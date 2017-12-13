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Резкое увеличение гривневой массы и рост спроса на наличный доллар давят на курс гривни
23:57 12.12.2017 |
12 декабря безналичный курс доллара взлетел на 9 копеек, и зафиксировался в рамках 27,19-27,22 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На межбанк одновременно надавили сразу два фактора: резкое увеличение гривневой массы и рост спроса на наличный доллар.
Все началось с того, что Нацбанк погасил крупную партию своих депозитных сертификатов, выплеснув банкам крупную партию гривни на счета: многие из них тут же прикупили доллара для подкрепления касс и на другие нужды (на валютную позицию). При этом Госказначейство провело несколько выплат по субвенциям: порядка 4 млрд. грн. совокупно получили медучреждения и образование. И начались первые выплаты по возмещениям НДС.
«На межбанк надавила новая гривневая масса, а также рост спроса на наличный доллар. С каждым днем его покупают все активнее в кассах. И это не может не сказываться на безналичном рынке», - заметил Гриненко.
О влиянии бюджетных платежей говорили и другие банкиры.
«Увеличение гривневой ликвидности вследствие старта активных расчетов по закрытию финансового года с бюджетными и коммерческими компаниями является главным фактором давления на курс гривны», - подчеркнул директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Продаж экспортеров на межбанке тотально не хватало, чтобы удовлетворить возросший спрос на доллар. Какие-то продавцы просто придерживали валюту, чтобы поспекулировав выгоднее продать ее позже, а какие-то - просто тратили на себя.
«Ведь бизнесу также нужно гасить внешние кредиты или совершать внешнеэкономические платежи под закрытие года», - заверил Гриненко.
Объем торгов поднялся со вчерашних $246,38 млн. до $331,68 млн., но не достиг ожидаемых утром $400 млн. (на прошлой неделе на пике общая сумма сделок переваливала за $500 млн.).
По мере увеличения спроса на валюту, 12 декабря поднимались курсы продажи доллара в банковских кассах. Максимальная цена подскочила сразу на 20 копеек, и достигла 27,60 грн./$. Ее поставил ПУМБ, и до конца непонятно, чего он добивался: поспекулировать либо отпугнуть покупателей (на днях акционер банка заявил о досрочной выплате по своим еврооблигациям $6,5 млн., так что финучреждение наверняка нуждается в валюте).
Минимальный валютный ценник на продаже поднялся на 5 копеек, и достиг 27,25 грн./$. Его могли себе позволить лишь несколько финучреждений: Укргазбанк, Банк Альянс и УкрСиббанк. Правда, УкрСиббанк долго не простоял на этом уровне, и к вечеру поднял планку до 27,30 грн./$.
Большинство банковских предложений для покупателей доллара сегодня находилось в рамках 27,30-27,40 грн./$. В этом коридоре работали десятки структур: ОТП Банк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Сбербанк, ТАСкомбанк, Правэкс-банк.
При этом банкиры продолжали выкупать доллар у людей в широком диапазоне - 26,90-27,36 грн./$.
На черном рынке валюта дорожала более плавно. С самого утра менялы накинули к своим ценникам лишь 2 копейки, и начали день в рамках 27,26-27,34 грн./$ и до полудня приподняли планку до 27,27-27,35 грн./$. Только к вечеру бакс стал прибавлять по 1-2 копейки в час, и концу рабочего дня вышел на 27,33-27,42 грн./$.
Завтра финансисты ждут дальнейшего роста валютных котировок на всех фронтах.
Самый оптимистичный прогноз по межбанку, за которым будут следовать ценники в кассах, дал Олег Куринной - ждет торговлю 27,15-27,25 грн./$.
Его же коллеги сразу заложили на 13 декабря более солидную курсовую прибавку.
«Завтра ожидаем продолжения восходящего движения курса в область 27,30 грн./$», - отметил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Изменить настроения может только Нацбанк, и то если заявит крупную продажу доллара с самого начала торгов, и одновременно проведет размещение своих двухнедельных депозитных сертификатов (рынок ждал этого еще сегодня).
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