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Нацбанковские продажи доллара не смогли остановить рост курса доллара на межбанке 13 декабря
21:20 13.12.2017 |
13 декабря его курс доллара на межбанке прибавил 6 копеек, и достиг 27,27-27,28 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Золотовалютные резервы в среду расходовали очень экономно: НБУ продавал доллар не в рамках валютного аукциона на всю банковскую систему, а в режиме наилучшего курса. Всего выбросил на торги $14 млн., которые отдавал в среднем по 27,27 грн./$.
«Рынок открылся на уровне 27,17-27,19 грн./$, но с выходом большего числа банков котировки вышли на до 27,25-27,27 грн./$, а ближе к 10:40 добрались к 27,27-27,29 грн./$. Рост приостановился около 11 часов после того как Национальный банк начал продавать доллар в форме запроса на лучший курс. К обеду котировки откатились к 27,25-27,28 грн./$», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Общие объемы торгов немного сократились: со вчерашних $331,68 млн. до $319,54 млн.
Из числа продавцов, кроме Нацбанка, выделяли ПУМБ, Ситибанк и УкрСиббанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк, Альфа-Банк и Райффайзен Банк Аваль.
Скупаться было за что - гривни на рынке стало больше: остатки на корсчетах банков выросли на 5,4 млрд. грн. - до 59,6 млрд. грн. При этом НБУ провел выплаты по своим депозитным сертификатам почти на 5 млрд. грн.
Банкиры отмечали крупные выплаты Госказначейства ведомствам и местным бюджетам.
«Бюджетные расчеты продолжают увеличивать навес гривневой ликвидности, который частично выходит на рынок, усиливая дисбалансы спроса и предложения валюты и спекулятивную составляющую роста котировок», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Одновременно на межбанк продолжил давить второй спекулятивный фактор - рост спроса на наличный доллар. Банкиры рассказывали, что его выметают из отделений. Но не киевских, а регионах. Больше всего заказов на наличную валюту 13 декабря поступило из отделений Харькова и Днепра. Казначеи пока не поняли природу возникшего спроса, но уже миллионами отгружают бакс в региональные подразделения.
То есть сначала скупают на межбанке по 27,27-27,29 грн./$, затем обналичивают и перепродают по стране по 27,62-27,67 грн./$. Такие курсы продажи на периферии ставят те банки, которые в Киеве не повышают ценник выше 27,60 грн./$. На местах валюты не очень много, поэтому ее соглашаются брать по любым ценам, особенно на ажиотаже. Для банка же это замечательная возможность побольше заработать.
В Киеве курсы валют активнее всего завышают финансовые компании. 13 декабря они подняли максимальный курс доллара на продаже населению сразу на 25 копеек - до 27,85 грн./$.
Самое дорогое банковское предложение населению подорожало на 10 копеек, и достигло 27,70 грн./$. По этой цене валюту людям продавали ПУМБ, Международный инвестиционный банк, Аккордбанк и банк «Фамильный».
Большинство же банков ставили курс продажи в рамках 27,50-27,65 грн./$: ОТП Банк, Universal Bank, Альфа Банк, Проминвестбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Правэкс-банк, ВТБ Банк, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк.
Выкупали валюту у людей в рамках 27,0-27,50 грн./$.
На черном рынке стоимость бакса с самого утра прибавила 15 копеек, и достигла 40-57. До 15 часов менялы подняли цены лишь на 3 копейки, но разошлись по полной ближе к вечеру. В итоге день завершили в рамках 27,53-27,65 грн./$.
На курсовой откат завтра не рассчитывает никто. Банкиры готовы и дальше скупать валюту на межбанке под перепродажу в кассах населению. Потому не готовы снижать цены на доллар.
Даже, если Нацбанк снова выйдет его продавать по 27,27 грн./$, они все равно прибавят к его ценнику свои 40 копеек заработка, и повезут по стране по повышенной стоимости. Это самый оптимистический сценарий. По нему, котировки межбанка поднимутся лишь на пару копеек.
Например, Олек Куринной спрогнозировал на 14 декабря торговлю в рамках 27,25-27,30 грн./$.
Если НБУ решит сэкономить, и не выйдет с безналичными продажами валюты, то курс пойдет расти дальше.
Скажем, Юрий Гриненко ждет завтра старта межбанка в рамках 27,30-27,40 грн./$, и дальнейшую курсовую динамику привязывает к дальнейшим шагам Нацбанка. А остальные финансисты настроены еще менее оптимистично.
«Завтра ожидаем прорыва 27,30 грн./$ и движение курса в направлении 27,50 грн./$», - спрогнозировал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
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