведь если курс продолжит повышаться стремительными темпами, то компании высчитают свои курсовые потери, и все же захотят сидеть в валюте», - сказал Юрий Гриненко.

Он ждет 15 декабря старт межбанка в рамках 27,50-27,60 грн./$, а дальнейшее курсовое движение снова привязывает к действиям Нацбанка.

«Завтра на рынке будем тестировать 27,50 грн./$», - спрогнозировал Олег Ропяк.

Более оптимистично настроен лишь Олег Куринной, который предсказал валютную торговлю в рамках 27,40-27,50 грн./$.
 

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